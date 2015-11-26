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Last in Line

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8 апр 2021 : 		 Альбом LAST IN LINE может выйти к Рождеству

12 мар 2021 : 		 LAST IN LINE работают над кавер-версией

1 мар 2021 : 		 VINNY APPICE: «JEFF PILSON не будет продюсером LAST IN LINE»

18 фев 2021 : 		 LAST IN LINE работают над специальной песней

23 дек 2020 : 		 Акустика от LAST IN LINE

25 май 2020 : 		 CLAUDE SCHNELL: «Мое увольнение из LAST IN LINE было в духе SPINAL TAP»

25 май 2020 : 		 VINNY APPICE доволен третьим альбомом LAST IN LINE

28 апр 2020 : 		 LAST IN LINE записали шесть песен

29 янв 2020 : 		 LAST IN LINE начали запись нового альбома

14 дек 2019 : 		 Музыка для нового альбома LAST IN LINE почти готова

13 дек 2019 : 		 Видео с выступления LAST IN LINE

27 ноя 2019 : 		 LAST IN LINE в поиске лейбла

5 ноя 2019 : 		 Басист LAST IN LINE: «Демократы демонстрируют коммунистическую тактику»

8 окт 2019 : 		 VIVIAN CAMPBELL о LAST IN LINE: «Я тут не ради денег»

14 июн 2019 : 		 Видео с выступления LAST IN LINE

9 апр 2019 : 		 Видео с выступления LAST IN LINE

27 фев 2019 : 		 Вокалист LAST IN LINE о проблемах с оборотом оружия в США

19 фев 2019 : 		 Барабанщик LAST IN LINE о Дио

13 фев 2019 : 		 Новое видео LAST IN LINE

1 фев 2019 : 		 Фэн-видео с выступления LAST IN LINE

21 янв 2019 : 		 LAST IN LINE исполнили новую песню

17 янв 2019 : 		 Видео с репетиции LAST IN LINE

15 янв 2019 : 		 Видео с текстом от LAST IN LINE

13 дек 2018 : 		 VIVIAN CAMPBELL: «LAST IN LINE — не трибьют DIO»

29 ноя 2018 : 		 Новое видео LAST IN LINE

12 окт 2018 : 		 LAST IN LINE завершили запись
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Альбом LAST IN LINE может выйти к Рождеству



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Барабанщик LAST IN LINE Vinny Appice в рамках недавнего интервью рассказал о том, когда стоит ждать новую пластинку:

«У нас была записана половина альбома, а потом ударила пандемия. Так что всё затормозилось. Сейчас мы ведём переговоры с другим лейблом и составляем график друг друга... Потому что с этой группой мы не можем делать музыку через Интернет. Такое, как "Чувак, у меня тут есть рифф, лови по почте", — не про нас. Мы как DIO или SABBATH, собираемся в комнате для джема, и так рождается какой-то материал. Первая пластинка LAST IN LINE вышла из джема — мы джемовали, потом записывали, послушали и поняли, что это вполне рабочий вариант. Потому что это было тяжелее, и такой путь для нас вполне естественный. Так что скоро мы опять соберёмся и начнём работу над "второй частью".

Одним из факторов ожидания является вопрос, что будет с туром DEF LEPPARD, мы пока не знаем, что с ним и как. И как только будет всё ясно, мы отыграем какие-то концерты. У нас уже кое-что есть на октябрь. Так что нам нужно просто подождать и посмотреть, что и как... Надеюсь, что альбом будет закончен, и он выйдет в районе Рождества, а мы сыграем чуть раньше».

LAST IN LINE





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