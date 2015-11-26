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Суд отклонил иск против NIRVANA



По данным агентства Reuters, иск о нарушении авторских прав в связи с использованием группой NIRVANA иллюстрации Скотта-Гайлса из английского перевода «Ад» Данте 1949 года на своих товарах был отклонён.



21 октября окружной судья США Дейл Фишер прекратил дело и заявил, что Великобритания является более подходящей юрисдикцией для рассмотрения исков об авторских правах, поданных британской гражданкой Джослин Банди в связи с предполагаемым использованием пионерами гранж-рока британского творчества её деда. Судья обусловил отказ в иске тем, что NIRVANA должна была согласиться на рассмотрение дела в Великобритании, если Банди подаст иск в этой стране.







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