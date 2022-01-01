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Last in Line

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LAST IN LINE EP записали кавер-версию THE BEATLES



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Барабанщик LAST IN LINE Vinny Appice рассказал, чего стоит ждать поклонникам от группы в ближайшее время:

«Мы записали CD, Chris Collier, сводивший много пластинок KORN, закончил работу. И звучит всё просто здорово. Всё будет выпущено в начале года на earMUSIC. И ещё у нас есть ЕР, который также выйдет на earMUSIC уже в следующем месяце, и для него мы записали кавер-версию BEATLES. Получилось прекрасно. Иначе. Плюс пару концертных треков и новая песня. Ну а с сентября у нас начинаются гастроли».




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