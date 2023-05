сегодня



Разбитая гитара лидера NIRVANA ушла почти за 600 000



Известный аукционный дом Julien's Auctions провёл 19 и 20 мая главный в отрасли музыкальный аукцион "Music Icons", представив впечатляющий состав из более чем 1200 предметов музыкальной истории от рок-королей, принадлежавших и использовавшихся Куртом Кобейном, NIRVANA, Элвисом Пресли, THE BEATLES, Майклом Джексоном, Эдди Ван Халеном, Алексом Лайфсоном, Фредди Меркьюри, LED ZEPPELIN, EMERSON, LAKE & PALMER, KISS, MÖTLEY CRÜE, Томом Петти, Lenny Kravitz'ем и другими, а также специальные коллекции Эми Уайнхаус, Билла Уаймана, Bette Midler и Julian'a Lennon'a, выставленные на торги перед живой аудиторией в Hard Rock Cafe в Нью-Йорке и онлайн с тысячами участников, поклонников и коллекционеров со всего мира на сайте julienslive.com. Трёхдневные торги окончательно завершились 21 мая грандиозным финалом — «Недвижимость из специальной коллекции мировой иконы Janet Jackson».



Главным лотом аукциона стала левосторонняя чёрная электрогитара Fender Stratocaster, разбитая одним из самых влиятельных артистов всех времён Куртом Кобейном времён записи альбома NIRVANA "Nevermind", которая была продана за поразительные $595 000, почти в десять раз превысив первоначальную оценку в $60 000. Собранная, но непригодная для игры гитара подписана всеми тремя участниками NIRVANA: Куртом Кобейном, Krist'ом Novoselic'ем и Dave'ом Grohl'ом, с дополнительной надписью Кобейна Марку Ланегану (из SCREAMING TREES), которая гласила: "Hell-o Mark! С любовью, твой друг, Курдт Кобайн / Помойная рок-звезда", а также надпись Boddah Lives, выгравированная на грифе (отсылка к воображаемому другу детства Кобейна). Гитара помещена в чёрный тяжёлый футляр с надписью "Abort Christ" сверху белыми печатными буквами и содержит белый гитарный ремень Ernie Ball. Ещё одной изюминкой коллекции NIRVANA стал сет-лист выступления группы 17 апреля 1991 года в отеле OK в Сиэтле, штат Вашингтон, который был продан за $50 800, что в 12 раз превышает его первоначальную оценку в $4 000. Предполагается, что сет-лист был написан от руки самим Dave'ом Grohl'ом и представлял дебютное исполнение группой своего главного хита "Smells Like Teen Spirit" ещё до его выхода. Список был написан розовым маркером на обратной стороне рекламной листовки «Уроки игры на гитаре с Томми Роузом» и содержал такие песни, как "Big Cheese", "D-7", "Love Buzz", "About A Girl", "Immoodiuum", "Smells Like Teen Spirit" и "In Bloom". NIRVANA выступила на этом благотворительном концерте вместе с FITS OF DEPRESSION и BIKINI KILL всего за пять месяцев до выхода их эпохального переломного альбома "Nevermind". Огромный рекламный плакат NIRVANA для альбома 1991 года "Nevermind", подписанный всеми тремя участниками группы NIRVANA, был продан за 10 400 долларов.



Ещё одним ярчайшим событием стала электрогитара Gretsch Irish Falcon 2002 года выпуска, на которой играл Боно из группы U2, проданная за $238 125. Гитара, подписанная всеми четырьмя участниками группы U2, была подарена Боно, когда он был удостоен звания «Человек года по версии MusiCares» в 2003 году. Являясь поклонником модели Gretsch 6196 Country Club, Боно заказал у Gretsch десять электрогитар Irish Falcon в 2000 году.



Ещё один герой гитары и его фирменный инструмент потрясли аукционную сцену — Эдди Ван Хален и его электрогитара Charvel EVH Art Series 78, проданная за $114 300. Этот инструмент 2004 года с красными, чёрными и белыми полосами использовался Эдди Ван Халеном во время заключительного концерта тура VAN HALEN 2007 и 2008 годов с участием David'a Lee Roth'a, который вернулся в состав группы впервые с 1985 года. Выступление, на котором эта гитара использовалась на сцене, состоялось в рамках летнего фестиваля в Квебек-Сити 3 июля 2008 года.



Единственные в своём роде, сделанные на заказ костюмы Майкла Джексона, демонстрирующие, почему он был не только королём поп-музыки, но и королем стиля, заняли центральное место на аукционе, где была представлена сшитая на заказ чёрная куртка в военном стиле с золотыми украшениями, в которой Джексон выступал на сцене во время мирового турне "Dangerous" в 1992–1993 годах, которая была продана за 117 000 долларов. Известные дизайнеры Майкл Буш и Деннис Томпкинс разработали костюмы Майкла для этого турне, используя кожу и металлическую фурнитуру для украшения костюмов и оформления их внешнего вида. Среди других заметных вещей Майкла — куртка в военном стиле, которую Джексон надел на мероприятие для СМИ в 1992 году ($53 975), и сшитый на заказ специальный комбинезон, в котором Майкл играл роль командира Джексона, офицера космической полиции в роликах 1993 года в поддержку аркадной игры "AS-1 Scramble Training" для Sega ($35 750).



Арсенал гитар от огромного количества звёзд рок-музыки вновь появился на сцене аукциона, среди которых электрогитара Aurora цвета красного яблока примерно 1987 года из личной коллекции легенды RUSH Alex'a Lifeson'a ($82,550); электрогитара Gibson Les Paul Deluxe 1973 года, которую Lenny Kravitz использовал в начале 1990-х годов во время записи альбома "Let Love Rule" и концерта памяти Джона Леннона в 1990 году ($52,000); правосторонняя акустическая гитара Melody 500, принадлежавшая Jimmy Page'у из LED ZEPPELIN примерно в 1960–1970-х годах ($63 500); резонаторная акустическая гитара Zemaitis 1971 года, сделанная на заказ для Ронни Лэйна ($50 800); винтажная электрогитара Fender Stratocaster 1959 года белого олимпийского цвета, принадлежавшая и использовавшаяся Mick'ом Mars'ом из MÖTLEY CRÜE с первых дней его работы в группе до 2002 года ($45 500); красная гитара 2003 года Hamer K. K. Downing Vector, которую K. K. Downing активно использовал на сцене с JUDAS PRIEST ($25 400); электрогитара Ibanez Paul Stanley PS1CM с «треснувшим зеркалом», изготовленная примерно в 2015–2018 годах, на которой Stanley играл во время тура KISS "Kissworld" в 2017–2018 годах ($11 700), и многое другое.



Неподражаемый стиль и более чем яркая личность короля рок-н-ролла Элвиса Пресли вновь воцарились в эти выходные: его огромное кольцо из 18-каратного золота с огненным опалом и бриллиантами, принадлежавшее ему, которое он надевал примерно в 1970-х годах во время его выступлений в Лас-Вегасе, было продано на аукционе за 45 000 долларов. Среди других лотов легендарной иконы были: чёрные очки для плавания Ray Ban Элвиса Пресли ($11 700); ожерелье-подвеска из 14-каратного золота "TCB", подаренное Пресли близкому другу певца Клиффу Гливсу, около 1970-х годов ($13 000); его вестерн-шляпа Stetson, в которой он играл роль Джо Лайтклауда в фильме 1968 года "Stay Away Joe" ($22,225); сшитая на заказ вельветовая куртка, в которой Пресли играл роль Гая Ламберта в фильме 1967 года "Double Trouble" ($25,400) и многое другое.



Битломания охватила всю сцену аукциона, на котором были выставлены предметы, связанные с самыми популярными песнями и культовыми эпохами «великолепной четвёрки», такие как: лист с текстом песни THE BEATLES "Baby You're A Rich Man", написанный от руки Джоном Ленноном, Полом Маккартни и Мэлом Эвансом, который был продан за поразительные $65,000, что в тринадцать раз превысило его первоначальную оценку в $5,000; оригинальный кирпич из студии Abbey Road Studio Two в Лондоне, Англия ($11,700); сертифицированная RIAA золотая награда за продажу более миллиона копий культового поп-сингла "Help! " ($22,750), золотой диск, вручённый THE BEATLES за продажу более миллиона копий песни "Can't Buy Me Love" ($19,500) и многое другое.



Ещё одним важным моментом аукциона стала презентация частной коллекции сокровищ BEATLES от Julian'a Lennon'a и исторических личных вещей его отца Джона Леннона. Среди самых ярких моментов аукциона — несколько золотых пластинок, сертифицированных RIAA, вручённых группе THE BEATLES: золотая пластинка за продажу более одного миллиона копий альбома "Hey Jude", реализованная за $91 000, что в восемнадцать раз превышает её первоначальную оценку в $5 000; золотая пластинка за продажу более одного миллиона копий альбома "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" ($65,000, что в тринадцать раз превышает первоначальную оценку в $5,000); золотая награда за продажу более одного миллиона копий седьмого студийного альбома "Revolver" ($39,000), золотая награда за продажу более одного миллиона копий альбома "Yesterday And Today" ($22,750) и многое другое. Предметы, связанные со знаковым фильмом группы THE BEATLES "Yellow Submarine" 1969 года, были выставлены на подиуме в большом количестве, включая группу оригинальных смонтированных анимационных кассет, таких как два кадра из серии "Nowhere Man" (один продан за $22 750, а другой за $19 500, что в двадцать четыре раза превышает первоначальную оценку в $800) и золотую награду, вручённую группе THE BEATLES за продажу более одного миллиона копий "Yellow Submarine" ($35 750). Среди других предметов, полученных от сына Леннона, были: его винтажный мотоцикл Honda Z50AE Monkey Bike ($16 250); золотая пластинка, вручённая группе THE BEATLES за продажу более одного миллиона копий их девятого студийного альбома "The Beatles" ($39 000); золотая пластинка, вручённая Джону Оно Леннону за продажу более миллиона копий альбома "Imagine" ($29 250), и многое другое.



Замечательная коллекция наград MTV Video Music Awards, вручавшихся в разные эпохи и на разных континентах во время показа культовых телепередач, включала награду MTV Viewers Choice Award VMA 1993 года, присуждённую группе AEROSMITH за песню "Livin' On The Edge" ($11 700); MTV "VMAJ" Moonman из Японии («награда сумо»), вручённая THE BEASTIE BOYS за «Лучшее хип-хоп-видео» за их хитовый сингл "Ch-Check It Out" в 2005 году на MTV Video Music Awards Japan ($12,700) и MTV "Moonman" Video Music Award 2001 года за лучшее мужское видео за хит Moby "South Side" ($11,700).



Среди других ярких моментов были отмечены следующие (выигрышные ставки с премией покупателя):



* Куртка-бомбер New York Yankee, которую носил Фредди Меркьюри во время тура QUEEN "News Of The World" в 1977 году в Madison Square Garden ($57 150) и пара футуристических солнцезащитных очков виртуальной реальности, которые носил фронтмен QUEEN в качестве заглавного персонажа в клипе 1989 года на сингл QUEEN "The Invisible Man" ($32 500);

* Костюм из двух частей с золотым люрексом, разработанный художником по костюмам Рет Тёрнер, в котором Дэвид Боуи снялся для обложки журнала Filter в 2003 году ($25 400);

* Акустическая гитара Takamine, которую Том Петти использовал во время гастролей в 1981–1986 годах ($35 750);

* Небольшой блокнот "Handy Jotter" марки Basildon Bond, использовавшийся Джоном Ленноном, включающий 18 набросков и рисунков Джона Леннона ($35,750);

* Электропианино Yamaha CP10 ($31,750) и Hi-Fi-система JVC RC-M70 с магнитофоном ($10,400), использовавшиеся Джоном Ленноном и Йоко Оно во время создания их последнего альбома "Double Fantasy";

* Платье D&G с узором из ракушек, которое носила Эми Уайнхаус в клипе на песню "F*ck Me Pumps" из её дебютного альбома 2003 года "Frank" ($26,000);

* Пара деревянных барабанных палочек, сделанных на заказ и использовавшихся в своё время Ringo Starr'ом ($22,100);

* Оригинальный прототип магнитофона MCI JH-16, использовавшийся в студии при создании единственного студийного альбома DEREK AND THE DOMINOS 1970 года "Layla And Other Assorted Love Songs" ($57 150);

* самая первая гитара Найла Хорана, акустическая Yamaha, которая сыграла важную роль в его становлении как одного из основателей группы ONE DIRECTION ($12 700);

* Чёрная электрогитара Gibson SG, подаренная компанией Gibson Gives, с красочной физиономией монстра, нарисованной вручную и подписанной Robby Krieger'ом из THE DOORS, покрывающей всю переднюю часть корпуса ($13,000);

* Электрогитара Epiphone Lucille 2010 года, подписанная Би Би Кингом ($10 400); Cadillac Eldorado Biarritz 1978 года, лично принадлежащий и находившийся под контролем Neil'a Young'a ($13 000);

* лимитированный синтезатор Moog EMMS 2015 года, посвящённый оригинальной версии, которую использовал Кит Эмерсон из прогрессивной рок-группы EMERSON, LAKE & PALMER ($78 000);

* набор тарелок и двух пар барабанных палочек, которыми пользовался Нил Пирт из группы RUSH ($13 000) и многое другое.







