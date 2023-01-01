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*Новое видео METALLICA 80
*GUNS N' ROSES, IRON MAIDEN, AC/DC, OZZY OSBOURNE, METALL... 21
*ACE FREHLEY потребовал от PAUL'а STANLEY извинений 17
*WOLF HOFFMANN думал, что металл умер, когда появился гранж 17
*Басист METALLICA спел на песне из нового альбома 10
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Last in Line

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3 апр 2023 : 		 Видео с выступления LAST IN LINE

25 мар 2023 : 		 Семплы новых песен LAST IN LINE

17 мар 2023 : 		 Новая песня LAST IN LINE

17 фев 2023 : 		 Новое видео LAST IN LINE

13 фев 2023 : 		 PHIL SOUSSAN — о LAST IN LINE: «Сейчас мы исполняем больше своих песен, чем материала DIO»

20 янв 2023 : 		 Новое видео LAST IN LINE

30 дек 2022 : 		 Новый альбом LAST IN LINE выйдет весной

11 ноя 2022 : 		 Басист LAST IN LINE: «Мы работаем так, как работал DIO»

24 окт 2022 : 		 LAST IN LINE исполнили новую песню

3 окт 2022 : 		 Гитарист LAST IN LINE заявил, что назвать группу в честь песни DIO было и благословением, и проклятием

8 авг 2022 : 		 VIVIAN CAMPBELL — о записи песни THE BEATLES с группой LAST IN LINE

1 авг 2022 : 		 Кавер-версия THE BEATLES от LAST IN LINE

12 июл 2022 : 		 LAST IN LINE EP записали кавер-версию THE BEATLES

30 май 2022 : 		 LAST IN LINE: ЕР летом, альбом в 2023 году

13 фев 2022 : 		 LAST IN LINE нашли лейбл

27 янв 2022 : 		 LAST IN LINE возобновили работу над альбомом

21 янв 2022 : 		 Видео с выступления LAST IN LINE

26 окт 2021 : 		 Видео с выступления LAST IN LINE

28 июн 2021 : 		 LAST IN LINE близки к заключению контракта

8 апр 2021 : 		 Альбом LAST IN LINE может выйти к Рождеству

12 мар 2021 : 		 LAST IN LINE работают над кавер-версией

1 мар 2021 : 		 VINNY APPICE: «JEFF PILSON не будет продюсером LAST IN LINE»

18 фев 2021 : 		 LAST IN LINE работают над специальной песней

23 дек 2020 : 		 Акустика от LAST IN LINE

25 май 2020 : 		 CLAUDE SCHNELL: «Мое увольнение из LAST IN LINE было в духе SPINAL TAP»

25 май 2020 : 		 VINNY APPICE доволен третьим альбомом LAST IN LINE
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|||| 3 апр 2023

Видео с выступления LAST IN LINE



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Видео с выступления LAST IN LINE, состоявшегося по случаю выхода третьего альбома , "Jericho", доступно для просмотра ниже.




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