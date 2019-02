сегодня



Барабанщик LAST IN LINE о Дио



Легендарный барабанщик Vinny Appice (DIO, Black Sabbath, Heaven & Hell) недавно побеседовал с Jack'ом Antonio, ведущим подкаста "Do you know Jack", о новом альбоме "II" проекта Last in Line. Ниже несколько выдержек из интервью.



Об истоках Last in Line:



«Мне позвонил Viv [Vivian Campbell, гитара] и сказал: "Эй, я тут с Jimmy [Bain'ом], не хотел бы ты с нами сыграть?" Я ответил: "Да, это было бы здорово! Мы втроём отправились на репетиционную базу и принялись играть разные старые песни DIO. Мы решили, что это было очень весело, и нам следует это дело повторить. И когда мы решили снова собраться, Andy Freeman — мой старый приятель — как раз был в городе. Я сказал ему: "Почему бы тебе не заглянуть? Ты же знаешь все эти песни. Хочешь с нами спеть?" Он пришёл и спел, и всех просто унесло. Мы сказали: "Это было очень круто. Настолько круто, что звучало как настоящая группа. Почему бы нам не выступить пару раз?" Так мы и сделали, а потом наш менеджер устроил нам контракт с Frontiers, и в итоге мы приступили к работе над первым альбомом».



Об уходе Ронни Джеймса Дио из Black Sabbath:



«Мы проводили тур "Mob Rules", потом поехали в тур "Live Evil". К тому времени они стали плохо ладить друг с другом. У Ronnie был контракт на сольный альбом, над которым он собирался работать, — такой, знаешь, междусобойчик для друзей, все такое. Он решил для себя, что использует эту возможность, чтобы собрать собственную команду. И тогда он сказал: "Я собираюсь уйти из группы и собрать новую, пойдём со мной?" Так оно всё и началось».



О ранних днях группы DIO:



«В Sabbath было так увлекательно играть вместе с Tony [Iommi] и Geezer'ом [Butler'ом]. Когда дело дошло до группы DIO, всё стало ещё волнительнее, потому что Tony и Geezer просили меня остаться, а Ronnie звал меня в свою новую команду. У меня был выбор, но решающую роль сыграло то, что у меня были очень хорошие отношения с Ronnie, и мы оба жили в Калифорнии, так что было куда проще делать что-то вместе. Это было очень волнительно — полностью новая группа. Я тогда подумал, что это будет нечто действительно грандиозное, с таким великим вокалистом. Я решил остаться с Ronnie, и дальше всё пошло своим чередом. Мы переехали в Англию и стали ждать, когда Jimmy вернётся из тура. Он вернулся и порекомендовал нам Vivian'a, которого мы называли Viv, и Viv приехал к нам на следующий день. Мы репетировали в Лондоне, и это была настоящая магия».



О Phil'е Soussan'е, присоединившемся к Last in Line после смерти Bain'a в 2016-м:



«Мы записали первый альбом Last in Line и потом отыграли где-то шесть или восемь шоу вместе, а потом Jimmy покинул нас навсегда. Мы взяли небольшой тайм-аут, чтобы понять, что мы хотим делать дальше, и в итоге решили, что Jimmy бы хотел, чтобы мы продолжали своё дело. Он бы не хотел, чтобы мы останавливались из-за него. Jimmy — рокер. Большой рокер. Мы решили провести пробы басиста. И некоторое количество людей пришло на прослушивания. Phil наш друг, мы его знали, но не знали, как он будет звучать в группе. Когда Phil пришёл и поиграл с нами, это звучало великолепно. Он присоединился к группе, и потом мы начали серию концертов — большую серию: много выступлений в 2016-м и 2017-м. Мы все стали очень близки, Phil и я, мы занимались и другими проектами, и я с ним играл очень много раз, так что мы отличная команда. Это было какое-то естественное партнёрство».



О записи "II":



«С каждой из групп, будь то Sabbath с альбома "Mob Rules", до DIO с "Holy Diver" и этой группы, никто не приходил уже с готовыми песнями. Всё создавалось в студии. Всё рождалось на репетициях. Никто не говорил: "Эй, у меня тут песня, называется "Mob Rules", и вот так её следует играть". Tony никогда так не делал. Для таких команд было куда естественнее просто играть, рождать песни с трудом и потом, записывать что-то, слушать и собирать из этого то, что нравится. Именно так мы писали все эти песни в этих группах».



О различиях в игре с Campbell'ом и Iommi:



