DAVE GROHL — об иске модели с обложки "Nevermind"

DAVE GROHL в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, что он думает об иске Spencer'a Elden'a:
«Я не знаю, что я могу сказать по этому поводу, потому что я не тратил слишком много времени на размышления об этом. Я чувствую то же самое, что и большинство людей: я вынужден не согласиться. Это всё, что я могу сказать».
Когда интервьюер отметил, что Elden уже во взрослом возрасте несколько раз воссоздавал фотографию, Dave ответил:
«Слушай, у него есть татуировка "Nevermind". А у меня нет».
Evil3062
Санчез
Ress
a few moments later:
>Слушай, у него есть татуировка "Nevermind".
YNWA
Jok3r
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