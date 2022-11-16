Разбитая гитара Курта Кобейна была продана почти за полмиллиона долларов

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все новости группы
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США
14 май 2020 :
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Гитара лидера NIRVANA выставлена на продажу
12 май 2020 :
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DAVE GROHL хвалит Post Malone за сет классики NIRVANA
27 апр 2020 :
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POST MALONE и барабанщик BLINK-182 исполняют NIRVANA
24 апр 2020 :
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COURTNEY LOVE дала добро на то, чтобы POST MALONE провел трибьют NIRVANA
31 мар 2020 :
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Музыканты NIRVANA собрались вместе
1 фев 2020 :
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Менеджер NIRVANA не верит в убийство Курта Кобейна
16 янв 2020 :
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Песня NIRVANA стала самым популярным треком на американском рок-радио с 2010 по 2019 годы
18 дек 2019 :
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Клип NIRVANA набрал миллиард просмотров
28 окт 2019 :
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Кардиган вокалиста NIRVANA продан за $334,000
28 сен 2019 :
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Расширенная версия NIRVANA 'MTV Unplugged In New York' выйдет осенью
20 авг 2019 :
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KRIST NOVOSELIC: мастер-плёнки "Nevermind" уничтожены
20 май 2019 :
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DAVE GROHL, COURTNEY LOVE, FRANCES BEAN COBAIN участвуют в судебной тяжбе, связанной с NIRVANA
6 мар 2019 :
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Концертный релиз NIRVANA выйдет на виниле
5 фев 2019 :
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Менеджер NIRVANA выпускает книгу
8 окт 2018 :
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Воссоединение участников NIRVANA произошло!
5 окт 2018 :
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Воссоединение участников NIRVANA может состояться в этот уикэнд?
5 сен 2018 :
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KRIST NOVOSELIC: «Мы не смогли выйти на контакт с Куртом для концерта»
24 май 2018 :
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DAVE GROHL до сих пор не может слушать NIRVANA
5 апр 2018 :
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Бывший барабанщик NIRVANA не жалеет о своём уходе из группы
15 янв 2018 :
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Репетиционные записи NIRVANA онлайн
4 мар 2017 :
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'Nevermind' NIRVANA отметил 350 недель в чартах
1 дек 2015 :
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Записи нереализованного материала лидера NIRVANA не произвели фурора
10 ноя 2015 :
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Шерстяная кофта лидера NIRVANA была продана за 137 тысяч
6 ноя 2015 :
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Демо песни лидера NIRVANA
13 окт 2015 :
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Режиссёр документального фильма о вокалисте NIRVANA рассказал о саундтреке
6 окт 2015 :
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Демо песни лидера NIRVANA
29 сен 2015 :
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Домашние записи лидера NIRVANA выйдут в ноябре
31 июл 2015 :
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Демо вокалиста NIRVANA войдет в саундтрек к 'Montage Of Heck'
30 июн 2015 :
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DAVE GROHL сильно испугался документального фильма о лидере NIRVANA
27 июн 2015 :
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Компиляция NIRVANA выйдет на виниле и Blu-ray
20 май 2015 :
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LARS ULRICH о документальном фильме про лидера NIRVANA
20 май 2015 :
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DUFF MCKAGAN о документальном фильме про лидера NIRVANA
5 май 2015 :
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Режиссер документального фильма о вокалисте NIRVANA обещает альбом музыканта летом
22 апр 2015 :
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Документальный фильм о вокалисте NIRVANA будет содержать 85% уникального материала
3 апр 2015 :
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Фрагмент документального фильма о вокалисте NIRVANA
12 мар 2015 :
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Трейлер документального фильма о вокалисте NIRVANA
9 мар 2015 :
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Новая песня вокалиста NIRVANA войдет в саундтрек к документальному фильму
16 янв 2015 :
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Продажа футболок с принтом предсмертной записки KURT'а COBAIN'a прекращена из-за жалоб фанатов
25 июл 2014 :
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COURTNEY LOVE сказала, что фильм о вокалисте NIRVANA будет снят в следующем году
23 апр 2014 :
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DAVE GROHL и KRIST NOVOSELIC о выступлениях NIRVANA
18 апр 2014 :
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Басист NIRVANA о вводе в зал славы рок-н-ролла
13 апр 2014 :
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NIRVANA отыграла еще одно шоу
12 апр 2014 :
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Музыканты NIRVANA выступили с LORDE, JOAN JETT, KIM GORDON
11 апр 2014 :
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Аудиосемпл NIRVANA и JOAN JETT
8 апр 2014 :
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Участники JUDAS PRIEST, KORN, ALICE IN CHAINS, PANTERA о лидере NIRVANA
4 апр 2014 :
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Новые фотографии с места смерти вокалиста NIRVANA
25 мар 2014 :
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Новые фотографии с места смерти вокалиста NIRVANA
29 дек 2013 :
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NIRVANA будет увековечена в Вашингтоне в апреле
18 дек 2013 :
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Музыканты NIRVANA о включении в Зал Славы Рок-н-ролла
21 авг 2013 :
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DAVE GROHL о переиздании последнего альбома NIRVANA
15 авг 2013 :
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Детали юбилейного издания "In Utero" NIRVANA
5 авг 2013 :
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Courtney Love раскритиковала реюнион NIRVANA
22 мар 2013 :
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DAVE GROHL рассмтаривал возможность исполнения песен NIRVANA с P.J. HARVEY
13 дек 2012 :
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PAUL MCCARTNEY выступил с участниками NIRVANA
12 дек 2012 :
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PAUL MCCARTNEY выступит с NIRVANA?
22 сен 2011 :
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Продюсер альбома "Nevermind" (NIRVANA): "Работать с KURT'ом COBAIN'ом было "настоящим геморроем."
17 сен 2011 :
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Трансляция редкого концерта NIRVANA
19 авг 2011 :
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Басист NIRVANA вместе с гостями целиком исполнят "Nevermind" на благотворительном концерте
30 июл 2011 :
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Родной город лидера NIRVANA отверг предложение назвать мост в его честь
29 июл 2011 :
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Facebook отрицает бан обложки NIRVANA
28 июл 2011 :
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Обложка NIRVANA "забанена" на Facebook
19 июл 2011 :
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В честь лидера NIRVANA могут назвать мост и парк
23 июн 2011 :
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Переиздание NIRVANA 'Nevermind' выйдет в сентябре
25 дек 2010 :
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Участники NIRVANA на одной сцене
24 авг 2010 :
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COURTNEY LOVE и менеджмент NIRVANA уладили юридические проблемы
23 июл 2010 :
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Биопик о KURT'e COBAIN'e будет "грубым и хаотическим"
30 окт 2009 :
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Трейлер нового DVD NIRVANA
5 окт 2009 :
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Ранее не издававшаяся концертная песня NIRVANA доступна для прослушивания
3 сен 2009 :
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Диск с легендарным концертом NIRVANA выйдет в ноябре
18 авг 2009 :
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Дебют NIRVANA выйдет с ранее не изданным материалом
23 мар 2009 :
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Альбомы NIRVANA будут переизданы на виниле
23 окт 2007 :
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Фильм о KURT`е COBAIN`е
17 авг 2006 :
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NIRVANA: DVD "All Apologies" в ноябре
15 апр 2005 :
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Фортепианный трибьют NIRVANA
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сегодня
Разбитая гитара Курта Кобейна была продана почти за полмиллиона долларов
Julien's Auctions, признанный аукционный дом по продаже предметов искусства знаменитостей, провёл с пятницы, 11 ноября, по воскресенье, 13 ноября, свой хедлайн-аукцион «Иконы и кумиры: Рок-н-ролл», на котором были представлены более 1 500 лотов, включающих памятные вещи, предметы гардероба, музыкальное оборудование, ювелирные изделия и многое другое от легендарных музыкантов и икон поп-культуры Курта Кобейна, NIRVANA, Элвиса Пресли, Джона Леннона, Боба Дилана, Принса, Neil'a Young'a, THE BEATLES, CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL, Стива Джобса, Steve'a Vai'я, Don'a McLean'a, Эми Уайнхаус, Майклa Джексонa, Эдди Ван Халенa, EMERSON, LAKE AND PALMER, Тупакa Шакурa, LL Cool J, GUNS N' ROSES, Lady Gaga и многих других, которые были проданы на глазах у посетителей Hard Rock Cafe в Нью-Йорке и в режиме онлайн тысячами участников торгов, поклонников и коллекционеров со всего мира на juliensauctions.com.
Одним из самых долгожданных моментов уикенда стала продажа Fender Mustang 1973 года, принадлежавшего, использовавшегося на сцене, разбитого и подписанного фронтменом группы NIRVANA Куртом Кобейном: он был куплен за 486 400 долларов (первоначальная оценка: 200 000 долларов). Данный инструмент был использован во время первого тура NIRVANA по США на двух выступлениях в 1989 году — первое состоялось в клубе "Dreamerz" в Чикаго, штат Иллинойс, 8 июля; а второе — в "Sonic Temple" в Уилкинсбурге, штат Пенсильвания, 9 июля, где Кобейн разбил гитару вдребезги о сцену во время финального исполнения песни "Blew". После этого выступления группа остановилась в квартире Слагго Коули из группы HULLABALOO, где Кобейн заметил разбитую Gibson SG, висевшую на стене у Коули. Кобейн предложил обменять её на Fender Mustang, который он разбил 9 июля, потому что думал, что сможет отремонтировать Gibson SG так качественно, чтобы потом разбить его снова. Слагго согласился на обмен и попросил Кобейна нанести надпись на Mustang, подписавшись как NIRVANA и дополнительно нарисовав два цветка вдоль правой верхней части звукоснимателя, после чего группа отправилась на следующее выступление. Надпись вдоль нижней части корпуса гласит: "Yo Sluggo / Thank for the trade / If its illegal to Rock and Roll, then throw my ass in jail / Nirvana".
"Property From The Archives Of Steve Vai" привёл в восторг поклонников металла и хард-рока со всего мира: эпические гитары, одежда и потрясающие экспонаты эпохи легендарной карьеры лауреата премии «Грэмми» с невероятным успехом шествовали по сцене. Из потрясающей коллекции электрогитар Vai'я были проданы электрогитара Ibanez 2012 года ("Evo IV", SV28), которая ушла за $44 800; электрогитара Ibanez 2011 года с индивидуальной кораллово-голубой отделкой ("Sofia", SV 83), которая принесла $44 800; прототип электрогитары Ibanez Woody примерно 2018 года ("Nauga," SV 277), который был продан за $12 800; электрогитара Ibanez Hoshino 90th Anniversary Model 1998 года ("Crystal Snow," SV 152), которая принесла $12 800, и многое другое.
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