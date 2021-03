сегодня



LAST IN LINE работают над кавер-версией



Барабанщик LAST IN LINE Vinny Appice в интервью "Trunk Nation With Eddie Trunk" рассказал о работе над новым материалом:



«Половина уже готова. Мы из тех групп, которым нужно находится в одной комнате, чтобы что-то сочинять; нам сложно гонять туда-сюда файлы и что-то придумать. Ну а сейчас мы работаем над кавер-версией, она скоро уже будет выпущена, потом мы закончим и с альбомом. И мы нашли лейбл, тех, кому интересно нас выпустить... Так что вся информация скоро будет...»







