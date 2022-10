сегодня



Гитарист LAST IN LINE заявил, что назвать группу в честь песни DIO было и благословением, и проклятием



Vivian Campbell, который последние четыре месяца гастролировал с DEF LEPPARD в рамках "The Stadium Tour", рассказал о LAST IN LINE в новом интервью Ultimate Classic Rock:



«Назвать группу LAST IN LINE было хорошей идеей в то время, потому что мы собирались исполнять некоторые песни DIO из ранних альбомов, и у нас не было никаких амбиций, чтобы выйти за рамки этого. Сейчас, когда мы находимся в преддверии выпуска третьего альбома, наличие такой ассоциации — это и благословение, и проклятие.



С нами всегда будет этот элемент — мы названы в честь песни DIO — и я думаю, что Винни [Эппис, ударные] и я имеем полное право играть эти песни. Мы единственные оставшиеся участники оригинальной группы. Но неизбежно, что мы будем играть немного меньше классического каталога DIO и найдём баланс, чтобы включить в программу больше новой музыки и достойно её представить, а также достаточное количество материала DIO с тех первых трёх альбомов».







