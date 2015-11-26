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Nirvana

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Модель с обложки NIRVANA обновила иск



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Как сообщает Rolling Stone, в обновлённой претензии Элдена приводятся записи из личного дневника покойного фронтмена NIRVANA Курта Кобейна, опубликованные издательством Riverhead Books в 2002 году, в явной попытке доказать утверждение о том, что фотограф хотел, чтобы изображение на обложке носило сексуальный характер.

«Недатированные дневники, написанные Кобейном, представляют обложку альбома в сексуальном ключе, со спермой по всему периметру, - говорится в документе. В нескольких случаях в дневниках описывается извращённое видение Кобейном обложки альбома "Nevermind", а также его эмоциональные переживания: "Мне нравится делать надрезы на животе младенцев, а затем трахать их, пока ребёнок не умрёт"».

В документах также повторяется утверждение, что Уэддл намеревался «вызвать у зрителя висцеральную сексуальную реакцию», активируя «рвотный рефлекс Спенсера», прежде чем бросить его под воду в позах, подчёркивающих обнажённые гениталии Спенсера». В документах добавляется: «Вскоре после этого Уэддл сделал фотографии Спенсера, переодетого и изображающего Хью Хефнера».

Когда Элден впервые подал иск против оставшихся в живых членов NIRVANA, а также правопреемника Курта Кобейна в августе, он утверждал, что фотография ребёнка, достающего доллар в бассейне, нарушает федеральный закон о детской порнографии и утверждает, что это сексуальная эксплуатация ребёнка.

Через месяц после подачи иска Элден, которому сейчас 30 лет, потребовал убрать его гениталии со «всех будущих обложек альбомов» в связи с 30-летием проекта.

«Сегодня, как и каждый год в эту дату, нашему клиенту Спенсеру Элдену пришлось готовиться к новому нежелательному вниманию со стороны СМИ и фанатов по всему миру, — сообщили USA Today его адвокаты. — Это выбор, которого у него никогда не было».

Адвокаты заявили, что планируют продолжить судебное разбирательство, чтобы «вернуть долгожданную приватность и достоинство нашему клиенту».

Мы призываем ответчиков NIRVANA исправить ошибки своего прошлого, признать причинённый ими вред и удалить изображение гениталий мистера Элдена из дальнейших тиражей альбома "Nevermind", потому что за каждой обложкой стоит человек, который просит вернуть ему право на личную жизнь», — добавили они.

Baby On NIRVANA



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Санчез


25 ноя 2021, 15:42		Натуральный ебл*н

hardC


25 ноя 2021, 16:00		Почитать, так там обложку чуть ли не такого уровня хотели, на которую не каждый буртал гор-грайнд замахнется. А тут какой-то сопливый гранж.


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