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Nirvana

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18 дек 2019 : 		 Клип NIRVANA набрал миллиард просмотров

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28 сен 2019 : 		 Расширенная версия NIRVANA 'MTV Unplugged In New York' выйдет осенью

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|||| сегодня

Суд отклонил иск против NIRVANA



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По данным агентства Reuters, иск о нарушении авторских прав в связи с использованием группой NIRVANA иллюстрации Скотта-Гайлса из английского перевода «Ад» Данте 1949 года на своих товарах был отклонён.

21 октября окружной судья США Дейл Фишер прекратил дело и заявил, что Великобритания является более подходящей юрисдикцией для рассмотрения исков об авторских правах, поданных британской гражданкой Джослин Банди в связи с предполагаемым использованием пионерами гранж-рока британского творчества её деда. Судья обусловил отказ в иске тем, что NIRVANA должна была согласиться на рассмотрение дела в Великобритании, если Банди подаст иск в этой стране.

Judge Dismisses Copyright Suit Against NIRVANA Over Dante



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КомментарииСкрыть/показать 3 )

Санчез


26 окт 2021, 15:26		А че кстати с тем пацаном из обложки второго альбома? Есть инфа какая нибуть?

graillyc


26 окт 2021, 16:36		Да вроде бы хер ему, а не деньги

Санчез


26 окт 2021, 16:49		graillyc, коли так, то збс


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