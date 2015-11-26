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DAVE GROHL: «Мне было страшно писать о Курте»



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DAVE GROHL в рамках недавнего интервью признался, что самой сложной главой для мемуаров "The Storyteller: Tales Of Life And Music" была тема самоубийства Курта Кобейна. На вопрос, почему он решил написать эту главу последней, Dave ответил:

«Потому что мне было страшно писать об этом. Одно дело писать о наложении швов в 12 лет, другое дело — о том, как сводить детей на танцы между папой и дочкой, и совсем другое — о том, о чём ты почти не говорил с близкими людьми. Я имею в виду, что в этой истории я рассказал о некоторых вещах, о которых никогда не говорил даже самым близким друзьям. Мне было страшно писать об этом.

Прежде всего, я знал, что люди хотят, чтобы я написал. Я думаю, что у людей есть много вопросов без ответов — как и у меня. Поэтому я решил написать в более широком эмоциональном смысле — о процессе потери или горе и трауре, о том, как это определяется, и как это отличается от человека к человеку. Да, это было непросто».

Dave также вспомнил, как случайная встреча в Ирландии дала ему мотивацию начать жизнь заново и создать FOO FIGHTERS в течение нескольких месяцев после смерти Кобейна.

«После смерти Курта и прекращения существования NIRVANA наши миры просто перевернулись с ног на голову. Я не знаю, знал ли кто-нибудь, как продолжать или что делать дальше. У меня лично не было никакого интереса к музыке. Я убрал свои инструменты. Мне было трудно слушать радио, что было на меня совсем не похоже. И через несколько месяцев я решил, что отправлюсь в такое своеобразное душевное путешествие в глушь. Мне просто хотелось побыть вдали ото всех и всего. Поэтому я отправился в одно из своих любимых мест — на Кольцо Керри в Ирландии, где я уже бывал раньше. Это абсолютно уединённое место; там нет ничего. Там только проселочные дороги и красивые пейзажи. И я ехал по просёлочной дороге, увидел вдалеке автостопщика и подумал: "Ну, может, я его подберу". И когда я подъезжал всё ближе и ближе, я заметил, что на нём была футболка Курта Кобейна. Так что даже в этой глуши Курт как бы смотрел на меня. И тогда я понял: "Я не могу этого избежать. Я должен вернуться домой. Я должен вернуть инструменты в руки и продолжать играть музыку, потому что она спасала мне жизнь всю мою жизнь, и я думаю, что она может сделать это снова". И я вернулся домой и основал FOO FIGHTERS».

DAVE GROHL:





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