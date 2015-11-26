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Концертные снимки NIRVANA выйдут как NFT



Прошло всего шесть дней после выхода новаторского альбома NIRVANA "Nevermind", когда участники группы вышли на сцену 1 октября 1991 года в уютном зале J.C. Dobbs в Филадельфии, штат Пенсильвания. Фотограф Фэйт Уэст был среди слушателей в тот вечер и запечатлел сырую, электрическую энергию. Через несколько недель после этого концерта группа добилась международной славы.



Теперь, более трёх десятилетий спустя, 28 никогда ранее не публиковавшихся концертных снимков NIRVANA будут продаваться в виде NFT на Pop Legendz с 20 февраля, в день 55-летия Курта Кобейна. Эти единственные в своём роде NFT доступны на веб-сайте Pop Legendz, который является шлюзом к надежной платформе Rarible, где производится майнинг этих NFT. Pop Legendz продаёт эти незабываемые моменты непосредственно фанатам и коллекционерам, с возможностью приобрести предметы на аукционе с помощью криптовалютного кошелька, а также с помощью криптовалюты или кредитной карты для предметов, выставленных на продажу.







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