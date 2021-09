сегодня



Новая версия альбома NIRVANA будет включать 70 неизданных треков



12 ноября на Geffen/UMe состоится релиз новой версии классического альбома NIRVANA "Nevermind", который будет доступен в нескольких версиях включая издание на восьми винилах и пяти CD с Blu-ray:



Blu-ray - Live in Amsterdam, Netherlands (Paradiso, November 25, 1991)*

1 Drain You

2 Aneurysm

3 School

4 Floyd The Barber

5 Smells Like Teen Spirit

6 About A Girl

7 Polly

8 Lithium

9 Sliver

10 Breed

11 Come As You Are

12 Been A Son

13 Negative Creep

14 On A Plain

15 Blew

16 Love Buzz

17 Territorial Pissings



CD 1 - Nevermind (Original Album Remastered)



1 Smells Like Teen Spirit

2 In Bloom

3 Come As You Are

4 Breed

5 Lithium

6 Polly

7 Territorial Pissings

8 Drain You

9 Lounge Act

10 Stay Away

11 On A Plain

12 Something In The Way



CD 2 - Live in Amsterdam, Netherlands (Paradiso, November 25, 1991)



1 Drain You*

2 Aneurysm*

3 School

4 Floyd The Barber*

5 Smells Like Teen Spirit*

6 About A Girl*

7 Polly*

8 Lithium

9 Sliver*

10 Breed*

11 Come As You Are*

12 Been A Son

13 Negative Creep*

14 On A Plain*

15 Blew

16 Love Buzz*

17 Territorial Pissings*



CD 3 - Live in Del Mar, California (Pat O'Brien Pavilion, Del Mar Fairgrounds, December 28, 1991)



1 Drain You

2 Aneurysm

3 School*

4 Floyd The Barber*

5 Smells Like Teen Spirit

6 About A Girl*

7 Polly

8 Sliver

9 Breed*

10 Come As You Are*

11 Lithium*

12 Territorial Pissings*



CD 4 - Live in Melbourne, Australia for triple j (The Palace, St. Kilda, February 1, 1992)*



1 Aneurysm

2 Drain You

3 School

4 Sliver

5 About A Girl

6 Come As You Are

7 Lithium

8 Breed

9 Polly

10 Lounge Act

11 In Bloom

12 Love Buzz

13 Smells Like Teen Spirit

14 Feedback Jam

15 Negative Creep

16 On A Plain

17 Blew



CD 5 - Live in Tokyo, Japan (Nakano Sunplaza, February 19, 1992)*



1 Negative Creep

2 Been A Son

3 On A Plain

4 Blew

5 Come As You Are

6 Lithium

7 Breed

8 Sliver

9 Drain You

10 About A Girl

11 School

12 Aneurysm

13 Love Buzz

14 Polly

15 Territorial Pissings

16 Smells Like Teen Spirit







+3 -1



( 14 ) просмотров: 1216