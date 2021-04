сегодня



Альбом LAST IN LINE может выйти к Рождеству



Барабанщик LAST IN LINE Vinny Appice в рамках недавнего интервью рассказал о том, когда стоит ждать новую пластинку:



«У нас была записана половина альбома, а потом ударила пандемия. Так что всё затормозилось. Сейчас мы ведём переговоры с другим лейблом и составляем график друг друга... Потому что с этой группой мы не можем делать музыку через Интернет. Такое, как "Чувак, у меня тут есть рифф, лови по почте", — не про нас. Мы как DIO или SABBATH, собираемся в комнате для джема, и так рождается какой-то материал. Первая пластинка LAST IN LINE вышла из джема — мы джемовали, потом записывали, послушали и поняли, что это вполне рабочий вариант. Потому что это было тяжелее, и такой путь для нас вполне естественный. Так что скоро мы опять соберёмся и начнём работу над "второй частью".



Одним из факторов ожидания является вопрос, что будет с туром DEF LEPPARD, мы пока не знаем, что с ним и как. И как только будет всё ясно, мы отыграем какие-то концерты. У нас уже кое-что есть на октябрь. Так что нам нужно просто подождать и посмотреть, что и как... Надеюсь, что альбом будет закончен, и он выйдет в районе Рождества, а мы сыграем чуть раньше».













