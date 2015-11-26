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Nirvana

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6 окт 2021 : 		 Dave Grohl не против поменять оформление альбома NIRVANA

24 сен 2021 : 		 Новая версия альбома NIRVANA будет включать 70 неизданных треков

25 авг 2021 : 		 Модель с обложки альбома NIRVANA подала в суд за детскую порнографию

29 июн 2021 : 		 NIRVANA набрали миллиард на Spotify

17 июн 2021 : 		 Себяшечка Курта Кобейна ушла почти за 300

19 май 2021 : 		 Волосы лидера NIRVANA ушли с за 14 тысяч

8 май 2021 : 		 Волосы лидера NIRVANA уйдут с молотка

5 май 2021 : 		 На NIRVANA подали в суд

29 апр 2021 : 		 Последняя съемка NIRVANA выйдет как NFT

30 июн 2020 : 		 Пазлы NIRVANA выйдет осенью

22 июн 2020 : 		 Гитара лидера NIRVANA ушла за шесть миллионов

4 июн 2020 : 		 Басит NIRVANA удалил Твиттер после одобрения слов Трампа

16 май 2020 : 		 Басист NIRVANA о теориях заговора

14 май 2020 : 		 Гитара лидера NIRVANA выставлена на продажу

12 май 2020 : 		 DAVE GROHL хвалит Post Malone за сет классики NIRVANA

27 апр 2020 : 		 POST MALONE и барабанщик BLINK-182 исполняют NIRVANA

24 апр 2020 : 		 COURTNEY LOVE дала добро на то, чтобы POST MALONE провел трибьют NIRVANA

31 мар 2020 : 		 Музыканты NIRVANA собрались вместе

1 фев 2020 : 		 Менеджер NIRVANA не верит в убийство Курта Кобейна

16 янв 2020 : 		 Песня NIRVANA стала самым популярным треком на американском рок-радио с 2010 по 2019 годы

18 дек 2019 : 		 Клип NIRVANA набрал миллиард просмотров

28 окт 2019 : 		 Кардиган вокалиста NIRVANA продан за $334,000

28 сен 2019 : 		 Расширенная версия NIRVANA 'MTV Unplugged In New York' выйдет осенью

20 авг 2019 : 		 KRIST NOVOSELIC: мастер-плёнки "Nevermind" уничтожены

20 май 2019 : 		 DAVE GROHL, COURTNEY LOVE, FRANCES BEAN COBAIN участвуют в судебной тяжбе, связанной с NIRVANA

6 мар 2019 : 		 Концертный релиз NIRVANA выйдет на виниле
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Dave Grohl не против поменять оформление альбома NIRVANA



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Dave Grohl в рамках недавнего интервью коснулся темы недавно поданного иска против группы за оформление альбома "Nevermind":

«У меня много идей о том, как мы должны изменить эту обложку, но посмотрим, что получится. Мы дадим вам знать. Я уверен, что мы придумаем что-нибудь хорошее».

Что касается того, чем может закончиться судебный процесс, Grohl ответил, что не сильно беспокоится на этот счёт:

«Я думаю, что в жизни есть гораздо больше интересного, чем увязнуть в подобных вещах. И, к счастью, мне не нужно заниматься бумажной работой».

DAVE GROHL Says He Has



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