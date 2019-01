сегодня



Видео с текстом от LAST IN LINE



LAST IN LINE опубликовали официальное видео с текстом на песню "Year Of The Gun", которая взята из выходящего 22 февраля на Frontiers Records альбома "II".



Трек-лист:



01. Intro

02. Black Out The Sun

03. Landslide

04. Gods And Tyrants

05. Year Of The Gun

06. Give Up The Ghost

07. The Unknown

08. Sword From The Stone

09. Electrified

10. Love And War

11. False Flag

12. The Light























