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Менеджер NIRVANA выпускает книгу



Один из менеджером NIRVANA, Danny Goldberg, работавший с группой с 1990 по 1994 годы, 2 апреля на Ecco Press выпускает книгу воспоминаний "Serving The Servant: Remembering Kurt Cobain".















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