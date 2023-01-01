Разбитая гитара лидера NIRVANA ушла почти за 600 000

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все новости группы
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США
4 июн 2020 :
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Басит NIRVANA удалил Твиттер после одобрения слов Трампа
16 май 2020 :
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Басист NIRVANA о теориях заговора
14 май 2020 :
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Гитара лидера NIRVANA выставлена на продажу
12 май 2020 :
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DAVE GROHL хвалит Post Malone за сет классики NIRVANA
27 апр 2020 :
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POST MALONE и барабанщик BLINK-182 исполняют NIRVANA
24 апр 2020 :
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COURTNEY LOVE дала добро на то, чтобы POST MALONE провел трибьют NIRVANA
31 мар 2020 :
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Музыканты NIRVANA собрались вместе
1 фев 2020 :
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Менеджер NIRVANA не верит в убийство Курта Кобейна
16 янв 2020 :
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Песня NIRVANA стала самым популярным треком на американском рок-радио с 2010 по 2019 годы
18 дек 2019 :
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Клип NIRVANA набрал миллиард просмотров
28 окт 2019 :
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Кардиган вокалиста NIRVANA продан за $334,000
28 сен 2019 :
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Расширенная версия NIRVANA 'MTV Unplugged In New York' выйдет осенью
20 авг 2019 :
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KRIST NOVOSELIC: мастер-плёнки "Nevermind" уничтожены
20 май 2019 :
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DAVE GROHL, COURTNEY LOVE, FRANCES BEAN COBAIN участвуют в судебной тяжбе, связанной с NIRVANA
6 мар 2019 :
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Концертный релиз NIRVANA выйдет на виниле
5 фев 2019 :
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Менеджер NIRVANA выпускает книгу
8 окт 2018 :
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Воссоединение участников NIRVANA произошло!
5 окт 2018 :
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Воссоединение участников NIRVANA может состояться в этот уикэнд?
5 сен 2018 :
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KRIST NOVOSELIC: «Мы не смогли выйти на контакт с Куртом для концерта»
24 май 2018 :
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DAVE GROHL до сих пор не может слушать NIRVANA
5 апр 2018 :
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Бывший барабанщик NIRVANA не жалеет о своём уходе из группы
15 янв 2018 :
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Репетиционные записи NIRVANA онлайн
4 мар 2017 :
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'Nevermind' NIRVANA отметил 350 недель в чартах
1 дек 2015 :
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Записи нереализованного материала лидера NIRVANA не произвели фурора
10 ноя 2015 :
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Шерстяная кофта лидера NIRVANA была продана за 137 тысяч
6 ноя 2015 :
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Демо песни лидера NIRVANA
13 окт 2015 :
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Режиссёр документального фильма о вокалисте NIRVANA рассказал о саундтреке
6 окт 2015 :
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Демо песни лидера NIRVANA
29 сен 2015 :
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Домашние записи лидера NIRVANA выйдут в ноябре
31 июл 2015 :
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Демо вокалиста NIRVANA войдет в саундтрек к 'Montage Of Heck'
30 июн 2015 :
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DAVE GROHL сильно испугался документального фильма о лидере NIRVANA
27 июн 2015 :
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Компиляция NIRVANA выйдет на виниле и Blu-ray
20 май 2015 :
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LARS ULRICH о документальном фильме про лидера NIRVANA
20 май 2015 :
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DUFF MCKAGAN о документальном фильме про лидера NIRVANA
5 май 2015 :
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Режиссер документального фильма о вокалисте NIRVANA обещает альбом музыканта летом
22 апр 2015 :
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Документальный фильм о вокалисте NIRVANA будет содержать 85% уникального материала
3 апр 2015 :
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Фрагмент документального фильма о вокалисте NIRVANA
12 мар 2015 :
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Трейлер документального фильма о вокалисте NIRVANA
9 мар 2015 :
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Новая песня вокалиста NIRVANA войдет в саундтрек к документальному фильму
16 янв 2015 :
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Продажа футболок с принтом предсмертной записки KURT'а COBAIN'a прекращена из-за жалоб фанатов
25 июл 2014 :
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COURTNEY LOVE сказала, что фильм о вокалисте NIRVANA будет снят в следующем году
23 апр 2014 :
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DAVE GROHL и KRIST NOVOSELIC о выступлениях NIRVANA
18 апр 2014 :
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Басист NIRVANA о вводе в зал славы рок-н-ролла
13 апр 2014 :
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NIRVANA отыграла еще одно шоу
12 апр 2014 :
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Музыканты NIRVANA выступили с LORDE, JOAN JETT, KIM GORDON
11 апр 2014 :
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Аудиосемпл NIRVANA и JOAN JETT
8 апр 2014 :
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Участники JUDAS PRIEST, KORN, ALICE IN CHAINS, PANTERA о лидере NIRVANA
4 апр 2014 :
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Новые фотографии с места смерти вокалиста NIRVANA
25 мар 2014 :
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Новые фотографии с места смерти вокалиста NIRVANA
29 дек 2013 :
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NIRVANA будет увековечена в Вашингтоне в апреле
18 дек 2013 :
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Музыканты NIRVANA о включении в Зал Славы Рок-н-ролла
21 авг 2013 :
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DAVE GROHL о переиздании последнего альбома NIRVANA
15 авг 2013 :
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Детали юбилейного издания "In Utero" NIRVANA
5 авг 2013 :
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Courtney Love раскритиковала реюнион NIRVANA
22 мар 2013 :
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DAVE GROHL рассмтаривал возможность исполнения песен NIRVANA с P.J. HARVEY
13 дек 2012 :
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PAUL MCCARTNEY выступил с участниками NIRVANA
12 дек 2012 :
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PAUL MCCARTNEY выступит с NIRVANA?
22 сен 2011 :
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Продюсер альбома "Nevermind" (NIRVANA): "Работать с KURT'ом COBAIN'ом было "настоящим геморроем."
17 сен 2011 :
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Трансляция редкого концерта NIRVANA
19 авг 2011 :
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Басист NIRVANA вместе с гостями целиком исполнят "Nevermind" на благотворительном концерте
30 июл 2011 :
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Родной город лидера NIRVANA отверг предложение назвать мост в его честь
29 июл 2011 :
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Facebook отрицает бан обложки NIRVANA
28 июл 2011 :
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Обложка NIRVANA "забанена" на Facebook
19 июл 2011 :
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В честь лидера NIRVANA могут назвать мост и парк
23 июн 2011 :
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Переиздание NIRVANA 'Nevermind' выйдет в сентябре
25 дек 2010 :
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Участники NIRVANA на одной сцене
24 авг 2010 :
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COURTNEY LOVE и менеджмент NIRVANA уладили юридические проблемы
23 июл 2010 :
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Биопик о KURT'e COBAIN'e будет "грубым и хаотическим"
30 окт 2009 :
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Трейлер нового DVD NIRVANA
5 окт 2009 :
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Ранее не издававшаяся концертная песня NIRVANA доступна для прослушивания
3 сен 2009 :
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Диск с легендарным концертом NIRVANA выйдет в ноябре
18 авг 2009 :
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Дебют NIRVANA выйдет с ранее не изданным материалом
23 мар 2009 :
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Альбомы NIRVANA будут переизданы на виниле
23 окт 2007 :
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Фильм о KURT`е COBAIN`е
17 авг 2006 :
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NIRVANA: DVD "All Apologies" в ноябре
15 апр 2005 :
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Фортепианный трибьют NIRVANA
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сегодня
Разбитая гитара лидера NIRVANA ушла почти за 600 000
Известный аукционный дом Julien's Auctions провёл 19 и 20 мая главный в отрасли музыкальный аукцион "Music Icons", представив впечатляющий состав из более чем 1200 предметов музыкальной истории от рок-королей, принадлежавших и использовавшихся Куртом Кобейном, NIRVANA, Элвисом Пресли, THE BEATLES, Майклом Джексоном, Эдди Ван Халеном, Алексом Лайфсоном, Фредди Меркьюри, LED ZEPPELIN, EMERSON, LAKE & PALMER, KISS, MÖTLEY CRÜE, Томом Петти, Lenny Kravitz'ем и другими, а также специальные коллекции Эми Уайнхаус, Билла Уаймана, Bette Midler и Julian'a Lennon'a, выставленные на торги перед живой аудиторией в Hard Rock Cafe в Нью-Йорке и онлайн с тысячами участников, поклонников и коллекционеров со всего мира на сайте julienslive.com. Трёхдневные торги окончательно завершились 21 мая грандиозным финалом — «Недвижимость из специальной коллекции мировой иконы Janet Jackson».
Главным лотом аукциона стала левосторонняя чёрная электрогитара Fender Stratocaster, разбитая одним из самых влиятельных артистов всех времён Куртом Кобейном времён записи альбома NIRVANA "Nevermind", которая была продана за поразительные $595 000, почти в десять раз превысив первоначальную оценку в $60 000. Собранная, но непригодная для игры гитара подписана всеми тремя участниками NIRVANA: Куртом Кобейном, Krist'ом Novoselic'ем и Dave'ом Grohl'ом, с дополнительной надписью Кобейна Марку Ланегану (из SCREAMING TREES), которая гласила: "Hell-o Mark! С любовью, твой друг, Курдт Кобайн / Помойная рок-звезда", а также надпись Boddah Lives, выгравированная на грифе (отсылка к воображаемому другу детства Кобейна). Гитара помещена в чёрный тяжёлый футляр с надписью "Abort Christ" сверху белыми печатными буквами и содержит белый гитарный ремень Ernie Ball. Ещё одной изюминкой коллекции NIRVANA стал сет-лист выступления группы 17 апреля 1991 года в отеле OK в Сиэтле, штат Вашингтон, который был продан за $50 800, что в 12 раз превышает его первоначальную оценку в $4 000. Предполагается, что сет-лист был написан от руки самим Dave'ом Grohl'ом и представлял дебютное исполнение группой своего главного хита "Smells Like Teen Spirit" ещё до его выхода. Список был написан розовым маркером на обратной стороне рекламной листовки «Уроки игры на гитаре с Томми Роузом» и содержал такие песни, как "Big Cheese", "D-7", "Love Buzz", "About A Girl", "Immoodiuum", "Smells Like Teen Spirit" и "In Bloom". NIRVANA выступила на этом благотворительном концерте вместе с FITS OF DEPRESSION и BIKINI KILL всего за пять месяцев до выхода их эпохального переломного альбома "Nevermind". Огромный рекламный плакат NIRVANA для альбома 1991 года "Nevermind", подписанный всеми тремя участниками группы NIRVANA, был продан за 10 400 долларов.
Ещё одним ярчайшим событием стала электрогитара Gretsch Irish Falcon 2002 года выпуска, на которой играл Боно из группы U2, проданная за $238 125. Гитара, подписанная всеми четырьмя участниками группы U2, была подарена Боно, когда он был удостоен звания «Человек года по версии MusiCares» в 2003 году. Являясь поклонником модели Gretsch 6196 Country Club, Боно заказал у Gretsch десять электрогитар Irish Falcon в 2000 году.
Ещё один герой гитары и его фирменный инструмент потрясли аукционную сцену — Эдди Ван Хален и его электрогитара Charvel EVH Art Series 78, проданная за $114 300. Этот инструмент 2004 года с красными, чёрными и белыми полосами использовался Эдди Ван Халеном во время заключительного концерта тура VAN HALEN 2007 и 2008 годов с участием David'a Lee Roth'a, который вернулся в состав группы впервые с 1985 года. Выступление, на котором эта гитара использовалась на сцене, состоялось в рамках летнего фестиваля в Квебек-Сити 3 июля 2008 года.
Единственные в своём роде, сделанные на заказ костюмы Майкла Джексона, демонстрирующие, почему он был не только королём поп-музыки, но и королем стиля, заняли центральное место на аукционе, где была представлена сшитая на заказ чёрная куртка в военном стиле с золотыми украшениями, в которой Джексон выступал на сцене во время мирового турне "Dangerous" в 1992–1993 годах, которая была продана за 117 000 долларов. Известные дизайнеры Майкл Буш и Деннис Томпкинс разработали костюмы Майкла для этого турне, используя кожу и металлическую фурнитуру для украшения костюмов и оформления их внешнего вида. Среди других заметных вещей Майкла — куртка в военном стиле, которую Джексон надел на мероприятие для СМИ в 1992 году ($53 975), и сшитый на заказ специальный комбинезон, в котором Майкл играл роль командира Джексона, офицера космической полиции в роликах 1993 года в поддержку аркадной игры "AS-1 Scramble Training" для Sega ($35 750).
Арсенал гитар от огромного количества звёзд рок-музыки вновь появился на сцене аукциона, среди которых электрогитара Aurora цвета красного яблока примерно 1987 года из личной коллекции легенды RUSH Alex'a Lifeson'a ($82,550); электрогитара Gibson Les Paul Deluxe 1973 года, которую Lenny Kravitz использовал в начале 1990-х годов во время записи альбома "Let Love Rule" и концерта памяти Джона Леннона в 1990 году ($52,000); правосторонняя акустическая гитара Melody 500, принадлежавшая Jimmy Page'у из LED ZEPPELIN примерно в 1960–1970-х годах ($63 500); резонаторная акустическая гитара Zemaitis 1971 года, сделанная на заказ для Ронни Лэйна ($50 800); винтажная электрогитара Fender Stratocaster 1959 года белого олимпийского цвета, принадлежавшая и использовавшаяся Mick'ом Mars'ом из MÖTLEY CRÜE с первых дней его работы в группе до 2002 года ($45 500); красная гитара 2003 года Hamer K. K. Downing Vector, которую K. K. Downing активно использовал на сцене с JUDAS PRIEST ($25 400); электрогитара Ibanez Paul Stanley PS1CM с «треснувшим зеркалом», изготовленная примерно в 2015–2018 годах, на которой Stanley играл во время тура KISS "Kissworld" в 2017–2018 годах ($11 700), и многое другое.
Неподражаемый стиль и более чем яркая личность короля рок-н-ролла Элвиса Пресли вновь воцарились в эти выходные: его огромное кольцо из 18-каратного золота с огненным опалом и бриллиантами, принадлежавшее ему, которое он надевал примерно в 1970-х годах во время его выступлений в Лас-Вегасе, было продано на аукционе за 45 000 долларов. Среди других лотов легендарной иконы были: чёрные очки для плавания Ray Ban Элвиса Пресли ($11 700); ожерелье-подвеска из 14-каратного золота "TCB", подаренное Пресли близкому другу певца Клиффу Гливсу, около 1970-х годов ($13 000); его вестерн-шляпа Stetson, в которой он играл роль Джо Лайтклауда в фильме 1968 года "Stay Away Joe" ($22,225); сшитая на заказ вельветовая куртка, в которой Пресли играл роль Гая Ламберта в фильме 1967 года "Double Trouble" ($25,400) и многое другое.
Битломания охватила всю сцену аукциона, на котором были выставлены предметы, связанные с самыми популярными песнями и культовыми эпохами «великолепной четвёрки», такие как: лист с текстом песни THE BEATLES "Baby You're A Rich Man", написанный от руки Джоном Ленноном, Полом Маккартни и Мэлом Эвансом, который был продан за поразительные $65,000, что в тринадцать раз превысило его первоначальную оценку в $5,000; оригинальный кирпич из студии Abbey Road Studio Two в Лондоне, Англия ($11,700); сертифицированная RIAA золотая награда за продажу более миллиона копий культового поп-сингла "Help! " ($22,750), золотой диск, вручённый THE BEATLES за продажу более миллиона копий песни "Can't Buy Me Love" ($19,500) и многое другое.
Ещё одним важным моментом аукциона стала презентация частной коллекции сокровищ BEATLES от Julian'a Lennon'a и исторических личных вещей его отца Джона Леннона. Среди самых ярких моментов аукциона — несколько золотых пластинок, сертифицированных RIAA, вручённых группе THE BEATLES: золотая пластинка за продажу более одного миллиона копий альбома "Hey Jude", реализованная за $91 000, что в восемнадцать раз превышает её первоначальную оценку в $5 000; золотая пластинка за продажу более одного миллиона копий альбома "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" ($65,000, что в тринадцать раз превышает первоначальную оценку в $5,000); золотая награда за продажу более одного миллиона копий седьмого студийного альбома "Revolver" ($39,000), золотая награда за продажу более одного миллиона копий альбома "Yesterday And Today" ($22,750) и многое другое. Предметы, связанные со знаковым фильмом группы THE BEATLES "Yellow Submarine" 1969 года, были выставлены на подиуме в большом количестве, включая группу оригинальных смонтированных анимационных кассет, таких как два кадра из серии "Nowhere Man" (один продан за $22 750, а другой за $19 500, что в двадцать четыре раза превышает первоначальную оценку в $800) и золотую награду, вручённую группе THE BEATLES за продажу более одного миллиона копий "Yellow Submarine" ($35 750). Среди других предметов, полученных от сына Леннона, были: его винтажный мотоцикл Honda Z50AE Monkey Bike ($16 250); золотая пластинка, вручённая группе THE BEATLES за продажу более одного миллиона копий их девятого студийного альбома "The Beatles" ($39 000); золотая пластинка, вручённая Джону Оно Леннону за продажу более миллиона копий альбома "Imagine" ($29 250), и многое другое.
Замечательная коллекция наград MTV Video Music Awards, вручавшихся в разные эпохи и на разных континентах во время показа культовых телепередач, включала награду MTV Viewers Choice Award VMA 1993 года, присуждённую группе AEROSMITH за песню "Livin' On The Edge" ($11 700); MTV "VMAJ" Moonman из Японии («награда сумо»), вручённая THE BEASTIE BOYS за «Лучшее хип-хоп-видео» за их хитовый сингл "Ch-Check It Out" в 2005 году на MTV Video Music Awards Japan ($12,700) и MTV "Moonman" Video Music Award 2001 года за лучшее мужское видео за хит Moby "South Side" ($11,700).
Среди других ярких моментов были отмечены следующие (выигрышные ставки с премией покупателя):
* Куртка-бомбер New York Yankee, которую носил Фредди Меркьюри во время тура QUEEN "News Of The World" в 1977 году в Madison Square Garden ($57 150) и пара футуристических солнцезащитных очков виртуальной реальности, которые носил фронтмен QUEEN в качестве заглавного персонажа в клипе 1989 года на сингл QUEEN "The Invisible Man" ($32 500);
* Костюм из двух частей с золотым люрексом, разработанный художником по костюмам Рет Тёрнер, в котором Дэвид Боуи снялся для обложки журнала Filter в 2003 году ($25 400);
* Акустическая гитара Takamine, которую Том Петти использовал во время гастролей в 1981–1986 годах ($35 750);
* Небольшой блокнот "Handy Jotter" марки Basildon Bond, использовавшийся Джоном Ленноном, включающий 18 набросков и рисунков Джона Леннона ($35,750);
* Электропианино Yamaha CP10 ($31,750) и Hi-Fi-система JVC RC-M70 с магнитофоном ($10,400), использовавшиеся Джоном Ленноном и Йоко Оно во время создания их последнего альбома "Double Fantasy";
* Платье D&G с узором из ракушек, которое носила Эми Уайнхаус в клипе на песню "F*ck Me Pumps" из её дебютного альбома 2003 года "Frank" ($26,000);
* Пара деревянных барабанных палочек, сделанных на заказ и использовавшихся в своё время Ringo Starr'ом ($22,100);
* Оригинальный прототип магнитофона MCI JH-16, использовавшийся в студии при создании единственного студийного альбома DEREK AND THE DOMINOS 1970 года "Layla And Other Assorted Love Songs" ($57 150);
* самая первая гитара Найла Хорана, акустическая Yamaha, которая сыграла важную роль в его становлении как одного из основателей группы ONE DIRECTION ($12 700);
* Чёрная электрогитара Gibson SG, подаренная компанией Gibson Gives, с красочной физиономией монстра, нарисованной вручную и подписанной Robby Krieger'ом из THE DOORS, покрывающей всю переднюю часть корпуса ($13,000);
* Электрогитара Epiphone Lucille 2010 года, подписанная Би Би Кингом ($10 400); Cadillac Eldorado Biarritz 1978 года, лично принадлежащий и находившийся под контролем Neil'a Young'a ($13 000);
* лимитированный синтезатор Moog EMMS 2015 года, посвящённый оригинальной версии, которую использовал Кит Эмерсон из прогрессивной рок-группы EMERSON, LAKE & PALMER ($78 000);
* набор тарелок и двух пар барабанных палочек, которыми пользовался Нил Пирт из группы RUSH ($13 000) и многое другое.
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