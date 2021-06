сегодня



LAST IN LINE близки к заключению контракта



Басист LAST IN LINE Phil Soussan в беседе с Metal-Net.com сообщил, что группа близка к заключению контракта с лейблом и напряжённо работает над третьим студийным альбомом.













+0 -2



( 1 ) просмотров: 207