Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист DISTURBED: «На евреев в Нью-Йорке нападают ежедневн... 35
*Новая песня SCORPIONS 30
*Гитарист SLAYER прикупил квартиру 25
*Фронтмен IRON MAIDEN заявил, что группа планирует исполнить ... 21
*Drum-cam от MUDVAYNE 20
[= ||| все новости группы



*

Last in Line

*



21 янв 2022 : 		 Видео с выступления LAST IN LINE

26 окт 2021 : 		 Видео с выступления LAST IN LINE

28 июн 2021 : 		 LAST IN LINE близки к заключению контракта

8 апр 2021 : 		 Альбом LAST IN LINE может выйти к Рождеству

12 мар 2021 : 		 LAST IN LINE работают над кавер-версией

1 мар 2021 : 		 VINNY APPICE: «JEFF PILSON не будет продюсером LAST IN LINE»

18 фев 2021 : 		 LAST IN LINE работают над специальной песней

23 дек 2020 : 		 Акустика от LAST IN LINE

25 май 2020 : 		 CLAUDE SCHNELL: «Мое увольнение из LAST IN LINE было в духе SPINAL TAP»

25 май 2020 : 		 VINNY APPICE доволен третьим альбомом LAST IN LINE

28 апр 2020 : 		 LAST IN LINE записали шесть песен

29 янв 2020 : 		 LAST IN LINE начали запись нового альбома

14 дек 2019 : 		 Музыка для нового альбома LAST IN LINE почти готова

13 дек 2019 : 		 Видео с выступления LAST IN LINE

27 ноя 2019 : 		 LAST IN LINE в поиске лейбла

5 ноя 2019 : 		 Басист LAST IN LINE: «Демократы демонстрируют коммунистическую тактику»

8 окт 2019 : 		 VIVIAN CAMPBELL о LAST IN LINE: «Я тут не ради денег»

14 июн 2019 : 		 Видео с выступления LAST IN LINE

9 апр 2019 : 		 Видео с выступления LAST IN LINE

27 фев 2019 : 		 Вокалист LAST IN LINE о проблемах с оборотом оружия в США

19 фев 2019 : 		 Барабанщик LAST IN LINE о Дио

13 фев 2019 : 		 Новое видео LAST IN LINE

1 фев 2019 : 		 Фэн-видео с выступления LAST IN LINE

21 янв 2019 : 		 LAST IN LINE исполнили новую песню

17 янв 2019 : 		 Видео с репетиции LAST IN LINE

15 янв 2019 : 		 Видео с текстом от LAST IN LINE
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Видео с выступления LAST IN LINE



*
zoom
*
* *
Видео с выступления LAST IN LINE, которое состоялось в рамках RokIsland Fest, Key West, Florida, доступно для просмотра ниже.

Watch VIVIAN CAMPBELL And VINNY APPICE Perform DIO Classics With LAST IN LINE At Florida's ROKISLAND FEST














Like!+1Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 156

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом