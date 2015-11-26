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Nirvana

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20 май 2015 : 		 DUFF MCKAGAN о документальном фильме про лидера NIRVANA

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22 апр 2015 : 		 Документальный фильм о вокалисте NIRVANA будет содержать 85% уникального материала

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9 мар 2015 : 		 Новая песня вокалиста NIRVANA войдет в саундтрек к документальному фильму

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|||| 6 мар 2019

Концертный релиз NIRVANA выйдет на виниле



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Двенадцатого апреля на двойном виниле с постером состоится выход виниловой версии концертного альбома NIRVANA "Live At The Paramount":

01. Jesus Doesn't Want Me For a Sunbeam

02. Aneurysm

03. Drain You

04. School

05. Floyd The Barber

06. Smells Like Teen Spirit

07. About A Girl

08. Polly

09. Breed

10. Sliver

11. Love Buzz

12. Lithium

13. Been A Son

14. Negative Creep

15. On A Plain

16. Blew

17. Rape Me

18. Territorial Pissings

19. Endless, Nameless



NIRVANA's 'Live At The Paramount' To Be Released On Vinyl Next Month







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