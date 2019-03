6 мар 2019



Концертный релиз NIRVANA выйдет на виниле



Двенадцатого апреля на двойном виниле с постером состоится выход виниловой версии концертного альбома NIRVANA "Live At The Paramount":



01. Jesus Doesn't Want Me For a Sunbeam



02. Aneurysm



03. Drain You



04. School



05. Floyd The Barber



06. Smells Like Teen Spirit



07. About A Girl



08. Polly



09. Breed



10. Sliver



11. Love Buzz



12. Lithium



13. Been A Son



14. Negative Creep



15. On A Plain



16. Blew



17. Rape Me



18. Territorial Pissings



19. Endless, Nameless





















