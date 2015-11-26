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Last in Line

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21 янв 2019 : 		 LAST IN LINE исполнили новую песню

17 янв 2019 : 		 Видео с репетиции LAST IN LINE

15 янв 2019 : 		 Видео с текстом от LAST IN LINE

13 дек 2018 : 		 VIVIAN CAMPBELL: «LAST IN LINE — не трибьют DIO»

29 ноя 2018 : 		 Новое видео LAST IN LINE

12 окт 2018 : 		 LAST IN LINE завершили запись

8 мар 2018 : 		 LAST IN LINE исполняют DIO

6 ноя 2017 : 		 Видео с выступления LAST IN LINE

25 окт 2017 : 		 LAST IN LINE записали основу для пяти песен

11 апр 2017 : 		 Видео с выступления LAST IN LINE

4 апр 2017 : 		 Видео с выступления LAST IN LINE

27 мар 2017 : 		 Видео с выступления LAST IN LINE

7 мар 2017 : 		 LAST IN LINE начнут запись осенью

28 дек 2016 : 		 Видео с выступления LAST IN LINE

14 дек 2016 : 		 LAST IN LINE планируют запись второго альбома

25 ноя 2016 : 		 Видео с выступления LAST IN LINE

11 ноя 2016 : 		 Гитарист LAST IN LINE: «Мы не трибьют-группа как DIO DISCIPLES»

25 окт 2016 : 		 Видео с выступления LAST IN LINE

23 окт 2016 : 		 Видео с выступления LAST IN LINE

22 окт 2016 : 		 Видео с текстом от LAST IN LINE

21 окт 2016 : 		 VIVIAN CAMPBELL: «DIO бы одобрил LAST IN LINE»

3 июн 2016 : 		 Видео с выступления LAST IN LINE

27 май 2016 : 		 Видео с выступления LAST IN LINE

26 апр 2016 : 		 Видео с выступления LAST IN LINE

17 апр 2016 : 		 Видео с первого выступления LAST IN LINE в новом составе

11 апр 2016 : 		 LAST IN LINE обновили гастрольный состав
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LAST IN LINE исполнили новую песню



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LAST IN LINE в ходе выступления семнадцатого января исполнили новую песню "Landslide" — видео доступно ниже.



Watch LAST IN LINE Perform New Single 'Landslide' In San Jose












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