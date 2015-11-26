25 авг 2021



Модель с обложки альбома NIRVANA подала в суд за детскую порнографию



На оставшихся в живых участников группы NIRVANA, а также на наследников Курта Кобейна подал в суд Спенсер Элден, человек, который утверждает, что именно он был ребенком, изображенным на обложке альбома группы "Nevermind". Элден утверждает, что изображение ребенка, достающего доллар в бассейне, нарушает федеральные законы о детской порнографии и утверждает, что это сексуальная эксплуатация детей.



В жалобе, поданной в федеральный суд Лос-Анджелеса, в которой также указаны имена фотографа Кирка Веддла и различных звукозаписывающих компаний, стоящих за выпуском альбома, Элден утверждает, что его "личность и юридическое имя навсегда связаны с коммерческой сексуальной эксплуатацией, которой он подвергся, будучи несовершеннолетним, и которая распространялась и продавалась по всему миру с тех пор, как он был младенцем, и по сей день".



Согласно иску, ответчики "сознательно производили, хранили и рекламировали коммерческую детскую порнографию с изображением Спенсера и сознательно получали за это вознаграждение". Несмотря на это, ответчики не предприняли разумных мер для защиты Спенсера и предотвращения его широкомасштабной сексуальной эксплуатации и торговли изображениями".



Элден утверждает, что его родители никогда не подписывали разрешение на использование фотографий, которые были сделаны в аквацентре Пасадены в 1990 году. Он утверждает, что группа обещала закрыть его гениталии наклейкой, которая так и не была включена в оформление альбома.



Чтобы обложка альбома вызвала у зрителя висцеральную сексуальную реакцию, Уэддл активировал "позыв на рвоту" Спенсера, прежде чем бросить его под воду в позе, подчеркивающей обнаженные гениталии Спенсера", — говорится в жалобе.



В иске также утверждается, что ответчики "использовали детскую порнографию с изображением Спенсера как важный элемент схемы продвижения альбомов, обычно используемой в музыкальной индустрии для привлечения внимания, когда на обложках альбомов дети позируют в сексуально провокационной манере, чтобы получить известность, стимулировать продажи, привлечь внимание СМИ и критические отзывы".



Элден требует возмещения ущерба в размере 150 000 долларов США от каждого из 17 ответчиков или неустановленной суммы, которая будет определена в ходе судебного разбирательства, оплаты услуг адвоката, судебного запрета, запрещающего всем сторонам "продолжать участвовать в незаконных действиях и практике, описанных в настоящем документе", и суда присяжных.



" Необратимый вред, который он понес, включает, но не ограничивается крайним и постоянным эмоциональным расстройством с физическими проявлениями, вмешательством в его нормальное развитие и прогресс в образовании, пожизненной потерей способности получать доход, потерей прошлой и будущей заработной платы, прошлыми и будущими расходами на медицинское и психологическое лечение, потерей удовольствия от жизни и другими потерями, которые будут описаны и доказаны в ходе судебного разбирательства по данному делу", - говорится в иске.



Как сообщается, родителям Элдена заплатили всего 200 долларов за фотографии, а сама съемка длилась около 15 секунд.







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