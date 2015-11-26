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Модель с обложки NIRVANA вновь подала иск



Согласно Rolling Stone, человек, утверждающий, что он был ребёнком, изображённым на обложке альбома NIRVANA "Nevermind", подал повторный иск против группы, спустя чуть более недели после того, как судья отклонил его первоначальную жалобу.



В августе прошлого года Спенсер Элден подал иск, утверждая, что фотография ребёнка, тянущегося за долларом в бассейне, нарушает федеральные законы о детской порнографии и утверждает, что это сексуальная эксплуатация детей. Он также утверждает, что изображение на обложке было сделано и использовано без его согласия.



В прошлом месяце NIRVANA, а также вдова Курта Кобейна Кортни Лав попросили суд отклонить иск, заявив, что утверждение Элдена о том, что фотография на обложке "Nevermind" является детской порнографией, «несерьёзно», настаивая на том, что его иск «не имеет срока давности». Федеральный закон о детской порнографии имеет 10-летний срок давности, который начинается с момента, когда жертва «разумно обнаруживает» само нарушение или причинённый им вред.



3 января судья Фернандо М. Ольгин, председательствовавший в окружном суде США в Центральной Калифорнии, прекратил дело после того, как Элден пропустил установленный 30 декабря срок подачи возражений на ходатайство ответчиков о прекращении дела. Однако у Элдена была возможность подать изменённый иск до 13 января, что он и сделал.



В дополненном иске, поданном в среду (12 января), Элден утверждает, что NIRVANA «намеренно рекламировала детскую порнографию с участием Спенсера и использовала развратный характер его изображения для рекламы альбома "Nevermind", группы и музыки NIRVANA, заработав, как минимум, десятки миллионов долларов в совокупности». Однако во втором дополненном иске отсутствует требование, связанное с сексуальной торговлей. В предыдущем иске Элдена утверждалось, что ответчики «сознательно извлекали выгоду из участия в том, что, как они знают или должны знать, является бизнесом в сфере секс-торговли».



«Элден потратил три десятилетия на извлечение прибыли из своей известности в качестве самозваного "ребенка Нирваны", — говорится в ходатайстве, которое было подано в среду (22 декабря). — Он много раз воспроизводил фотографию в обмен на гонорар; он вытатуировал название альбома "Nevermind" на своей груди; он выступал на ток-шоу в самопародийном комбинезоне цвета ню; он делал копии обложки альбома с автографом для продажи на eBay; и он использовал эту связь, чтобы пытаться подцепить женщин.



Утверждение Элдена, что фотография на обложке альбома "Nevermind" является "детской порнографией", на первый взгляд, несерьёзно. Краткое изучение фотографии или поведения самого Элдена (не говоря уже о том, что фотография находится в домах миллионов американцев, которые, по теории Элдена, виновны в преступном хранении детской порнографии) делает это очевидным.



Фотография с обложки "Nevermind" была сделана в 1991 году. Она стала всемирно известной не позднее 1992 года. Задолго до 2011 года, как заявил сам Элден, он знал об этой фотографии и знал, что именно он (а не кто-то другой) является тем самым ребёнком на фотографии. Он был в полной мере осведомлён о фактах предполагаемого "нарушения" и "травмы" на протяжении десятилетий».



В ходатайстве также говорится следующее: «В дополнение к заявлению о детской порнографии Элден утверждает, что создание фотографии для обложки альбома повлекло за собой сексуальную торговлю Элденом, когда он был ещё ребёнком. Если отбросить абсурдность этого утверждения, то закон, на который ссылается Элден, чтобы распространить его на действия в 1991 году, вступил в силу 19 декабря 2003 года и не имеет обратной силы в отношении действий ответчика, которые имели место до даты его вступления в силу».







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