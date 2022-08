сегодня



Кавер-версия THE BEATLES от LAST IN LINE



LAST IN LINE представили собственное прочтение композиции THE BEATLES "A Day In The Life", которое будет включено в новый ЕР "A Day In The Life", выпускаемый тиражом в три тысячи копий 11 ноября на earMUSIC:



01. A Day In The Life

02. Hurricane Orlagh

03. Devil In Me (Live)

04. Give Up The Ghost (Live)







