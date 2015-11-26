сегодня



Суд отклонил иск модели в обложки альбома NIRVANA к участникам группы



Судья Фернандо М. Ольгин, председательствующий в окружном суде США в Центральной Калифорнии, прекратил дело после того, как Элден пропустил 30 декабря крайний срок подачи возражений на ходатайство ответчиков о прекращении дела. Отказ был оформлен "с правом внесения поправок", что означает, что у Элдена будет еще один шанс подать вторую измененную жалобу с новым крайним сроком подачи — 13 января. Если он этого не сделает, иск будет отклонен без ущерба для дела (что означает, что в будущем может быть подан другой иск). Если Элден подаст новый иск до 13 января, у адвокатов ответчиков будет еще две недели, чтобы подать возражения на новый иск.



«Истец предупрежден о том, что несвоевременная подача второй измененной жалобы приведет к тому, что данный иск будет отклонен без ущерба для дела в связи с невозможностью судебного преследования и/или невыполнением постановления суда», — говорится в постановлении.







+0 -0



просмотров: 322

