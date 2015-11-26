Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*

DARKSIDE COVID TOP 2020-2021<... 96

*DAVID ELLEFSON продаёт то, что связано с MEGADETH 53
*TED NUGENT — Алеку Болдуину: «Гнить тебе в тюрьме вечность!» 49
*Фронтмен SAXON считает, что альбомы группы были так же хорош... 43
*Новая басистка WHITESNAKE хочет, чтобы в группах было больше... 22
[= ||| все новости группы



*

Nirvana

*



25 дек 2021 : 		 NIRVANA подала ходатайство об отклонении недавнего иска модели с обложки "Nevermind"

25 ноя 2021 : 		 Модель с обложки NIRVANA обновила иск

28 окт 2021 : 		 DAVE GROHL — об иске модели с обложки "Nevermind"

26 окт 2021 : 		 Суд отклонил иск против NIRVANA

25 окт 2021 : 		 DAVE GROHL: «Мне было страшно писать о Курте»

6 окт 2021 : 		 Dave Grohl не против поменять оформление альбома NIRVANA

24 сен 2021 : 		 Новая версия альбома NIRVANA будет включать 70 неизданных треков

25 авг 2021 : 		 Модель с обложки альбома NIRVANA подала в суд за детскую порнографию

29 июн 2021 : 		 NIRVANA набрали миллиард на Spotify

17 июн 2021 : 		 Себяшечка Курта Кобейна ушла почти за 300

19 май 2021 : 		 Волосы лидера NIRVANA ушли с за 14 тысяч

8 май 2021 : 		 Волосы лидера NIRVANA уйдут с молотка

5 май 2021 : 		 На NIRVANA подали в суд

29 апр 2021 : 		 Последняя съемка NIRVANA выйдет как NFT

30 июн 2020 : 		 Пазлы NIRVANA выйдет осенью

22 июн 2020 : 		 Гитара лидера NIRVANA ушла за шесть миллионов

4 июн 2020 : 		 Басит NIRVANA удалил Твиттер после одобрения слов Трампа

16 май 2020 : 		 Басист NIRVANA о теориях заговора

14 май 2020 : 		 Гитара лидера NIRVANA выставлена на продажу

12 май 2020 : 		 DAVE GROHL хвалит Post Malone за сет классики NIRVANA

27 апр 2020 : 		 POST MALONE и барабанщик BLINK-182 исполняют NIRVANA

24 апр 2020 : 		 COURTNEY LOVE дала добро на то, чтобы POST MALONE провел трибьют NIRVANA

31 мар 2020 : 		 Музыканты NIRVANA собрались вместе

1 фев 2020 : 		 Менеджер NIRVANA не верит в убийство Курта Кобейна

16 янв 2020 : 		 Песня NIRVANA стала самым популярным треком на американском рок-радио с 2010 по 2019 годы

18 дек 2019 : 		 Клип NIRVANA набрал миллиард просмотров
Показать далее
| - |

|||| сегодня

NIRVANA подала ходатайство об отклонении недавнего иска модели с обложки "Nevermind"



*
zoom
*
* *
NIRVANA подала ходатайство об отклонении недавнего иска, поданного по поводу обложки культового альбома группы "Nevermind".

В августе этого года Спенсер Элден, человек, который утверждает, что именно он был тем ребенком, который изображен на фотографии, подал в суд на оставшихся в живых участников NIRVANA, а также на наследство Курта Кобейна. Элден утверждает, что фотография ребенка, достающего доллар в бассейне, нарушает федеральные законы о детской порнографии и утверждает, что это сексуальная эксплуатация детей.

Но NIRVANA, а также вдова Курта Кобейна, Courtney Love, просят суд отклонить иск, заявляя, что утверждение Элдена о том, что фотография на обложке "Nevermind" является детской порнографией, "несерьезно" и настаивают на том, что его иск "не имеет срока давности". Федеральный закон о детской порнографии имеет 10-летний срок давности, который начинается с момента, когда жертва "разумно обнаруживает" само нарушение или причиненный им вред.

«Элден потратил три десятилетия на извлечение прибыли из своей известности в качестве самозваного "ребенка Нирваны"», — говорится в ходатайстве, которое было подано в среду (22 декабря). «Он много раз воспроизводил фотографию в обмен на гонорар; он вытатуировал название альбома "Nevermind" на своей груди; он выступал на ток-шоу в самопародийном комбинезоне цвета ню; он делал копии обложки альбома с автографом для продажи на eBay; и он использовал эту связь, чтобы пытаться подцепить женщин.

Утверждение Элдена, что фотография на обложке альбома "Nevermind" является "детской порнографией", на первый взгляд, несерьезно. Краткое изучение фотографии или поведения самого Элдена (не говоря уже о том, что фотография находится в домах миллионов американцев, которые, по теории Элдена, виновны в преступном хранении детской порнографии) делает это очевидным.

Фотография с обложки "Nevermind" была сделана в 1991 году. Она стала всемирно известной не позднее 1992 года. Задолго до 2011 года, как заявил сам Элден, он знал об этой фотографии и знал, что именно он (а не кто-то другой) является тем самым ребенком на фотографии. Он был в полной мере осведомлен о фактах предполагаемого "нарушения" и "травмы" на протяжении десятилетий».

В ходатайстве также говорится следующее: «В дополнение к заявлению о детской порнографии Элден утверждает, что создание фотографии для обложки альбома повлекло за собой сексуальную торговлю Элденом, когда он был еще ребенком. Если отбросить абсурдность этого утверждения, то закон, на который ссылается Элден, чтобы распространить его на действия в 1991 году, вступил в силу 19 декабря 2003 года и не имеет обратной силы в отношении действий ответчика, которые имели место до даты его вступления в силу».

NIRVANA Files Motion To Dismiss



Like!+2Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 1 )

IYDKMIGTHTKY13


25 дек 2021, 19:18		Жалкий червь-пидор. Весь вырос, а яйца только уменьшились.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 486

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом