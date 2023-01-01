Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*SABATON — новая жертва культуры отмены? 85
*Новое видео VICTOR SMOLSKI 44
*Новое видео группы METALLICA 36
*Новый альбом OBITUARY доступен для прослушивания 20
*Басистка MERCYFUL FATE: «KING лично консультировал, что мне ... 20
*Новый альбом CATTLE DECAPITATION выйдет весной 19
*JOE LYNN TURNER: «Сейчас в Coeдинённых Штaтaх происходит мно... 19
*Вокалист HELLOWEEN — о вокалисте HELLOWEEN: «Почему я не вст... 19
*Умер Джефф Бек 17
*OZZY OSBOURNE: «Я полон решимости вернуться на сцену, даже е... 15
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*SABATON — новая жертва культуры отмены? 85
*Новое видео VICTOR SMOLSKI 44
*Новое видео группы METALLICA 36
*Новый альбом OBITUARY доступен для прослушивания 20
*Басистка MERCYFUL FATE: «KING лично консультировал, что мне ... 20
[= ||| все новости группы



*

Last in Line

*



20 янв 2023 : 		 Новое видео LAST IN LINE

30 дек 2022 : 		 Новый альбом LAST IN LINE выйдет весной

11 ноя 2022 : 		 Басист LAST IN LINE: «Мы работаем так, как работал DIO»

24 окт 2022 : 		 LAST IN LINE исполнили новую песню

3 окт 2022 : 		 Гитарист LAST IN LINE заявил, что назвать группу в честь песни DIO было и благословением, и проклятием

8 авг 2022 : 		 VIVIAN CAMPBELL — о записи песни THE BEATLES с группой LAST IN LINE

1 авг 2022 : 		 Кавер-версия THE BEATLES от LAST IN LINE

12 июл 2022 : 		 LAST IN LINE EP записали кавер-версию THE BEATLES

30 май 2022 : 		 LAST IN LINE: ЕР летом, альбом в 2023 году

13 фев 2022 : 		 LAST IN LINE нашли лейбл

27 янв 2022 : 		 LAST IN LINE возобновили работу над альбомом

21 янв 2022 : 		 Видео с выступления LAST IN LINE

26 окт 2021 : 		 Видео с выступления LAST IN LINE

28 июн 2021 : 		 LAST IN LINE близки к заключению контракта

8 апр 2021 : 		 Альбом LAST IN LINE может выйти к Рождеству

12 мар 2021 : 		 LAST IN LINE работают над кавер-версией

1 мар 2021 : 		 VINNY APPICE: «JEFF PILSON не будет продюсером LAST IN LINE»

18 фев 2021 : 		 LAST IN LINE работают над специальной песней

23 дек 2020 : 		 Акустика от LAST IN LINE

25 май 2020 : 		 CLAUDE SCHNELL: «Мое увольнение из LAST IN LINE было в духе SPINAL TAP»

25 май 2020 : 		 VINNY APPICE доволен третьим альбомом LAST IN LINE

28 апр 2020 : 		 LAST IN LINE записали шесть песен

29 янв 2020 : 		 LAST IN LINE начали запись нового альбома

14 дек 2019 : 		 Музыка для нового альбома LAST IN LINE почти готова

13 дек 2019 : 		 Видео с выступления LAST IN LINE

27 ноя 2019 : 		 LAST IN LINE в поиске лейбла
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новое видео LAST IN LINE



zoom
'Ghost Town', новое видео LAST IN LINE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома 'Jericho', выход которого намечен на 31 марта.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 156

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом