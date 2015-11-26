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На NIRVANA подали в суд



На NIRVANA подал в суд наследник британского художника, нарисовавшего карту ада для перевода "Inferno" Данте, утверждая, что культовая рок-группа использовала это изображение на своей атрибутике. "inferno" — это первая часть эпической поэмы итальянского писателя Данте Алигьери «Божественная комедия», написанной в XIV веке.



Джослин Сьюзан Банди 28 апреля подала в суд на Nirvana LLC, Live Nation Merchandise LLC и её подразделение Merch Traffic LLC, а также Silva Artist Management LLC, заявив, что NIRVANA с 1997 года использовала рисунок её деда C.W. Scott-Giles'а на футболках, кружках, виниловых пластинках и других товарах, продаваемых в магазинах, включая Walmart, H&M и Hot Topic. На рисунке изображены круги Данте в верхнем аду.



В жалобе сказано: «Примерно 20 января 2021 года истец обнаружил, что ответчики NIRVANA и Live Nation Merchandise лицензируют, продвигают, продают, производят и распространяют виниловые пластинки, футболки, свитеры, толстовки, брелоки, кружки, нашивки, кнопки и другие товары с изображением, практически идентичным Иллюстрации, как в США, так и за рубежом.



11 марта 2021 года или около того, Истец обнаружил, что через некоторое время после 13 февраля 2021 года ответчик Merch Traffic также начал рекламировать, лицензировать, продавать и распространять контрафактную продукцию в США и за рубежом.



Дальнейшее расследование показало, что некоторые из несанкционированных использований иллюстрации на товарах под маркой NIRVANA датируются 1989 годом. Дальнейшее расследование также показало, что на протяжении многих лет группа NIRVANA и стороны, действующие от её имени, регулярно делали ложные заявления о владении авторскими правами на Иллюстрацию, размещая ложные уведомления об авторских правах на продукции, нарушающей авторские права, примерно в такой форме: "© [год] Nirvana".



Наконец, в документах, поданных в рамках двух других исков по авторскому праву, рассматриваемых этим судом, ответчик NIRVANA подразумевает, что Курт Кобейн создал Иллюстрацию или, в качестве альтернативы, что Иллюстрация является общественным достоянием в Соединенных Штатах, и что, следовательно, NIRVANA и её лицензиаты могут свободно использовать её без разрешения или компенсации. NIRVANA и некоторые другие ответчики придерживаются этой позиции в своих ответах на постоянные просьбы истца прекратить их противоправное поведение в США и за рубежом».







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