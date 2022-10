24 окт 2022



LAST IN LINE исполнили новую песню



LAST IN LINE в рамках выступления 21 октября в Goldfield, Roseville, California, исполнили новую песню "Hurricane Orlagh", которая включена в выходящий 11 ноября ЕР "A Day In The Life".







+1 -0



просмотров: 236