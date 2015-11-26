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Last in Line

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29 ноя 2018 : 		 Новое видео LAST IN LINE

12 окт 2018 : 		 LAST IN LINE завершили запись

8 мар 2018 : 		 LAST IN LINE исполняют DIO

6 ноя 2017 : 		 Видео с выступления LAST IN LINE

25 окт 2017 : 		 LAST IN LINE записали основу для пяти песен

11 апр 2017 : 		 Видео с выступления LAST IN LINE

4 апр 2017 : 		 Видео с выступления LAST IN LINE

27 мар 2017 : 		 Видео с выступления LAST IN LINE

7 мар 2017 : 		 LAST IN LINE начнут запись осенью

28 дек 2016 : 		 Видео с выступления LAST IN LINE

14 дек 2016 : 		 LAST IN LINE планируют запись второго альбома

25 ноя 2016 : 		 Видео с выступления LAST IN LINE

11 ноя 2016 : 		 Гитарист LAST IN LINE: «Мы не трибьют-группа как DIO DISCIPLES»

25 окт 2016 : 		 Видео с выступления LAST IN LINE

23 окт 2016 : 		 Видео с выступления LAST IN LINE

22 окт 2016 : 		 Видео с текстом от LAST IN LINE

21 окт 2016 : 		 VIVIAN CAMPBELL: «DIO бы одобрил LAST IN LINE»

3 июн 2016 : 		 Видео с выступления LAST IN LINE

27 май 2016 : 		 Видео с выступления LAST IN LINE

26 апр 2016 : 		 Видео с выступления LAST IN LINE

17 апр 2016 : 		 Видео с первого выступления LAST IN LINE в новом составе

11 апр 2016 : 		 LAST IN LINE обновили гастрольный состав

14 мар 2016 : 		 WENDY DIO думает, что "Дио вертится в могиле" из-за LAST IN LINE

4 фев 2016 : 		 LAST IN LINE заменят покойного Джимми Бейна

2 фев 2016 : 		 Названа причина смерти Джимми Бейна

29 янв 2016 : 		 LAST IN LINE вспоминают Джимми Бейна

28 янв 2016 : 		 Фронтмен LAST IN LINE почтил память коллеги

28 янв 2016 : 		 Басист CINDERELLA присоединился к LAST IN LINE

27 янв 2016 : 		 MIKE PORTNOY о Джимми Бейне

26 янв 2016 : 		 Барабанщик LAST IN LINE огорчён утечкой информации о смерти Джимми Бейна

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Новое видео LAST IN LINE



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Группа LAST IN LINE, в состав которой входят Vivian Campbell, Vinny Appice, Andrew Freeman и Phil Soussan, представила видео на сингл "Landslide", который войдёт в выходящий 22 февраля на Frontiers Music Srl. новый альбом под названием "II".

Трек-лист:

"Intro"
"Black Out The Sun"
"Landslide"
"Gods And Tyrants"
"Year Of The Gun"
"Give Up The Ghost"
"The Unknown"
"Sword From The Stone"
"Electrified"
"Love And War"
"False Flag"
"The Light"

LAST IN LINE To Release Sophomore Album In February;





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