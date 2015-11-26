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Nirvana

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|||| 25 авг 2021

Модель с обложки альбома NIRVANA подала в суд за детскую порнографию



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На оставшихся в живых участников группы NIRVANA, а также на наследников Курта Кобейна подал в суд Спенсер Элден, человек, который утверждает, что именно он был ребенком, изображенным на обложке альбома группы "Nevermind". Элден утверждает, что изображение ребенка, достающего доллар в бассейне, нарушает федеральные законы о детской порнографии и утверждает, что это сексуальная эксплуатация детей.

В жалобе, поданной в федеральный суд Лос-Анджелеса, в которой также указаны имена фотографа Кирка Веддла и различных звукозаписывающих компаний, стоящих за выпуском альбома, Элден утверждает, что его "личность и юридическое имя навсегда связаны с коммерческой сексуальной эксплуатацией, которой он подвергся, будучи несовершеннолетним, и которая распространялась и продавалась по всему миру с тех пор, как он был младенцем, и по сей день".

Согласно иску, ответчики "сознательно производили, хранили и рекламировали коммерческую детскую порнографию с изображением Спенсера и сознательно получали за это вознаграждение". Несмотря на это, ответчики не предприняли разумных мер для защиты Спенсера и предотвращения его широкомасштабной сексуальной эксплуатации и торговли изображениями".

Элден утверждает, что его родители никогда не подписывали разрешение на использование фотографий, которые были сделаны в аквацентре Пасадены в 1990 году. Он утверждает, что группа обещала закрыть его гениталии наклейкой, которая так и не была включена в оформление альбома.

Чтобы обложка альбома вызвала у зрителя висцеральную сексуальную реакцию, Уэддл активировал "позыв на рвоту" Спенсера, прежде чем бросить его под воду в позе, подчеркивающей обнаженные гениталии Спенсера", — говорится в жалобе.

В иске также утверждается, что ответчики "использовали детскую порнографию с изображением Спенсера как важный элемент схемы продвижения альбомов, обычно используемой в музыкальной индустрии для привлечения внимания, когда на обложках альбомов дети позируют в сексуально провокационной манере, чтобы получить известность, стимулировать продажи, привлечь внимание СМИ и критические отзывы".

Элден требует возмещения ущерба в размере 150 000 долларов США от каждого из 17 ответчиков или неустановленной суммы, которая будет определена в ходе судебного разбирательства, оплаты услуг адвоката, судебного запрета, запрещающего всем сторонам "продолжать участвовать в незаконных действиях и практике, описанных в настоящем документе", и суда присяжных.

" Необратимый вред, который он понес, включает, но не ограничивается крайним и постоянным эмоциональным расстройством с физическими проявлениями, вмешательством в его нормальное развитие и прогресс в образовании, пожизненной потерей способности получать доход, потерей прошлой и будущей заработной платы, прошлыми и будущими расходами на медицинское и психологическое лечение, потерей удовольствия от жизни и другими потерями, которые будут описаны и доказаны в ходе судебного разбирательства по данному делу", - говорится в иске.

Как сообщается, родителям Элдена заплатили всего 200 долларов за фотографии, а сама съемка длилась около 15 секунд.

Baby On NIRVANA's 'Nevermind' Cover Sues Band For 'Child Pornography'





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КомментарииСкрыть/показать 26 )

gravitgroove


25 авг 2021, 20:43		сказочный долбоёб

Andy-JC


25 авг 2021, 20:46		в жизни видимо что-то пошло не так и решил деньжат попробовать поднять таким образом

rattle_snake


25 авг 2021, 20:46		а причем тут грохл с новосельским там все права же у кортни или не так?

Nepalcev


25 авг 2021, 20:54		Не хило так дядя завернул. Обложка оказалась пророческой.

Magyar


25 авг 2021, 21:01		сказочный долбоёб (2)

dark_medieval_times


25 авг 2021, 21:06		очередной дегенерат решил заработать бабла, тип я такой невинный меня эксплуатировали, о ужас.

hansi_hrb


25 авг 2021, 21:06		"It's hard not to get upset when you hear how much money was involved," he continued. "[When] I go to a baseball game and think about it: 'Man, everybody at this baseball game has probably seen my little baby penis,' I feel like I got part of my human rights revoked."

Corpsegrinder04


25 авг 2021, 21:09		Ну вот и пусть петуху грустному заплатят один бакс, за которым он плывёт. Щас глядя на этого пидрилу угнетенного, бабца с Верджин Киллер на Скорпионов наскочит, на перцев с Mother milk баба с сиськами, в Мановаре 92 шлюх жопастых тоже с кого-нибудь рисовали - найдутся. Сумасшедший дом короче.

Rutger


25 авг 2021, 21:18		Запад такой запад

WarSong


25 авг 2021, 21:18		Подождал бы ещё лет 15, че уж там.

Aleks_262


25 авг 2021, 21:20		Скорпы, Вы следующие!!!

Умник


25 авг 2021, 21:28		Тоже про скорпов подумал. Недавно натыкался как раз на новости, что в некоторых странах опять шум из-за облоги поднимают

Analcunt


25 авг 2021, 21:38		Руди Шенкер адназначна за сценой кого-то шпилит до сих пор:)

HELLECTOR


25 авг 2021, 22:16		>>>с Верджин Киллер на Скорпионов

Уже.
В Швеции суды всю неделю. Детское порно, ётить!

for example


25 авг 2021, 22:32		Пиздец.

Hromis


25 авг 2021, 22:44		Aleks_262 а что там с обложкой скорпов не так? Про какую именно ты говоришь. Я просто не фанат скорпов.

Dem0niac


25 авг 2021, 23:13		А Houses of the holy уже вспоминали?

Petrucci


25 авг 2021, 23:16		Вроде бы относительно недавно этот персонаж повторил это фото в своём нынешнем возрасте и хвастался этим... а терь вон оно как оглобли развернул
!!!

Sw0Rn


26 авг 2021, 00:21		Способ дважды прославиться и бабла срубить. Деньги рулят)

nabastak_


26 авг 2021, 00:41		А дарксайд чегой-то часть фото с пипиркой обрезал.

Санчез


26 авг 2021, 04:18		сказочный долбоёб (3)

MegBegb


26 авг 2021, 07:01		- Вроде бы относительно недавно этот персонаж повторил это фото в своём нынешнем возрасте и хвастался этим... а терь вон оно как оглобли развернул
!!!

Просто габариты писюлька не изменились за 30 лет, а остальное тело вымахало. Вот чувак и зафаршмачился вместо хайпа)

- Ну вот и пусть петуху грустному заплатят один бакс, за которым он плывёт. Щас глядя на этого пидрилу угнетенного, бабца с Верджин Киллер на Скорпионов наскочит, на перцев с Mother milk баба с сиськами, в Мановаре 92 шлюх жопастых тоже с кого-нибудь рисовали - найдутся. Сумасшедший дом короче.

Бабце с Верджин Киллера под 60 сейчас по идее) Хотя все по американским канонам) Недавно ж Диллана в педофилии обвинили, спустя 56 лет, сука) Веселые новости)

Tomahawk


26 авг 2021, 07:03		>а что там с обложкой скорпов

Правильнее сказать - с обложками.

Санчез


26 авг 2021, 07:25		>Веселые новости)
Запад окончательно загнил

Snowblind


26 авг 2021, 07:53		Расстройство возникло у него от того, что родители согласились всего-то на 200 баксов) Вся эта хрень теперь повлияет на продажи Невермайнда, надо успеть приобрести по нормальной цене, а то из-за повышенного спроса это будет сложнее сделать, ведь могут и запретить облогу, с них-то станется.

Санчез


26 авг 2021, 07:57		Ох, чую эта новость в топ пойдет, возможно новость о сабатоне еще, пожет пол стэнли будет в топе...может дети бодома...хз


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