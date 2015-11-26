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все новости группы
Last in Line
США
Hard 'n' Heavy
http://www.lastinlineofficial.com/
Facebook:
https://www.facebook.com/lastinlinerocks
9 апр 2019
:
Видео с выступления LAST IN LINE
27 фев 2019
:
Вокалист LAST IN LINE о проблемах с оборотом оружия в США
19 фев 2019
:
Барабанщик LAST IN LINE о Дио
13 фев 2019
:
Новое видео LAST IN LINE
1 фев 2019
:
Фэн-видео с выступления LAST IN LINE
21 янв 2019
:
LAST IN LINE исполнили новую песню
17 янв 2019
:
Видео с репетиции LAST IN LINE
15 янв 2019
:
Видео с текстом от LAST IN LINE
13 дек 2018
:
VIVIAN CAMPBELL: «LAST IN LINE — не трибьют DIO»
29 ноя 2018
:
Новое видео LAST IN LINE
12 окт 2018
:
LAST IN LINE завершили запись
8 мар 2018
:
LAST IN LINE исполняют DIO
6 ноя 2017
:
Видео с выступления LAST IN LINE
25 окт 2017
:
LAST IN LINE записали основу для пяти песен
11 апр 2017
:
Видео с выступления LAST IN LINE
4 апр 2017
:
Видео с выступления LAST IN LINE
27 мар 2017
:
Видео с выступления LAST IN LINE
7 мар 2017
:
LAST IN LINE начнут запись осенью
28 дек 2016
:
Видео с выступления LAST IN LINE
14 дек 2016
:
LAST IN LINE планируют запись второго альбома
25 ноя 2016
:
Видео с выступления LAST IN LINE
11 ноя 2016
:
Гитарист LAST IN LINE: «Мы не трибьют-группа как DIO DISCIPLES»
25 окт 2016
:
Видео с выступления LAST IN LINE
23 окт 2016
:
Видео с выступления LAST IN LINE
22 окт 2016
:
Видео с текстом от LAST IN LINE
21 окт 2016
:
VIVIAN CAMPBELL: «DIO бы одобрил LAST IN LINE»
3 июн 2016
:
Видео с выступления LAST IN LINE
27 май 2016
:
Видео с выступления LAST IN LINE
26 апр 2016
:
Видео с выступления LAST IN LINE
17 апр 2016
:
Видео с первого выступления LAST IN LINE в новом составе
11 апр 2016
:
LAST IN LINE обновили гастрольный состав
14 мар 2016
:
WENDY DIO думает, что "Дио вертится в могиле" из-за LAST IN LINE
4 фев 2016
:
LAST IN LINE заменят покойного Джимми Бейна
2 фев 2016
:
Названа причина смерти Джимми Бейна
29 янв 2016
:
LAST IN LINE вспоминают Джимми Бейна
28 янв 2016
:
Фронтмен LAST IN LINE почтил память коллеги
28 янв 2016
:
Басист CINDERELLA присоединился к LAST IN LINE
27 янв 2016
:
MIKE PORTNOY о Джимми Бейне
26 янв 2016
:
Барабанщик LAST IN LINE огорчён утечкой информации о смерти Джимми Бейна
26 янв 2016
:
Новое видео LAST IN LINE
25 янв 2016
:
Гитарист LAST IN LINE о Джимме Бейне
15 дек 2015
:
Новая песня LAST IN LINE
17 ноя 2015
:
Новое видео LAST IN LINE
12 ноя 2015
:
LAST IN LINE расстались с клавишником
8 ноя 2015
:
Дебютный альбом LAST IN LINE выйдет в феврале
10 мар 2015
:
LAST IN LINE возвращаются в студию
5 фев 2015
:
VINNY APPICE о LAST IN LINE: "Это лучшая команда, в которой я был"
3 фев 2015
:
VIVIAN CAMPBELL: «Если бы RONNIE JAMES DIO был жив, я не стал бы организовывать LAST IN LINE»
8 дек 2014
:
LAST IN LINE возобновили работу
18 окт 2014
:
LAST IN LINE на FRONTIERS
23 фев 2014
:
LAST IN LINE начнут запись в апреле
13 янв 2014
:
LAST IN LINE начали работу над новым материалом
9 дек 2013
:
LAST IN LINE в Японии
22 окт 2013
:
Видео с выступления LAST IN LINE
13 окт 2013
:
Видео с выступления LAST IN LINE
15 авг 2013
:
Видео с выступления LAST IN LINE
13 авг 2013
:
Видео с выступления LAST IN LINE
8 авг 2013
:
Видео с выступления LAST IN LINE
26 янв 2013
:
Вокалист LAST IN LINE исполнил песню DIO
15 янв 2013
:
Фрагмент будущего сет-лист LAST IN LINE
12 июн 2012
:
VIVIAN CAMPBELL о проекте LAST IN LINE
сегодня
Видео с выступления
LAST IN LINE
Мультикамерная съёмка с выступления LAST IN LINE, состоявшегося 23 марта в Token Lounge (Вестланд, Мичиган), доступна для просмотра ниже.
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).