Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист IRON MAIDEN — о Дрейке: «Что ты такое?» 137
*ROB HALFORD: «Я уже 36 лет не беру в рот крепкого» 79
*С Новым годом! 42
*Музыкальный продюсер рассказал, что Lars Ulrich заставил убр... 38
*Менеджмент ERIC CLAPTON хотел наказать вдову за бутлегерство 17
[= ||| все новости группы



*

Nirvana

*



9 янв 2022 : 		 Суд отклонил иск модели в обложки альбома NIRVANA к участникам группы

25 дек 2021 : 		 NIRVANA подала ходатайство об отклонении недавнего иска модели с обложки "Nevermind"

25 ноя 2021 : 		 Модель с обложки NIRVANA обновила иск

28 окт 2021 : 		 DAVE GROHL — об иске модели с обложки "Nevermind"

26 окт 2021 : 		 Суд отклонил иск против NIRVANA

25 окт 2021 : 		 DAVE GROHL: «Мне было страшно писать о Курте»

6 окт 2021 : 		 Dave Grohl не против поменять оформление альбома NIRVANA

24 сен 2021 : 		 Новая версия альбома NIRVANA будет включать 70 неизданных треков

25 авг 2021 : 		 Модель с обложки альбома NIRVANA подала в суд за детскую порнографию

29 июн 2021 : 		 NIRVANA набрали миллиард на Spotify

17 июн 2021 : 		 Себяшечка Курта Кобейна ушла почти за 300

19 май 2021 : 		 Волосы лидера NIRVANA ушли с за 14 тысяч

8 май 2021 : 		 Волосы лидера NIRVANA уйдут с молотка

5 май 2021 : 		 На NIRVANA подали в суд

29 апр 2021 : 		 Последняя съемка NIRVANA выйдет как NFT

30 июн 2020 : 		 Пазлы NIRVANA выйдет осенью

22 июн 2020 : 		 Гитара лидера NIRVANA ушла за шесть миллионов

4 июн 2020 : 		 Басит NIRVANA удалил Твиттер после одобрения слов Трампа

16 май 2020 : 		 Басист NIRVANA о теориях заговора

14 май 2020 : 		 Гитара лидера NIRVANA выставлена на продажу

12 май 2020 : 		 DAVE GROHL хвалит Post Malone за сет классики NIRVANA

27 апр 2020 : 		 POST MALONE и барабанщик BLINK-182 исполняют NIRVANA

24 апр 2020 : 		 COURTNEY LOVE дала добро на то, чтобы POST MALONE провел трибьют NIRVANA

31 мар 2020 : 		 Музыканты NIRVANA собрались вместе

1 фев 2020 : 		 Менеджер NIRVANA не верит в убийство Курта Кобейна

16 янв 2020 : 		 Песня NIRVANA стала самым популярным треком на американском рок-радио с 2010 по 2019 годы
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Суд отклонил иск модели в обложки альбома NIRVANA к участникам группы



*
zoom
*
* *
Судья Фернандо М. Ольгин, председательствующий в окружном суде США в Центральной Калифорнии, прекратил дело после того, как Элден пропустил 30 декабря крайний срок подачи возражений на ходатайство ответчиков о прекращении дела. Отказ был оформлен "с правом внесения поправок", что означает, что у Элдена будет еще один шанс подать вторую измененную жалобу с новым крайним сроком подачи — 13 января. Если он этого не сделает, иск будет отклонен без ущерба для дела (что означает, что в будущем может быть подан другой иск). Если Элден подаст новый иск до 13 января, у адвокатов ответчиков будет еще две недели, чтобы подать возражения на новый иск.

«Истец предупрежден о том, что несвоевременная подача второй измененной жалобы приведет к тому, что данный иск будет отклонен без ущерба для дела в связи с невозможностью судебного преследования и/или невыполнением постановления суда», — говорится в постановлении.

NIRVANA 'Nevermind' Baby Lawsuit Dismissed By Judge



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 322

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом