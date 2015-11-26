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Last in Line

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1 мар 2021 : 		 VINNY APPICE: «JEFF PILSON не будет продюсером LAST IN LINE»

18 фев 2021 : 		 LAST IN LINE работают над специальной песней

23 дек 2020 : 		 Акустика от LAST IN LINE

25 май 2020 : 		 CLAUDE SCHNELL: «Мое увольнение из LAST IN LINE было в духе SPINAL TAP»

25 май 2020 : 		 VINNY APPICE доволен третьим альбомом LAST IN LINE

28 апр 2020 : 		 LAST IN LINE записали шесть песен

29 янв 2020 : 		 LAST IN LINE начали запись нового альбома

14 дек 2019 : 		 Музыка для нового альбома LAST IN LINE почти готова

13 дек 2019 : 		 Видео с выступления LAST IN LINE

27 ноя 2019 : 		 LAST IN LINE в поиске лейбла

5 ноя 2019 : 		 Басист LAST IN LINE: «Демократы демонстрируют коммунистическую тактику»

8 окт 2019 : 		 VIVIAN CAMPBELL о LAST IN LINE: «Я тут не ради денег»

14 июн 2019 : 		 Видео с выступления LAST IN LINE

9 апр 2019 : 		 Видео с выступления LAST IN LINE

27 фев 2019 : 		 Вокалист LAST IN LINE о проблемах с оборотом оружия в США

19 фев 2019 : 		 Барабанщик LAST IN LINE о Дио

13 фев 2019 : 		 Новое видео LAST IN LINE

1 фев 2019 : 		 Фэн-видео с выступления LAST IN LINE

21 янв 2019 : 		 LAST IN LINE исполнили новую песню

17 янв 2019 : 		 Видео с репетиции LAST IN LINE

15 янв 2019 : 		 Видео с текстом от LAST IN LINE

13 дек 2018 : 		 VIVIAN CAMPBELL: «LAST IN LINE — не трибьют DIO»

29 ноя 2018 : 		 Новое видео LAST IN LINE

12 окт 2018 : 		 LAST IN LINE завершили запись

8 мар 2018 : 		 LAST IN LINE исполняют DIO

6 ноя 2017 : 		 Видео с выступления LAST IN LINE
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VINNY APPICE: «JEFF PILSON не будет продюсером LAST IN LINE»



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VINNY APPICE в рамках недавнего интервью рассказал, что JEFF PILSON не будет продюсировать новую работу LAST IN LINE:

«Мы сделали замену. На самом деле Chris Collier — отличный, он работал с KORN — он работал над новой пластинкой. И мы все выступали продюсерами. Jeff классный, он отличный продюсер, и у него прекрасные идеи и всё такое, но мы просто решили, что нам, быть может, стоит работать так, как будто мы полноценная группа, мы ездим в туры, и мы знаем, что мы хотим слышать. Но всё получилось прекрасно. Материал звучит просто фантастически. И да — многое придумал Jeff, я знаю его чёрт-те сколько времени. Он отличный парень, он мне как брат!»

VINNY APPICE: Why JEFF PILSON Isn





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