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6 окт 2021
:
Dave Grohl не против поменять оформление альбома NIRVANA
24 сен 2021
:
Новая версия альбома NIRVANA будет включать 70 неизданных треков
25 авг 2021
:
Модель с обложки альбома NIRVANA подала в суд за детскую порнографию
29 июн 2021
:
NIRVANA набрали миллиард на Spotify
17 июн 2021
:
Себяшечка Курта Кобейна ушла почти за 300
19 май 2021
:
Волосы лидера NIRVANA ушли с за 14 тысяч
8 май 2021
:
Волосы лидера NIRVANA уйдут с молотка
5 май 2021
:
На NIRVANA подали в суд
29 апр 2021
:
Последняя съемка NIRVANA выйдет как NFT
30 июн 2020
:
Пазлы NIRVANA выйдет осенью
22 июн 2020
:
Гитара лидера NIRVANA ушла за шесть миллионов
4 июн 2020
:
Басит NIRVANA удалил Твиттер после одобрения слов Трампа
16 май 2020
:
Басист NIRVANA о теориях заговора
14 май 2020
:
Гитара лидера NIRVANA выставлена на продажу
12 май 2020
:
DAVE GROHL хвалит Post Malone за сет классики NIRVANA
27 апр 2020
:
POST MALONE и барабанщик BLINK-182 исполняют NIRVANA
24 апр 2020
:
COURTNEY LOVE дала добро на то, чтобы POST MALONE провел трибьют NIRVANA
31 мар 2020
:
Музыканты NIRVANA собрались вместе
1 фев 2020
:
Менеджер NIRVANA не верит в убийство Курта Кобейна
16 янв 2020
:
Песня NIRVANA стала самым популярным треком на американском рок-радио с 2010 по 2019 годы
18 дек 2019
:
Клип NIRVANA набрал миллиард просмотров
28 окт 2019
:
Кардиган вокалиста NIRVANA продан за $334,000
28 сен 2019
:
Расширенная версия NIRVANA 'MTV Unplugged In New York' выйдет осенью
20 авг 2019
:
KRIST NOVOSELIC: мастер-плёнки "Nevermind" уничтожены
20 май 2019
:
DAVE GROHL, COURTNEY LOVE, FRANCES BEAN COBAIN участвуют в судебной тяжбе, связанной с NIRVANA
6 мар 2019
:
Концертный релиз NIRVANA выйдет на виниле
5 фев 2019
:
Менеджер NIRVANA выпускает книгу
8 окт 2018
:
Воссоединение участников NIRVANA произошло!
5 окт 2018
:
Воссоединение участников NIRVANA может состояться в этот уикэнд?
5 сен 2018
:
KRIST NOVOSELIC: «Мы не смогли выйти на контакт с Куртом для концерта»
24 май 2018
:
DAVE GROHL до сих пор не может слушать NIRVANA
5 апр 2018
:
Бывший барабанщик NIRVANA не жалеет о своём уходе из группы
15 янв 2018
:
Репетиционные записи NIRVANA онлайн
4 мар 2017
:
'Nevermind' NIRVANA отметил 350 недель в чартах
1 дек 2015
:
Записи нереализованного материала лидера NIRVANA не произвели фурора
10 ноя 2015
:
Шерстяная кофта лидера NIRVANA была продана за 137 тысяч
6 ноя 2015
:
Демо песни лидера NIRVANA
13 окт 2015
:
Режиссёр документального фильма о вокалисте NIRVANA рассказал о саундтреке
6 окт 2015
:
Демо песни лидера NIRVANA
29 сен 2015
:
Домашние записи лидера NIRVANA выйдут в ноябре
31 июл 2015
:
Демо вокалиста NIRVANA войдет в саундтрек к 'Montage Of Heck'
30 июн 2015
:
DAVE GROHL сильно испугался документального фильма о лидере NIRVANA
27 июн 2015
:
Компиляция NIRVANA выйдет на виниле и Blu-ray
20 май 2015
:
LARS ULRICH о документальном фильме про лидера NIRVANA
20 май 2015
:
DUFF MCKAGAN о документальном фильме про лидера NIRVANA
5 май 2015
:
Режиссер документального фильма о вокалисте NIRVANA обещает альбом музыканта летом
22 апр 2015
:
Документальный фильм о вокалисте NIRVANA будет содержать 85% уникального материала
3 апр 2015
:
Фрагмент документального фильма о вокалисте NIRVANA
12 мар 2015
:
Трейлер документального фильма о вокалисте NIRVANA
9 мар 2015
:
Новая песня вокалиста NIRVANA войдет в саундтрек к документальному фильму
16 янв 2015
:
Продажа футболок с принтом предсмертной записки KURT'а COBAIN'a прекращена из-за жалоб фанатов
25 июл 2014
:
COURTNEY LOVE сказала, что фильм о вокалисте NIRVANA будет снят в следующем году
23 апр 2014
:
DAVE GROHL и KRIST NOVOSELIC о выступлениях NIRVANA
18 апр 2014
:
Басист NIRVANA о вводе в зал славы рок-н-ролла
13 апр 2014
:
NIRVANA отыграла еще одно шоу
12 апр 2014
:
Музыканты NIRVANA выступили с LORDE, JOAN JETT, KIM GORDON
11 апр 2014
:
Аудиосемпл NIRVANA и JOAN JETT
8 апр 2014
:
Участники JUDAS PRIEST, KORN, ALICE IN CHAINS, PANTERA о лидере NIRVANA
4 апр 2014
:
Новые фотографии с места смерти вокалиста NIRVANA
25 мар 2014
:
Новые фотографии с места смерти вокалиста NIRVANA
29 дек 2013
:
NIRVANA будет увековечена в Вашингтоне в апреле
18 дек 2013
:
Музыканты NIRVANA о включении в Зал Славы Рок-н-ролла
21 авг 2013
:
DAVE GROHL о переиздании последнего альбома NIRVANA
15 авг 2013
:
Детали юбилейного издания "In Utero" NIRVANA
5 авг 2013
:
Courtney Love раскритиковала реюнион NIRVANA
22 мар 2013
:
DAVE GROHL рассмтаривал возможность исполнения песен NIRVANA с P.J. HARVEY
13 дек 2012
:
PAUL MCCARTNEY выступил с участниками NIRVANA
12 дек 2012
:
PAUL MCCARTNEY выступит с NIRVANA?
22 сен 2011
:
Продюсер альбома "Nevermind" (NIRVANA): "Работать с KURT'ом COBAIN'ом было "настоящим геморроем."
17 сен 2011
:
Трансляция редкого концерта NIRVANA
19 авг 2011
:
Басист NIRVANA вместе с гостями целиком исполнят "Nevermind" на благотворительном концерте
30 июл 2011
:
Родной город лидера NIRVANA отверг предложение назвать мост в его честь
29 июл 2011
:
Facebook отрицает бан обложки NIRVANA
28 июл 2011
:
Обложка NIRVANA "забанена" на Facebook
19 июл 2011
:
В честь лидера NIRVANA могут назвать мост и парк
23 июн 2011
:
Переиздание NIRVANA 'Nevermind' выйдет в сентябре
25 дек 2010
:
Участники NIRVANA на одной сцене
24 авг 2010
:
COURTNEY LOVE и менеджмент NIRVANA уладили юридические проблемы
23 июл 2010
:
Биопик о KURT'e COBAIN'e будет "грубым и хаотическим"
30 окт 2009
:
Трейлер нового DVD NIRVANA
5 окт 2009
:
Ранее не издававшаяся концертная песня NIRVANA доступна для прослушивания
3 сен 2009
:
Диск с легендарным концертом NIRVANA выйдет в ноябре
18 авг 2009
:
Дебют NIRVANA выйдет с ранее не изданным материалом
23 мар 2009
:
Альбомы NIRVANA будут переизданы на виниле
23 окт 2007
:
Фильм о KURT`е COBAIN`е
17 авг 2006
:
NIRVANA: DVD "All Apologies" в ноябре
15 апр 2005
:
Фортепианный трибьют NIRVANA
сегодня
Dave Grohl не против поменять оформление альбома
NIRVANA
Dave Grohl в рамках недавнего интервью коснулся темы недавно поданного иска против группы за оформление альбома "Nevermind":
«У меня много идей о том, как мы должны изменить эту обложку, но посмотрим, что получится. Мы дадим вам знать. Я уверен, что мы придумаем что-нибудь хорошее».
Что касается того, чем может закончиться судебный процесс, Grohl ответил, что не сильно беспокоится на этот счёт:
«Я думаю, что в жизни есть гораздо больше интересного, чем увязнуть в подобных вещах. И, к счастью, мне не нужно заниматься бумажной работой».
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Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).