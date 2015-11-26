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DAVE GROHL — об иске модели с обложки "Nevermind"



DAVE GROHL в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, что он думает об иске Spencer'a Elden'a:



«Я не знаю, что я могу сказать по этому поводу, потому что я не тратил слишком много времени на размышления об этом. Я чувствую то же самое, что и большинство людей: я вынужден не согласиться. Это всё, что я могу сказать».



Когда интервьюер отметил, что Elden уже во взрослом возрасте несколько раз воссоздавал фотографию, Dave ответил:



«Слушай, у него есть татуировка "Nevermind". А у меня нет».







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