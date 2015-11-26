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Nirvana

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5 фев 2019 : 		 Менеджер NIRVANA выпускает книгу

8 окт 2018 : 		 Воссоединение участников NIRVANA произошло!

5 окт 2018 : 		 Воссоединение участников NIRVANA может состояться в этот уикэнд?

5 сен 2018 : 		 KRIST NOVOSELIC: «Мы не смогли выйти на контакт с Куртом для концерта»

24 май 2018 : 		 DAVE GROHL до сих пор не может слушать NIRVANA

5 апр 2018 : 		 Бывший барабанщик NIRVANA не жалеет о своём уходе из группы

15 янв 2018 : 		 Репетиционные записи NIRVANA онлайн

4 мар 2017 : 		 'Nevermind' NIRVANA отметил 350 недель в чартах

1 дек 2015 : 		 Записи нереализованного материала лидера NIRVANA не произвели фурора

10 ноя 2015 : 		 Шерстяная кофта лидера NIRVANA была продана за 137 тысяч

6 ноя 2015 : 		 Демо песни лидера NIRVANA

13 окт 2015 : 		 Режиссёр документального фильма о вокалисте NIRVANA рассказал о саундтреке

6 окт 2015 : 		 Демо песни лидера NIRVANA

29 сен 2015 : 		 Домашние записи лидера NIRVANA выйдут в ноябре

31 июл 2015 : 		 Демо вокалиста NIRVANA войдет в саундтрек к 'Montage Of Heck'

30 июн 2015 : 		 DAVE GROHL сильно испугался документального фильма о лидере NIRVANA

27 июн 2015 : 		 Компиляция NIRVANA выйдет на виниле и Blu-ray

20 май 2015 : 		 LARS ULRICH о документальном фильме про лидера NIRVANA

20 май 2015 : 		 DUFF MCKAGAN о документальном фильме про лидера NIRVANA

5 май 2015 : 		 Режиссер документального фильма о вокалисте NIRVANA обещает альбом музыканта летом

22 апр 2015 : 		 Документальный фильм о вокалисте NIRVANA будет содержать 85% уникального материала

3 апр 2015 : 		 Фрагмент документального фильма о вокалисте NIRVANA

12 мар 2015 : 		 Трейлер документального фильма о вокалисте NIRVANA

9 мар 2015 : 		 Новая песня вокалиста NIRVANA войдет в саундтрек к документальному фильму

16 янв 2015 : 		 Продажа футболок с принтом предсмертной записки KURT'а COBAIN'a прекращена из-за жалоб фанатов

25 июл 2014 : 		 COURTNEY LOVE сказала, что фильм о вокалисте NIRVANA будет снят в следующем году
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Менеджер NIRVANA выпускает книгу



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Один из менеджером NIRVANA, Danny Goldberg, работавший с группой с 1990 по 1994 годы, 2 апреля на Ecco Press выпускает книгу воспоминаний "Serving The Servant: Remembering Kurt Cobain".



NIRVANA Manager To Release New Book




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

YNWA


5 фев 2019, 08:13		Ждем книгу второго осветителя сцены на концерте Nirvana, под названием "Как я разговаривал с Куртом"


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