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*Умер Дэн Маккаферти 53
*BLAZE BAYLEY — об альбомах IRON MAIDEN с ним: «Фанатам не оч... 28
*SHARON OSBOURNE: «BRUCE DICKINSON — долбаный ушлёпок!» 24
*Лидер BEHEMOTH: «Не надо начинать» 19
*Почему ROB CAGGIANO ушёл из ANTHRAX 16
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Nirvana

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Разбитая гитара Курта Кобейна была продана почти за полмиллиона долларов



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Julien's Auctions, признанный аукционный дом по продаже предметов искусства знаменитостей, провёл с пятницы, 11 ноября, по воскресенье, 13 ноября, свой хедлайн-аукцион «Иконы и кумиры: Рок-н-ролл», на котором были представлены более 1 500 лотов, включающих памятные вещи, предметы гардероба, музыкальное оборудование, ювелирные изделия и многое другое от легендарных музыкантов и икон поп-культуры Курта Кобейна, NIRVANA, Элвиса Пресли, Джона Леннона, Боба Дилана, Принса, Neil'a Young'a, THE BEATLES, CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL, Стива Джобса, Steve'a Vai'я, Don'a McLean'a, Эми Уайнхаус, Майклa Джексонa, Эдди Ван Халенa, EMERSON, LAKE AND PALMER, Тупакa Шакурa, LL Cool J, GUNS N' ROSES, Lady Gaga и многих других, которые были проданы на глазах у посетителей Hard Rock Cafe в Нью-Йорке и в режиме онлайн тысячами участников торгов, поклонников и коллекционеров со всего мира на juliensauctions.com.

Одним из самых долгожданных моментов уикенда стала продажа Fender Mustang 1973 года, принадлежавшего, использовавшегося на сцене, разбитого и подписанного фронтменом группы NIRVANA Куртом Кобейном: он был куплен за 486 400 долларов (первоначальная оценка: 200 000 долларов). Данный инструмент был использован во время первого тура NIRVANA по США на двух выступлениях в 1989 году — первое состоялось в клубе "Dreamerz" в Чикаго, штат Иллинойс, 8 июля; а второе — в "Sonic Temple" в Уилкинсбурге, штат Пенсильвания, 9 июля, где Кобейн разбил гитару вдребезги о сцену во время финального исполнения песни "Blew". После этого выступления группа остановилась в квартире Слагго Коули из группы HULLABALOO, где Кобейн заметил разбитую Gibson SG, висевшую на стене у Коули. Кобейн предложил обменять её на Fender Mustang, который он разбил 9 июля, потому что думал, что сможет отремонтировать Gibson SG так качественно, чтобы потом разбить его снова. Слагго согласился на обмен и попросил Кобейна нанести надпись на Mustang, подписавшись как NIRVANA и дополнительно нарисовав два цветка вдоль правой верхней части звукоснимателя, после чего группа отправилась на следующее выступление. Надпись вдоль нижней части корпуса гласит: "Yo Sluggo / Thank for the trade / If its illegal to Rock and Roll, then throw my ass in jail / Nirvana".

"Property From The Archives Of Steve Vai" привёл в восторг поклонников металла и хард-рока со всего мира: эпические гитары, одежда и потрясающие экспонаты эпохи легендарной карьеры лауреата премии «Грэмми» с невероятным успехом шествовали по сцене. Из потрясающей коллекции электрогитар Vai'я были проданы электрогитара Ibanez 2012 года ("Evo IV", SV28), которая ушла за $44 800; электрогитара Ibanez 2011 года с индивидуальной кораллово-голубой отделкой ("Sofia", SV 83), которая принесла $44 800; прототип электрогитары Ibanez Woody примерно 2018 года ("Nauga," SV 277), который был продан за $12 800; электрогитара Ibanez Hoshino 90th Anniversary Model 1998 года ("Crystal Snow," SV 152), которая принесла $12 800, и многое другое.




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16 ноя 2022
gravitgroove
Ей только печь топить теперь. С таким же успехом Джин Симмонс может наполнить несколько горшочков своим илом и передать их в наследство своим детям. Найдутся психи, что купят его говно по 1000 баксов за грамм.
Like!3
16 ноя 2022
WahrandPhain
gravitgroove, старые ногти состриженные во время сессии по мастер оф папец, а также старые носки музыкантов тоже наверняка вызовут интерес.

просмотров: 434

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