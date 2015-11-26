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Nirvana

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DAVE GROHL — об иске модели с обложки "Nevermind"



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DAVE GROHL в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, что он думает об иске Spencer'a Elden'a:

«Я не знаю, что я могу сказать по этому поводу, потому что я не тратил слишком много времени на размышления об этом. Я чувствую то же самое, что и большинство людей: я вынужден не согласиться. Это всё, что я могу сказать».

Когда интервьюер отметил, что Elden уже во взрослом возрасте несколько раз воссоздавал фотографию, Dave ответил:

«Слушай, у него есть татуировка "Nevermind". А у меня нет».

DAVE GROHL On Lawsuit Filed By



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КомментарииСкрыть/показать 5 )

Evil3062


28 окт 2021, 09:36		пусть сводит ее нах!!!

Санчез


28 окт 2021, 09:51		Я чет немного не понял, Гролу похуй на этот иск типа? Или че?

Ress


28 окт 2021, 09:52		>я не тратил слишком много времени на размышления об этом
a few moments later:
>Слушай, у него есть татуировка "Nevermind".

YNWA


28 окт 2021, 10:43		Ress, ну кто-то показал ему, что у того типа есть эта татуировка. И что?

Jok3r


28 окт 2021, 10:55		YNWA, скорее всего сам этот тип отправлял/публиковал, когда все предыдущие годы гордился участием в обложке)


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