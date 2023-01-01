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Видео с текстом от METALLICA
14
Барабанщик METALLICA — о "Lulu": «Эта пластинка выдержала ис...
13
Новый сезон Бивиса и Баттхеда выйдет весной
11
DAVE MUSTAINE рад возвращению бывшего в MEGADETH
8
Лидер MEGADETH — о трудностях с исполнением определённых нот
8
все новости группы
Last in Line
США
Hard 'n' Heavy
http://www.lastinlineofficial.com/
Facebook:
https://www.facebook.com/LastInLine
17 мар 2023
:
Новая песня LAST IN LINE
17 фев 2023
:
Новое видео LAST IN LINE
13 фев 2023
:
PHIL SOUSSAN — о LAST IN LINE: «Сейчас мы исполняем больше своих песен, чем материала DIO»
20 янв 2023
:
Новое видео LAST IN LINE
30 дек 2022
:
Новый альбом LAST IN LINE выйдет весной
11 ноя 2022
:
Басист LAST IN LINE: «Мы работаем так, как работал DIO»
24 окт 2022
:
LAST IN LINE исполнили новую песню
3 окт 2022
:
Гитарист LAST IN LINE заявил, что назвать группу в честь песни DIO было и благословением, и проклятием
8 авг 2022
:
VIVIAN CAMPBELL — о записи песни THE BEATLES с группой LAST IN LINE
1 авг 2022
:
Кавер-версия THE BEATLES от LAST IN LINE
12 июл 2022
:
LAST IN LINE EP записали кавер-версию THE BEATLES
30 май 2022
:
LAST IN LINE: ЕР летом, альбом в 2023 году
13 фев 2022
:
LAST IN LINE нашли лейбл
27 янв 2022
:
LAST IN LINE возобновили работу над альбомом
21 янв 2022
:
Видео с выступления LAST IN LINE
26 окт 2021
:
Видео с выступления LAST IN LINE
28 июн 2021
:
LAST IN LINE близки к заключению контракта
8 апр 2021
:
Альбом LAST IN LINE может выйти к Рождеству
12 мар 2021
:
LAST IN LINE работают над кавер-версией
1 мар 2021
:
VINNY APPICE: «JEFF PILSON не будет продюсером LAST IN LINE»
18 фев 2021
:
LAST IN LINE работают над специальной песней
23 дек 2020
:
Акустика от LAST IN LINE
25 май 2020
:
CLAUDE SCHNELL: «Мое увольнение из LAST IN LINE было в духе SPINAL TAP»
25 май 2020
:
VINNY APPICE доволен третьим альбомом LAST IN LINE
28 апр 2020
:
LAST IN LINE записали шесть песен
29 янв 2020
:
LAST IN LINE начали запись нового альбома
14 дек 2019
:
Музыка для нового альбома LAST IN LINE почти готова
13 дек 2019
:
Видео с выступления LAST IN LINE
27 ноя 2019
:
LAST IN LINE в поиске лейбла
5 ноя 2019
:
Басист LAST IN LINE: «Демократы демонстрируют коммунистическую тактику»
8 окт 2019
:
VIVIAN CAMPBELL о LAST IN LINE: «Я тут не ради денег»
14 июн 2019
:
Видео с выступления LAST IN LINE
9 апр 2019
:
Видео с выступления LAST IN LINE
27 фев 2019
:
Вокалист LAST IN LINE о проблемах с оборотом оружия в США
19 фев 2019
:
Барабанщик LAST IN LINE о Дио
13 фев 2019
:
Новое видео LAST IN LINE
1 фев 2019
:
Фэн-видео с выступления LAST IN LINE
21 янв 2019
:
LAST IN LINE исполнили новую песню
17 янв 2019
:
Видео с репетиции LAST IN LINE
15 янв 2019
:
Видео с текстом от LAST IN LINE
13 дек 2018
:
VIVIAN CAMPBELL: «LAST IN LINE — не трибьют DIO»
29 ноя 2018
:
Новое видео LAST IN LINE
12 окт 2018
:
LAST IN LINE завершили запись
8 мар 2018
:
LAST IN LINE исполняют DIO
6 ноя 2017
:
Видео с выступления LAST IN LINE
25 окт 2017
:
LAST IN LINE записали основу для пяти песен
11 апр 2017
:
Видео с выступления LAST IN LINE
4 апр 2017
:
Видео с выступления LAST IN LINE
27 мар 2017
:
Видео с выступления LAST IN LINE
7 мар 2017
:
LAST IN LINE начнут запись осенью
28 дек 2016
:
Видео с выступления LAST IN LINE
14 дек 2016
:
LAST IN LINE планируют запись второго альбома
25 ноя 2016
:
Видео с выступления LAST IN LINE
11 ноя 2016
:
Гитарист LAST IN LINE: «Мы не трибьют-группа как DIO DISCIPLES»
25 окт 2016
:
Видео с выступления LAST IN LINE
23 окт 2016
:
Видео с выступления LAST IN LINE
22 окт 2016
:
Видео с текстом от LAST IN LINE
21 окт 2016
:
VIVIAN CAMPBELL: «DIO бы одобрил LAST IN LINE»
3 июн 2016
:
Видео с выступления LAST IN LINE
27 май 2016
:
Видео с выступления LAST IN LINE
26 апр 2016
:
Видео с выступления LAST IN LINE
17 апр 2016
:
Видео с первого выступления LAST IN LINE в новом составе
11 апр 2016
:
LAST IN LINE обновили гастрольный состав
14 мар 2016
:
WENDY DIO думает, что "Дио вертится в могиле" из-за LAST IN LINE
4 фев 2016
:
LAST IN LINE заменят покойного Джимми Бейна
2 фев 2016
:
Названа причина смерти Джимми Бейна
29 янв 2016
:
LAST IN LINE вспоминают Джимми Бейна
28 янв 2016
:
Фронтмен LAST IN LINE почтил память коллеги
28 янв 2016
:
Басист CINDERELLA присоединился к LAST IN LINE
27 янв 2016
:
MIKE PORTNOY о Джимми Бейне
26 янв 2016
:
Барабанщик LAST IN LINE огорчён утечкой информации о смерти Джимми Бейна
26 янв 2016
:
Новое видео LAST IN LINE
25 янв 2016
:
Гитарист LAST IN LINE о Джимме Бейне
15 дек 2015
:
Новая песня LAST IN LINE
17 ноя 2015
:
Новое видео LAST IN LINE
12 ноя 2015
:
LAST IN LINE расстались с клавишником
8 ноя 2015
:
Дебютный альбом LAST IN LINE выйдет в феврале
10 мар 2015
:
LAST IN LINE возвращаются в студию
5 фев 2015
:
VINNY APPICE о LAST IN LINE: "Это лучшая команда, в которой я был"
3 фев 2015
:
VIVIAN CAMPBELL: «Если бы RONNIE JAMES DIO был жив, я не стал бы организовывать LAST IN LINE»
8 дек 2014
:
LAST IN LINE возобновили работу
18 окт 2014
:
LAST IN LINE на FRONTIERS
23 фев 2014
:
LAST IN LINE начнут запись в апреле
13 янв 2014
:
LAST IN LINE начали работу над новым материалом
9 дек 2013
:
LAST IN LINE в Японии
22 окт 2013
:
Видео с выступления LAST IN LINE
13 окт 2013
:
Видео с выступления LAST IN LINE
15 авг 2013
:
Видео с выступления LAST IN LINE
13 авг 2013
:
Видео с выступления LAST IN LINE
8 авг 2013
:
Видео с выступления LAST IN LINE
26 янв 2013
:
Вокалист LAST IN LINE исполнил песню DIO
15 янв 2013
:
Фрагмент будущего сет-лист LAST IN LINE
12 июн 2012
:
VIVIAN CAMPBELL о проекте LAST IN LINE
сегодня
Новая песня LAST IN LINE
'House Party At The End Of The World', новая песня LAST IN LINE, доступна для прослушивания просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома 'Jericho', выход которого намечен на 31 марта.
http://www.lastinlineofficial.com/
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Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
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Сообщений нет