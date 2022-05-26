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*Новая песня AVANTASIA 17
*MICHAEL SCHENKER — o K.K. DOWNING'е: «Зачем он врёт?» 15
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют RADIOHEAD 12
*Новое видео GRAVE DIGGER 10
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Nirvana

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Гитару Курта из "Smells Like Teen Spirit" пустили с молотка



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Как ранее сообщалось, в категории "Music Icons" на аукционе Julien's Auctions' была выставлена гитара Курта Кобейна, которая использовалась в клипе на "Smells Like Teen Spirit". Приблизительная начальная оценка леворукой гитары Кобейна Fender Mustang 1969 года в отделке Competition Lake Placid blue с подходящей головкой грифа составляет от $600 000 до $800 000. В итоге лот ушёл за 4,5 миллиона долларов.

Гитара была приобретена компанией The Jim Irsay Collection в Индианаполисе в ходе аукционной борьбы между коллекционерами и участниками торгов по всему миру, которые участвовали в прямом эфире в Hard Rock Cafe New York, онлайн на juliensauctions.com и по телефону. В честь месяца осведомлённости о психическом здоровье семья Кобейнов жертвует часть выручки от продажи легендарной гитары и других предметов Курта Кобейна в фонд Kicking The Stigma, инициативу Ирси, направленную на повышение осведомлённости о психических расстройствах и устранение стигматизации, связанной с этими заболеваниями. Благодаря грантам, а также личным пожертвованиям семьи Ирсей более 16 миллионов долларов было выделено местным и национальным организациям для расширения лечения и исследований и повышения осведомлённости в Индиане и за её пределами.

«Я очень рад сохранить и защитить ещё одну часть американской культуры, которая изменила наш взгляд на мир, — сказал Джим Ирсей, владелец и генеральный директор клуба НФЛ «Индианаполис Колтс». — Тот факт, что часть вырученных средств пойдёт на наши усилия по борьбе со стигматизацией психического здоровья, делает это приобретение для меня ещё более особенным».

«То, что эта легендарная гитара, одна из самых культурно значимых и исторически важных гитар Курта Кобейна и всей истории рок-музыки вернулась в мой родной штат Индиана, чтобы стать частью знаменитой коллекции памятных вещей Джима Ирси, — это большая честь и яркое событие в моей жизни, — сказал Даррен Джулиен, президент/главный исполнительный директор Julien's Auctions, уроженец Оберна, штат Индиана. — Этот уникальный аукцион стал одной из самых значительных удач в моей профессиональной карьере, и я очень рад, что вырученные средства также привлекут столь необходимое внимание к проблеме психического здоровья».




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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26 май 2022
N
Nepalcev
Сколько же тогда стоит ружьё?
26 май 2022
gravitgroove
Nepalcev, оно в полицейском департаменте Сиэтла лежит под грифом «94-156500»

просмотров: 464

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