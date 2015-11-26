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Nirvana

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26 янв 2022 : 		 Концертные снимки NIRVANA выйдут как NFT

19 янв 2022 : 		 Модель с обложки NIRVANA вновь подала иск

9 янв 2022 : 		 Суд отклонил иск модели с обложки альбома NIRVANA к участникам группы

25 дек 2021 : 		 NIRVANA подала ходатайство об отклонении недавнего иска модели с обложки "Nevermind"

25 ноя 2021 : 		 Модель с обложки NIRVANA обновила иск

28 окт 2021 : 		 DAVE GROHL — об иске модели с обложки "Nevermind"

26 окт 2021 : 		 Суд отклонил иск против NIRVANA

25 окт 2021 : 		 DAVE GROHL: «Мне было страшно писать о Курте»

6 окт 2021 : 		 Dave Grohl не против поменять оформление альбома NIRVANA

24 сен 2021 : 		 Новая версия альбома NIRVANA будет включать 70 неизданных треков

25 авг 2021 : 		 Модель с обложки альбома NIRVANA подала в суд за детскую порнографию

29 июн 2021 : 		 NIRVANA набрали миллиард на Spotify

17 июн 2021 : 		 Себяшечка Курта Кобейна ушла почти за 300

19 май 2021 : 		 Волосы лидера NIRVANA ушли с за 14 тысяч

8 май 2021 : 		 Волосы лидера NIRVANA уйдут с молотка

5 май 2021 : 		 На NIRVANA подали в суд

29 апр 2021 : 		 Последняя съемка NIRVANA выйдет как NFT

30 июн 2020 : 		 Пазлы NIRVANA выйдет осенью

22 июн 2020 : 		 Гитара лидера NIRVANA ушла за шесть миллионов

4 июн 2020 : 		 Басит NIRVANA удалил Твиттер после одобрения слов Трампа

16 май 2020 : 		 Басист NIRVANA о теориях заговора

14 май 2020 : 		 Гитара лидера NIRVANA выставлена на продажу

12 май 2020 : 		 DAVE GROHL хвалит Post Malone за сет классики NIRVANA

27 апр 2020 : 		 POST MALONE и барабанщик BLINK-182 исполняют NIRVANA

24 апр 2020 : 		 COURTNEY LOVE дала добро на то, чтобы POST MALONE провел трибьют NIRVANA

31 мар 2020 : 		 Музыканты NIRVANA собрались вместе
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Концертные снимки NIRVANA выйдут как NFT



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Прошло всего шесть дней после выхода новаторского альбома NIRVANA "Nevermind", когда участники группы вышли на сцену 1 октября 1991 года в уютном зале J.C. Dobbs в Филадельфии, штат Пенсильвания. Фотограф Фэйт Уэст был среди слушателей в тот вечер и запечатлел сырую, электрическую энергию. Через несколько недель после этого концерта группа добилась международной славы.

Теперь, более трёх десятилетий спустя, 28 никогда ранее не публиковавшихся концертных снимков NIRVANA будут продаваться в виде NFT на Pop Legendz с 20 февраля, в день 55-летия Курта Кобейна. Эти единственные в своём роде NFT доступны на веб-сайте Pop Legendz, который является шлюзом к надежной платформе Rarible, где производится майнинг этих NFT. Pop Legendz продаёт эти незабываемые моменты непосредственно фанатам и коллекционерам, с возможностью приобрести предметы на аукционе с помощью криптовалютного кошелька, а также с помощью криптовалюты или кредитной карты для предметов, выставленных на продажу.

Rare Early Live Images Of NIRVANA Set To Be Sold As NFTs



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