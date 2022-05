сегодня



LAST IN LINE: ЕР летом, альбом в 2023 году



Phil Soussan в рамках программы "Trunk Nation With Eddie Trunk" сообщил о том, что в августе этого года LAST IN LINE выпустят «особый ЕР», а полноформатную работу стоит ждать в конце февраля/начале марта 2023 года.







