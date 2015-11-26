Модель с обложки NIRVANA вновь подала иск

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все новости группы
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США
16 янв 2020 :
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Песня NIRVANA стала самым популярным треком на американском рок-радио с 2010 по 2019 годы
18 дек 2019 :
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Клип NIRVANA набрал миллиард просмотров
28 окт 2019 :
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Кардиган вокалиста NIRVANA продан за $334,000
28 сен 2019 :
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Расширенная версия NIRVANA 'MTV Unplugged In New York' выйдет осенью
20 авг 2019 :
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KRIST NOVOSELIC: мастер-плёнки "Nevermind" уничтожены
20 май 2019 :
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DAVE GROHL, COURTNEY LOVE, FRANCES BEAN COBAIN участвуют в судебной тяжбе, связанной с NIRVANA
6 мар 2019 :
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Концертный релиз NIRVANA выйдет на виниле
5 фев 2019 :
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Менеджер NIRVANA выпускает книгу
8 окт 2018 :
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Воссоединение участников NIRVANA произошло!
5 окт 2018 :
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Воссоединение участников NIRVANA может состояться в этот уикэнд?
5 сен 2018 :
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KRIST NOVOSELIC: «Мы не смогли выйти на контакт с Куртом для концерта»
24 май 2018 :
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DAVE GROHL до сих пор не может слушать NIRVANA
5 апр 2018 :
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Бывший барабанщик NIRVANA не жалеет о своём уходе из группы
15 янв 2018 :
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Репетиционные записи NIRVANA онлайн
4 мар 2017 :
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'Nevermind' NIRVANA отметил 350 недель в чартах
1 дек 2015 :
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Записи нереализованного материала лидера NIRVANA не произвели фурора
10 ноя 2015 :
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Шерстяная кофта лидера NIRVANA была продана за 137 тысяч
6 ноя 2015 :
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Демо песни лидера NIRVANA
13 окт 2015 :
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Режиссёр документального фильма о вокалисте NIRVANA рассказал о саундтреке
6 окт 2015 :
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Демо песни лидера NIRVANA
29 сен 2015 :
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Домашние записи лидера NIRVANA выйдут в ноябре
31 июл 2015 :
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Демо вокалиста NIRVANA войдет в саундтрек к 'Montage Of Heck'
30 июн 2015 :
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DAVE GROHL сильно испугался документального фильма о лидере NIRVANA
27 июн 2015 :
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Компиляция NIRVANA выйдет на виниле и Blu-ray
20 май 2015 :
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LARS ULRICH о документальном фильме про лидера NIRVANA
20 май 2015 :
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DUFF MCKAGAN о документальном фильме про лидера NIRVANA
5 май 2015 :
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Режиссер документального фильма о вокалисте NIRVANA обещает альбом музыканта летом
22 апр 2015 :
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Документальный фильм о вокалисте NIRVANA будет содержать 85% уникального материала
3 апр 2015 :
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Фрагмент документального фильма о вокалисте NIRVANA
12 мар 2015 :
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Трейлер документального фильма о вокалисте NIRVANA
9 мар 2015 :
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Новая песня вокалиста NIRVANA войдет в саундтрек к документальному фильму
16 янв 2015 :
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Продажа футболок с принтом предсмертной записки KURT'а COBAIN'a прекращена из-за жалоб фанатов
25 июл 2014 :
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COURTNEY LOVE сказала, что фильм о вокалисте NIRVANA будет снят в следующем году
23 апр 2014 :
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DAVE GROHL и KRIST NOVOSELIC о выступлениях NIRVANA
18 апр 2014 :
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Басист NIRVANA о вводе в зал славы рок-н-ролла
13 апр 2014 :
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NIRVANA отыграла еще одно шоу
12 апр 2014 :
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Музыканты NIRVANA выступили с LORDE, JOAN JETT, KIM GORDON
11 апр 2014 :
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Аудиосемпл NIRVANA и JOAN JETT
8 апр 2014 :
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Участники JUDAS PRIEST, KORN, ALICE IN CHAINS, PANTERA о лидере NIRVANA
4 апр 2014 :
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Новые фотографии с места смерти вокалиста NIRVANA
25 мар 2014 :
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Новые фотографии с места смерти вокалиста NIRVANA
29 дек 2013 :
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NIRVANA будет увековечена в Вашингтоне в апреле
18 дек 2013 :
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Музыканты NIRVANA о включении в Зал Славы Рок-н-ролла
21 авг 2013 :
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DAVE GROHL о переиздании последнего альбома NIRVANA
15 авг 2013 :
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Детали юбилейного издания "In Utero" NIRVANA
5 авг 2013 :
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Courtney Love раскритиковала реюнион NIRVANA
22 мар 2013 :
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DAVE GROHL рассмтаривал возможность исполнения песен NIRVANA с P.J. HARVEY
13 дек 2012 :
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PAUL MCCARTNEY выступил с участниками NIRVANA
12 дек 2012 :
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PAUL MCCARTNEY выступит с NIRVANA?
22 сен 2011 :
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Продюсер альбома "Nevermind" (NIRVANA): "Работать с KURT'ом COBAIN'ом было "настоящим геморроем."
17 сен 2011 :
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Трансляция редкого концерта NIRVANA
19 авг 2011 :
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Басист NIRVANA вместе с гостями целиком исполнят "Nevermind" на благотворительном концерте
30 июл 2011 :
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Родной город лидера NIRVANA отверг предложение назвать мост в его честь
29 июл 2011 :
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Facebook отрицает бан обложки NIRVANA
28 июл 2011 :
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Обложка NIRVANA "забанена" на Facebook
19 июл 2011 :
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В честь лидера NIRVANA могут назвать мост и парк
23 июн 2011 :
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Переиздание NIRVANA 'Nevermind' выйдет в сентябре
25 дек 2010 :
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Участники NIRVANA на одной сцене
24 авг 2010 :
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COURTNEY LOVE и менеджмент NIRVANA уладили юридические проблемы
23 июл 2010 :
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Биопик о KURT'e COBAIN'e будет "грубым и хаотическим"
30 окт 2009 :
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Трейлер нового DVD NIRVANA
5 окт 2009 :
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Ранее не издававшаяся концертная песня NIRVANA доступна для прослушивания
3 сен 2009 :
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Диск с легендарным концертом NIRVANA выйдет в ноябре
18 авг 2009 :
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Дебют NIRVANA выйдет с ранее не изданным материалом
23 мар 2009 :
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Альбомы NIRVANA будут переизданы на виниле
23 окт 2007 :
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Фильм о KURT`е COBAIN`е
17 авг 2006 :
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NIRVANA: DVD "All Apologies" в ноябре
15 апр 2005 :
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Фортепианный трибьют NIRVANA
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сегодня
Модель с обложки NIRVANA вновь подала иск
Согласно Rolling Stone, человек, утверждающий, что он был ребёнком, изображённым на обложке альбома NIRVANA "Nevermind", подал повторный иск против группы, спустя чуть более недели после того, как судья отклонил его первоначальную жалобу.
В августе прошлого года Спенсер Элден подал иск, утверждая, что фотография ребёнка, тянущегося за долларом в бассейне, нарушает федеральные законы о детской порнографии и утверждает, что это сексуальная эксплуатация детей. Он также утверждает, что изображение на обложке было сделано и использовано без его согласия.
В прошлом месяце NIRVANA, а также вдова Курта Кобейна Кортни Лав попросили суд отклонить иск, заявив, что утверждение Элдена о том, что фотография на обложке "Nevermind" является детской порнографией, «несерьёзно», настаивая на том, что его иск «не имеет срока давности». Федеральный закон о детской порнографии имеет 10-летний срок давности, который начинается с момента, когда жертва «разумно обнаруживает» само нарушение или причинённый им вред.
3 января судья Фернандо М. Ольгин, председательствовавший в окружном суде США в Центральной Калифорнии, прекратил дело после того, как Элден пропустил установленный 30 декабря срок подачи возражений на ходатайство ответчиков о прекращении дела. Однако у Элдена была возможность подать изменённый иск до 13 января, что он и сделал.
В дополненном иске, поданном в среду (12 января), Элден утверждает, что NIRVANA «намеренно рекламировала детскую порнографию с участием Спенсера и использовала развратный характер его изображения для рекламы альбома "Nevermind", группы и музыки NIRVANA, заработав, как минимум, десятки миллионов долларов в совокупности». Однако во втором дополненном иске отсутствует требование, связанное с сексуальной торговлей. В предыдущем иске Элдена утверждалось, что ответчики «сознательно извлекали выгоду из участия в том, что, как они знают или должны знать, является бизнесом в сфере секс-торговли».
«Элден потратил три десятилетия на извлечение прибыли из своей известности в качестве самозваного "ребенка Нирваны", — говорится в ходатайстве, которое было подано в среду (22 декабря). — Он много раз воспроизводил фотографию в обмен на гонорар; он вытатуировал название альбома "Nevermind" на своей груди; он выступал на ток-шоу в самопародийном комбинезоне цвета ню; он делал копии обложки альбома с автографом для продажи на eBay; и он использовал эту связь, чтобы пытаться подцепить женщин.
Утверждение Элдена, что фотография на обложке альбома "Nevermind" является "детской порнографией", на первый взгляд, несерьёзно. Краткое изучение фотографии или поведения самого Элдена (не говоря уже о том, что фотография находится в домах миллионов американцев, которые, по теории Элдена, виновны в преступном хранении детской порнографии) делает это очевидным.
Фотография с обложки "Nevermind" была сделана в 1991 году. Она стала всемирно известной не позднее 1992 года. Задолго до 2011 года, как заявил сам Элден, он знал об этой фотографии и знал, что именно он (а не кто-то другой) является тем самым ребёнком на фотографии. Он был в полной мере осведомлён о фактах предполагаемого "нарушения" и "травмы" на протяжении десятилетий».
В ходатайстве также говорится следующее: «В дополнение к заявлению о детской порнографии Элден утверждает, что создание фотографии для обложки альбома повлекло за собой сексуальную торговлю Элденом, когда он был ещё ребёнком. Если отбросить абсурдность этого утверждения, то закон, на который ссылается Элден, чтобы распространить его на действия в 1991 году, вступил в силу 19 декабря 2003 года и не имеет обратной силы в отношении действий ответчика, которые имели место до даты его вступления в силу».
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