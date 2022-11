сегодня



Басист LAST IN LINE: «Мы работаем так, как работал DIO»



Басист LAST IN LINE Phil Soussan ответил на вопрос, похоже ли то, что делали в группе DIO на то, что делают они в группе:



«Это не "что бы сделал DIO?", потому что то, что сделал бы DIO, это то, что работал вместе с Vivian, Vinny и Jimmy; это то, что делал DIO. И поэтому у нас уже есть два таких компонента. И что мы делаем - мы используем точно такую же методологию в том, как писать песни и сводить их вместе»







