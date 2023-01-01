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Last in Line

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PHIL SOUSSAN — о LAST IN LINE: «Сейчас мы исполняем больше своих песен, чем материала DIO»



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Phil Soussan заявил, что LAST IN LINE не испытывают никакого давления со стороны, чтобы исполнять на своих концертах песни DIO.

Soussan, который присоединился к LAST IN LINE в 2016 году после ухода из жизни оригинального басиста группы Джимми Бейна, рассказал о музыкальном мышлении LAST IN LINE в новом интервью The Rock Experience With Mike Brunn:

«Мы боролись с тем, что люди принимают нас за трибьют-группу Dio или что-то в этом роде. Есть группа, которая действительно этим занимается [очевидно, он имеет в виду DIO DISCIPLES, которая отдаёт дань уважения Ронни Джеймсу Дио и полностью поддерживается вдовой/менеджером Дио — Венди], но это не мы. Есть некоторые песни DIO, которые мы должны были бы сыграть, иначе нас, вероятно, линчевали бы. Так что мы бы сделали это.

Для нас многие из тех песен DIO, которые мы играли в первые дни существования LAST IN LINE, были заготовками для нашего нового материала. И по мере того, как мы сочиняли и выпускали свой собственный материал, мы стали заменять некоторые из этих треков, и сейчас мы исполняем больше своих песен, чем материала DIO.

Люди должны прийти послушать и посмотреть на нас. Есть много групп, участники которых заявляют: "Ладно, вот вам хиты. А теперь мы сыграем одну из наших собственных песен", и все уходят в туалет. С нашими концертами такого не происходит. Это удивительно. Я не знаю почему — понятия не имею. Но то ли так звёзды сошлись, то ли что-то ещё, но аудитория действительно ценят и любят наш материал, и они хотят услышать эти песни.

Когда мы играли на фестивале Download [в Великобритании] в 2019 году, что было для нас вершиной, перед выходом на сцену перед таким количеством людей мы устроили дебаты за кулисами. Мы выясняли: "Какие песни мы должны играть? Разве люди здесь для того, чтобы услышать песни DIO?" И возникла идея двигаться вперёд и исполнять наш собственный материал. На самом деле единственную песню DIO мы сыграли, кажется, на бис, а всё остальное было нашим материалом. Это как испытание огнём. Либо всё получится как ураган, либо как полная лажа. И вышло потрясающе. Людям понравилось. И это действительно придало нам уверенности двигаться дальше и решить: "Люди действительно хотят услышать этот материал. Им нравятся новые песни. Им нравится, как всё получается". Это показатель качества. Этот материал можно поставить в один ряд с каталогом DIO. Но каталог DIO записан очень давно. Единственное, что нас с ним объединяет, это та же ДНК. У нас есть Vivian [Campbell, гитара] и Vinny [Appice, барабаны]. И метод сочинения мы сохранили тот же, что и в DIO. В двух словах, мы не приносим с собой никаких песен, которые мы записываем самостоятельно в качестве демо. Мы в буквальном смысле собираемся в одной комнате, где нет ничего, кроме наших инструментов, и создаём всё естественным путём».




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