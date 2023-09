сегодня



Вокалист LAST IN LINE думает о сольном альбоме



В интервью Laughingmonkeymusic у вокалиста LAST IN LINE Andrew Freeman'a спросили, не думает ли он о сольном альбоме, на что он ответил:



«Я действительно начал работать над некоторыми песнями во время пандемии, и у меня есть много демо-записей. У меня есть одна песня, которую я собирался выпустить, и мне осталось только снять на неё видео. Я не знаю, хочу ли я выпускать полноценный альбом, потому что каждый раз, когда я выпускаю песню, я чувствую, что она должна иметь видеосопровождение, — видео с выступлением или какое-то музыкальное видео для неё. У меня есть одна песня, которую я хочу выпустить, и я, вероятно, сделаю это до конца года. А там посмотрим, что из этого выйдет.



Я не очень мотивирован. Скажу честно: я не очень заинтересован в этом, просто потому что я бы хотел выпускать музыку только для себя. Потому что у меня есть студия, и я много записываюсь, но у меня много всего — помимо группы — у меня много проектов,и мне платят за то, что я пою в этих проектах и выступаю с этими ребятами. Так что если я буду делать это для себя, не думаю, что это будет очень прибыльно. Это больше для души, чем для чего-либо ещё. И я не могу представить себя в туре как Andrew Freeman.



Я всегда думаю о том, есть ли в этом какой-то толк. Как мне сделать так, чтобы это имело смысл? Потому что у меня ограниченное количество времени — не то чтобы совсем ограниченное, но есть и другие дела, которыми я хочу заниматься. И я не хочу сидеть в студии целый день. Я хочу проводить время со своими детьми. У меня есть дом, о котором я хочу заботиться. Я не люблю платить кому-то за то, что он делает. Поэтому я должен сам работать.



Когда тебе за двадцать, и ты думаешь: "Я добьюсь этого. Я добьюсь этого. Я добьюсь этого", то в этом есть немалый резон. Но что касается меня, то я знаю, что, возможно, мне стоит заняться этим, потому что есть люди, которым это будет интересно, но стоит ли создавать свой собственный материал, когда я могу сочинять свой собственный материал с кем-то ещё? Мне нравится иметь партнёра по сочинительству. Мне нравится сочинять с [коллегами по LAST IN LINE] Vinny [Appice'ом], Vivian'ом [Campbell'ом] и Phil 'ом [Soussan'ом]. Мне понравилось сочинять с ребятами из BULLETBOYS, когда мы написали материал, который так и не выпустили. Мне нравится, когда люди нанимают меня, и я пишу под их материал. Так что я всегда сочиняю. Просто это не всегда моё личное, вот и всё».







+0 -0



просмотров: 130