30 июн 2020



Пазлы NIRVANA выйдет осенью



Четвертого сентября будут выпущены пазлы NIRVANA (каждая из 500 элементов) на основе классических обложек альбомов "Nevermind" и "In Utero", а 18 сентября выйдет пазл на основе "Nevermind" из 1000 элментов.







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