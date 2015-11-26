LAST IN LINE работают над кавер-версией

Барабанщик LAST IN LINE Vinny Appice в интервью "Trunk Nation With Eddie Trunk" рассказал о работе над новым материалом:
«Половина уже готова. Мы из тех групп, которым нужно находится в одной комнате, чтобы что-то сочинять; нам сложно гонять туда-сюда файлы и что-то придумать. Ну а сейчас мы работаем над кавер-версией, она скоро уже будет выпущена, потом мы закончим и с альбомом. И мы нашли лейбл, тех, кому интересно нас выпустить... Так что вся информация скоро будет...»
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