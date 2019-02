сегодня



Вокалист LAST IN LINE о проблемах с оборотом оружия в США



Вокалист Last In Line Andrew Freeman присоединился к горячей теме проходящих в Америке дебатов по поводу контроля над оборотом оружия в своей новой песне "Year Of The Gun". Freeman заявляет, что сама песня не несёт в себе строгой позиции «за» или «против» контроля над оборотом оружия, но выражает надежду на то, что обе стороны смогут прийти к компромиссу и найти подходящее решение, так как, по словам музыканта, он «опасается, что правительство хочет столкнуть людей лбами».



"Year Of The Gun" попала в трек-лист нового студийного альбома Last In Line "II", ставшего вторым релизом группы, в которую вошли музыканты из оригинального состава Dio: Vivian Campbell (гитара) и Vinny Appice (ударные). Помимо этого в составе группы бывший басист Ozzy Osbourne Phil Soussan, который заменил умершего Jimmy Bain'a.



О том, что первый сингл нового альбома знаменует собой отход лирики от привычной фэнтези-тематики, присущей некогда песням DIO на классических альбомах "Holy Diver" и "Last In Line".



«По большей части в тексте довольно много абстракции. Я думаю, в нём есть некоторое переосмысление и отражение того, что происходит сегодня вокруг нас. В двух словах: клип "Landslide" — о манипуляциях правительства. О разных испытаниях, встречающихся на жизненном пути, о том, как приходится жить со всеми этими ужасами, которыми нас постоянно бомбардируют СМИ, рассказывая о всяких кошмарах, происходящих в мире. Всё, что в итоге оказывается манипуляцией, пытающейся перетянуть наше мнение в ту или иную сторону. И в то же время ты просто пытаешься заработать себе на жизнь, вырастить детей, выплатить ипотеку. Ты стараешься изо всех сил, пытаясь свести концы с концами, а тебя непрестанно закидывают всем этим мусором. Тебе постоянно приходится принимать решения касательно собственной жизни, а на тебя скидывают ворох чужих проблем. Это — взгляд на то, как ты справляешься с этим, как реагирует на всё это обычный человек».



По словам Freeman'а, на текст "Year Of The Gun" повлиял тот факт, что Америка сильно опережает другие развитые страны по количеству смертей от огнестрельного оружия. Судя по всему, основная причина кроется в том, что в Штатах слишком много оружия в свободном доступе, в результате чего людям куда проще совершать акты насилия.



«Эта песня о проблемах с оружием в США. Она не за и не против оборота, она лишь пытается донести, что проблема существует, и её нужно решать. Само собой, нет какого-то радикального решения, которое мог бы предложить музыкант, который прыгает на сцене и трясёт задницей. Я просто пытаюсь сказать: "Послушайте, это вопрос расширения прав и возможностей. И у нас с этим проблема!" Попросту правительство пытается сталкивать нас друг с другом, тогда как единственный способ решить проблему — разбираться с ней сообща, а не разделившись, чего, похоже, правительство и другие власть имущие пытаются добиться. Они хотят этого, потому что, разделяя и властвуя, людьми куда проще управлять».









