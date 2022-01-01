12 апр 2022



Гитару Курта из "Smells Like Teen Spirit" пустят с молотка



Стало известно, что в категории "Music Icons" будет выставлена гитара Курта Кобейна, которая использовалась в клипе на "Smells Like Teen Spirit". Приблизительная начальная оценка леворукой гитары Кобейна Fender Mustang 1969 года в отделке Competition Lake Placid blue с подходящей головкой грифа составляет от $600 000 до $800 000.













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