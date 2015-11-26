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NIRVANA подала ходатайство об отклонении недавнего иска модели с обложки "Nevermind"



NIRVANA подала ходатайство об отклонении недавнего иска, поданного по поводу обложки культового альбома группы "Nevermind".



В августе этого года Спенсер Элден, человек, который утверждает, что именно он был тем ребенком, который изображен на фотографии, подал в суд на оставшихся в живых участников NIRVANA, а также на наследство Курта Кобейна. Элден утверждает, что фотография ребенка, достающего доллар в бассейне, нарушает федеральные законы о детской порнографии и утверждает, что это сексуальная эксплуатация детей.



Но NIRVANA, а также вдова Курта Кобейна, Courtney Love, просят суд отклонить иск, заявляя, что утверждение Элдена о том, что фотография на обложке "Nevermind" является детской порнографией, "несерьезно" и настаивают на том, что его иск "не имеет срока давности". Федеральный закон о детской порнографии имеет 10-летний срок давности, который начинается с момента, когда жертва "разумно обнаруживает" само нарушение или причиненный им вред.



«Элден потратил три десятилетия на извлечение прибыли из своей известности в качестве самозваного "ребенка Нирваны"», — говорится в ходатайстве, которое было подано в среду (22 декабря). «Он много раз воспроизводил фотографию в обмен на гонорар; он вытатуировал название альбома "Nevermind" на своей груди; он выступал на ток-шоу в самопародийном комбинезоне цвета ню; он делал копии обложки альбома с автографом для продажи на eBay; и он использовал эту связь, чтобы пытаться подцепить женщин.



Утверждение Элдена, что фотография на обложке альбома "Nevermind" является "детской порнографией", на первый взгляд, несерьезно. Краткое изучение фотографии или поведения самого Элдена (не говоря уже о том, что фотография находится в домах миллионов американцев, которые, по теории Элдена, виновны в преступном хранении детской порнографии) делает это очевидным.



Фотография с обложки "Nevermind" была сделана в 1991 году. Она стала всемирно известной не позднее 1992 года. Задолго до 2011 года, как заявил сам Элден, он знал об этой фотографии и знал, что именно он (а не кто-то другой) является тем самым ребенком на фотографии. Он был в полной мере осведомлен о фактах предполагаемого "нарушения" и "травмы" на протяжении десятилетий».



В ходатайстве также говорится следующее: «В дополнение к заявлению о детской порнографии Элден утверждает, что создание фотографии для обложки альбома повлекло за собой сексуальную торговлю Элденом, когда он был еще ребенком. Если отбросить абсурдность этого утверждения, то закон, на который ссылается Элден, чтобы распространить его на действия в 1991 году, вступил в силу 19 декабря 2003 года и не имеет обратной силы в отношении действий ответчика, которые имели место до даты его вступления в силу».







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