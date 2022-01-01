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*Клавишник JOURNEY ответил гитаристу группы 18
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Last in Line

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12 июл 2022 : 		 LAST IN LINE EP записали кавер-версию THE BEATLES

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8 апр 2021 : 		 Альбом LAST IN LINE может выйти к Рождеству

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28 апр 2020 : 		 LAST IN LINE записали шесть песен

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Новый альбом LAST IN LINE выйдет весной



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Барабанщик LAST IN LINE Vinny Appice в недавнем интервью "Nothing Shocking" озвучил дату выхода нового альбома:

«У нас есть EP, который только что вышел. Мы сделали кавер на песню BEATLES "A Day In The Life". Наша вариация этой песни и получалась она неплохо. Плюс на EP вошла новая песня и две концертные записи из Европы, которые мы как-то сделали. А что касается альбома, то он выходит в марте — я предполагаю, что это будет 31 марта — на earMUSIC. Это немецкий лейбл. Это очень, очень хороший лейбл — они реально планируют мероприятия вокруг альбома. Плюс мы собираемся дать несколько концертов примерно в то же время — поехать и отыграть несколько концертов и рекламировать альбом. Нам придется работать оглядываясь на график DEF LEPPARD, потому что они собираются снова отправиться в большой тур.

Так что все хорошо. LAST IN LINE — это здорово. Это отличная группа. Нам очень весело на сцене [и] вне сцены. И вот тогда все круто. Когда уже не весело, тогда это становится работой. К счастью, я все еще веселюсь!»




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