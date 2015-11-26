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Last in Line

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15 янв 2019 : 		 Видео с текстом от LAST IN LINE

13 дек 2018 : 		 VIVIAN CAMPBELL: «LAST IN LINE — не трибьют DIO»

29 ноя 2018 : 		 Новое видео LAST IN LINE

12 окт 2018 : 		 LAST IN LINE завершили запись

8 мар 2018 : 		 LAST IN LINE исполняют DIO

6 ноя 2017 : 		 Видео с выступления LAST IN LINE

25 окт 2017 : 		 LAST IN LINE записали основу для пяти песен

11 апр 2017 : 		 Видео с выступления LAST IN LINE

4 апр 2017 : 		 Видео с выступления LAST IN LINE

27 мар 2017 : 		 Видео с выступления LAST IN LINE

7 мар 2017 : 		 LAST IN LINE начнут запись осенью

28 дек 2016 : 		 Видео с выступления LAST IN LINE

14 дек 2016 : 		 LAST IN LINE планируют запись второго альбома

25 ноя 2016 : 		 Видео с выступления LAST IN LINE

11 ноя 2016 : 		 Гитарист LAST IN LINE: «Мы не трибьют-группа как DIO DISCIPLES»

25 окт 2016 : 		 Видео с выступления LAST IN LINE

23 окт 2016 : 		 Видео с выступления LAST IN LINE

22 окт 2016 : 		 Видео с текстом от LAST IN LINE

21 окт 2016 : 		 VIVIAN CAMPBELL: «DIO бы одобрил LAST IN LINE»

3 июн 2016 : 		 Видео с выступления LAST IN LINE

27 май 2016 : 		 Видео с выступления LAST IN LINE

26 апр 2016 : 		 Видео с выступления LAST IN LINE

17 апр 2016 : 		 Видео с первого выступления LAST IN LINE в новом составе

11 апр 2016 : 		 LAST IN LINE обновили гастрольный состав

14 мар 2016 : 		 WENDY DIO думает, что "Дио вертится в могиле" из-за LAST IN LINE

4 фев 2016 : 		 LAST IN LINE заменят покойного Джимми Бейна
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Видео с текстом от LAST IN LINE



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LAST IN LINE опубликовали официальное видео с текстом на песню "Year Of The Gun", которая взята из выходящего 22 февраля на Frontiers Records альбома "II".

Трек-лист:

01. Intro
02. Black Out The Sun
03. Landslide
04. Gods And Tyrants
05. Year Of The Gun
06. Give Up The Ghost
07. The Unknown
08. Sword From The Stone
09. Electrified
10. Love And War
11. False Flag
12. The Light



LAST IN LINE: Lyric Video For New Song








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