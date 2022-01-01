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Last in Line

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VIVIAN CAMPBELL — о записи песни THE BEATLES с группой LAST IN LINE



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Во время появления в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" на SiriusXM гитарист LAST IN LINE Vivian Campbell рассказал о предстоящем EP группы, "A Day In The Life", который выйдет 11 ноября на earMUSIC. Диск пронумерован и будет выпущен ограниченным тиражом 3 000 экземпляров по всему миру.

Заглавный трек, который в пресс-релизе описывается как «одна из самых тяжёлых версий» классики THE BEATLES из когда-либо записанных, появился в конце прошлого месяца в цифровом виде. 12-дюймовая пластинка серебристого цвета также включает два концертных трека и недавно записанный новый трек, который даёт представление о том, как будет звучать третий альбом LAST IN LINE.

Vivian рассказал о том, как создавался кавер LAST IN LINE на песню "A Day In The Life":

«Если вернуться в весну 2020 года, когда всё закрылось, мы обсуждали идею сделать кавер-версию песни и уже начали записывать первые шесть треков для третьего альбома, который выйдет в начале следующего года.

LAST IN LINE всегда записывают треки вживую, и мы смотрим друг на друга в студии, пока занимаемся этим, мы используем взаимную динамику. "A Day In The Life" — единственное исключение из этого правила, это единственная песня, которую мы записывали иначе. Мы сделали её в стиле DEF LEPPARD, отталкиваясь от трека и переделывая его. Так было сделано из целесообразности, потому что это было в марте, апреле, мае 2020 года, и мы не могли путешествовать; мы не могли быть вместе. Поэтому мы работали над треком удалённо. И это было интересно для нас, потому что, как я уже сказал, такого мы никогда не делали ни до этого, ни после».

На вопрос о том, был ли он в детстве поклонником THE BEATLES, Cambell ответил:

«THE BEATLES имели огромное значение для всех нас. Первой песней, которую я научился играть на гитаре, была "She Loves You". Я помню, как разучивал аккорды, когда был на каникулах летом. И я был очень доволен собой, потому что разобрался в этом.

Записать "A Day In The Life" было довольно амбициозной идеей. Честно говоря, я не знаю, как мы остановились на ней. Мы обсуждали, какой кавер будет подходящим и интересным для нас. Мы не хотели делать что-то из нашего жанра, мы не собирались пытаться исполнить песню AC/DC или что-то из мира хард-рока. Мы решили, что хотим сделать что-то такое, что было бы немного нестандартным. Я должен сказать, что, вероятно, именно басист Phil Soussan предложил идею об "A Day In The Life", но мы, конечно, не нуждались в уговорах, потому что, как я уже сказал, мы все — большие поклонники BEATLES. Взяться за такую песню — это амбициозная затея, со сменой темпа, клавишными и так далее, особенно если делать это так, как нам пришлось, — в удалённом формате. Но это был хороший опыт, потому что это дало нам некоторый импульс что-то делать и продолжать двигаться вперёд. Как я уже сказал, это была весна 2020 года, и внезапно все планы встали на паузу. Так что это было хорошо для нас — продолжать продвигать группу вперёд и продолжать прогрессировать».




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