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Last in Line

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9 апр 2019 : 		 Видео с выступления LAST IN LINE

27 фев 2019 : 		 Вокалист LAST IN LINE о проблемах с оборотом оружия в США

19 фев 2019 : 		 Барабанщик LAST IN LINE о Дио

13 фев 2019 : 		 Новое видео LAST IN LINE

1 фев 2019 : 		 Фэн-видео с выступления LAST IN LINE

21 янв 2019 : 		 LAST IN LINE исполнили новую песню

17 янв 2019 : 		 Видео с репетиции LAST IN LINE

15 янв 2019 : 		 Видео с текстом от LAST IN LINE

13 дек 2018 : 		 VIVIAN CAMPBELL: «LAST IN LINE — не трибьют DIO»

29 ноя 2018 : 		 Новое видео LAST IN LINE

12 окт 2018 : 		 LAST IN LINE завершили запись

8 мар 2018 : 		 LAST IN LINE исполняют DIO

6 ноя 2017 : 		 Видео с выступления LAST IN LINE

25 окт 2017 : 		 LAST IN LINE записали основу для пяти песен

11 апр 2017 : 		 Видео с выступления LAST IN LINE

4 апр 2017 : 		 Видео с выступления LAST IN LINE

27 мар 2017 : 		 Видео с выступления LAST IN LINE

7 мар 2017 : 		 LAST IN LINE начнут запись осенью

28 дек 2016 : 		 Видео с выступления LAST IN LINE

14 дек 2016 : 		 LAST IN LINE планируют запись второго альбома

25 ноя 2016 : 		 Видео с выступления LAST IN LINE

11 ноя 2016 : 		 Гитарист LAST IN LINE: «Мы не трибьют-группа как DIO DISCIPLES»

25 окт 2016 : 		 Видео с выступления LAST IN LINE

23 окт 2016 : 		 Видео с выступления LAST IN LINE

22 окт 2016 : 		 Видео с текстом от LAST IN LINE

21 окт 2016 : 		 VIVIAN CAMPBELL: «DIO бы одобрил LAST IN LINE»
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Видео с выступления LAST IN LINE



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Мультикамерная съёмка с выступления LAST IN LINE, состоявшегося 23 марта в Token Lounge (Вестланд, Мичиган), доступна для просмотра ниже.



LAST IN LINE: Multi-Camera Video Of Westland, Michigan Concert








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