VIVIAN CAMPBELL: « LAST IN LINE — не трибьют DIO»



В недавнем разговоре с Metal Express Radio VIVIAN CAMPBELL сообщил, что LAST IN LINE после тура с материалом из первых альбомов DIO хотят больше сконцентрироваться на собственном материале.



«Если бы мы взяли звучащего как Ронни вокалиста, то это было бы безвкусно, мы бы загнали себя в угол, и у группы не было бы шансов для роста. Это ещё одна причина, по которой я в восторге от того, что у нас будет больше шансов сыграть нашу оригинальную музыку. Мы по-прежнему будем играть некоторые из классических боевиков DIO, да и было бы глупо не делать этого, но большая часть шоу будет основана на оригинальном материале LAST IN LINE. Но мы всегда будем играть "Holy Diver" и "Last In Line".



Я помню, что в туре "Holy Diver" с DIO, когда мы только появились, большая часть сета состояла из песен RAINBOW и BLACK SABBATH. Ко второму туру мы смогли сыграть больше песен DIO, так что это стало меньше походить на трибьют-шоу. Мы всё ещё играли пару песен RAINBOW и SABBATH, но большая часть шоу была посвящена материалу DIO. Мы также планируем сыграть по крайней мере две новые песни из нового альбома, когда поедем в тур в январе».



















