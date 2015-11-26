Видео с текстом от LAST IN LINE

LAST IN LINE опубликовали официальное видео с текстом на песню "Year Of The Gun", которая взята из выходящего 22 февраля на Frontiers Records альбома "II".
Трек-лист:
01. Intro
02. Black Out The Sun
03. Landslide
04. Gods And Tyrants
05. Year Of The Gun
06. Give Up The Ghost
07. The Unknown
08. Sword From The Stone
09. Electrified
10. Love And War
11. False Flag
12. The Light
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