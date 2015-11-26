сегодня



Dave Grohl не против поменять оформление альбома NIRVANA



Dave Grohl в рамках недавнего интервью коснулся темы недавно поданного иска против группы за оформление альбома "Nevermind":



«У меня много идей о том, как мы должны изменить эту обложку, но посмотрим, что получится. Мы дадим вам знать. Я уверен, что мы придумаем что-нибудь хорошее».



Что касается того, чем может закончиться судебный процесс, Grohl ответил, что не сильно беспокоится на этот счёт:



«Я думаю, что в жизни есть гораздо больше интересного, чем увязнуть в подобных вещах. И, к счастью, мне не нужно заниматься бумажной работой».







+0 -1



просмотров: 706

