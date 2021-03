сегодня



VINNY APPICE: «JEFF PILSON не будет продюсером LAST IN LINE »



VINNY APPICE в рамках недавнего интервью рассказал, что JEFF PILSON не будет продюсировать новую работу LAST IN LINE:



«Мы сделали замену. На самом деле Chris Collier — отличный, он работал с KORN — он работал над новой пластинкой. И мы все выступали продюсерами. Jeff классный, он отличный продюсер, и у него прекрасные идеи и всё такое, но мы просто решили, что нам, быть может, стоит работать так, как будто мы полноценная группа, мы ездим в туры, и мы знаем, что мы хотим слышать. Но всё получилось прекрасно. Материал звучит просто фантастически. И да — многое придумал Jeff, я знаю его чёрт-те сколько времени. Он отличный парень, он мне как брат!»













