Новое видео LAST IN LINE

Группа LAST IN LINE, в состав которой входят Vivian Campbell, Vinny Appice, Andrew Freeman и Phil Soussan, представила видео на сингл "Landslide", который войдёт в выходящий 22 февраля на Frontiers Music Srl. новый альбом под названием "II".
Трек-лист:
"Intro"
"Black Out The Sun"
"Landslide"
"Gods And Tyrants"
"Year Of The Gun"
"Give Up The Ghost"
"The Unknown"
"Sword From The Stone"
"Electrified"
"Love And War"
"False Flag"
"The Light"
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