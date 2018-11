сегодня



Новое видео LAST IN LINE



Группа LAST IN LINE, в состав которой входят Vivian Campbell, Vinny Appice, Andrew Freeman и Phil Soussan, представила видео на сингл "Landslide", который войдёт в выходящий 22 февраля на Frontiers Music Srl. новый альбом под названием "II".



Трек-лист:



"Intro"

"Black Out The Sun"

"Landslide"

"Gods And Tyrants"

"Year Of The Gun"

"Give Up The Ghost"

"The Unknown"

"Sword From The Stone"

"Electrified"

"Love And War"

"False Flag"

"The Light"













