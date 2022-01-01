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*ACCEPT выступили без вокалиста 19
*Участники PARADISE LOST в HOST 16
*Новая песня DARKTHRONE 13
*VIO-LENCE расстались с гитаристом 12
*JUDAS PRIEST выступят с тремя гитаристами и двумя барабанщик... 12
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Last in Line

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24 окт 2022 : 		 LAST IN LINE исполнили новую песню

3 окт 2022 : 		 Гитарист LAST IN LINE заявил, что назвать группу в честь песни DIO было и благословением, и проклятием

8 авг 2022 : 		 VIVIAN CAMPBELL — о записи песни THE BEATLES с группой LAST IN LINE

1 авг 2022 : 		 Кавер-версия THE BEATLES от LAST IN LINE

12 июл 2022 : 		 LAST IN LINE EP записали кавер-версию THE BEATLES

30 май 2022 : 		 LAST IN LINE: ЕР летом, альбом в 2023 году

13 фев 2022 : 		 LAST IN LINE нашли лейбл

27 янв 2022 : 		 LAST IN LINE возобновили работу над альбомом

21 янв 2022 : 		 Видео с выступления LAST IN LINE

26 окт 2021 : 		 Видео с выступления LAST IN LINE

28 июн 2021 : 		 LAST IN LINE близки к заключению контракта

8 апр 2021 : 		 Альбом LAST IN LINE может выйти к Рождеству

12 мар 2021 : 		 LAST IN LINE работают над кавер-версией

1 мар 2021 : 		 VINNY APPICE: «JEFF PILSON не будет продюсером LAST IN LINE»

18 фев 2021 : 		 LAST IN LINE работают над специальной песней

23 дек 2020 : 		 Акустика от LAST IN LINE

25 май 2020 : 		 CLAUDE SCHNELL: «Мое увольнение из LAST IN LINE было в духе SPINAL TAP»

25 май 2020 : 		 VINNY APPICE доволен третьим альбомом LAST IN LINE

28 апр 2020 : 		 LAST IN LINE записали шесть песен

29 янв 2020 : 		 LAST IN LINE начали запись нового альбома

14 дек 2019 : 		 Музыка для нового альбома LAST IN LINE почти готова

13 дек 2019 : 		 Видео с выступления LAST IN LINE

27 ноя 2019 : 		 LAST IN LINE в поиске лейбла

5 ноя 2019 : 		 Басист LAST IN LINE: «Демократы демонстрируют коммунистическую тактику»

8 окт 2019 : 		 VIVIAN CAMPBELL о LAST IN LINE: «Я тут не ради денег»

14 июн 2019 : 		 Видео с выступления LAST IN LINE
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|||| 24 окт 2022

LAST IN LINE исполнили новую песню



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LAST IN LINE в рамках выступления 21 октября в Goldfield, Roseville, California, исполнили новую песню "Hurricane Orlagh", которая включена в выходящий 11 ноября ЕР "A Day In The Life".




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