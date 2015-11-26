LAST IN LINE работают над специальной песней

Басист LAST IN LINE Phil Soussan в рамках недавнего интервью подтвердил, что у группы готова половина пластинки — четыре трека уже готовы полностью, и ещё два — в разной степени готовности. Кроме того, он сообщил, что в настоящий момент коллектив работает над «неким особым синглом». В подробности он вдаваться отказался, только намекнул, что стоит ждать видео.
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