сегодня



Вокалист POISON: «Наша главная удача в том, что права на записи оставались у нас»



Вокалист POISON Bret Michaels в недавнем интервью рассказал о стремлении к успеху на раннем этапе карьеры и вере в себя:



«Я старался. Есть такая штука внутри тебя, которую ты можешь найти. Есть очень много талантливых групп... Знаете, что останавливает многих людей? Я называю это стеной. Ты ударяешься о стену или дверь. И каждый раз, когда мы ударялись о дверь или стену, мы либо перелезали через неё, либо пробивали себе путь через неё, или же пинком открывали дверь. Мы находили способ. Это никогда не было именно так, как нам хотелось, но мы находили способ добиться своего. Например, собрать деньги, убедить людей, что у нас будет хитовая пластинка. Мы должны были поверить в это, прежде чем они поверили.



Я всегда говорил людям: независимо от того, чем вы хотите заниматься в жизни, делайте ставку на себя. Я должен поставить на себя, прежде чем кто-то другой поставит на меня. Так и случилось, мы начали записывать альбом "Look What the Cat Dragged In", и у нас было множество препятствий, поэтому мы решили, что у нас всё получится. Одним из самых больших благословений, которое мы получили в результате этого, стало то, что мы сохранили все наши издательские права. Я не знал, что это настоящее сокровище. Нам предлагали очень незначительные суммы, а мы думали: "Мы и так бедны. Давайте просто оставим всё себе и будем контролировать нашу карьеру". И я вспоминаю об этом сейчас. В итоге это оказалось самой большой удачей для POISON — мы сохранили все издательские права и заключили административное соглашение».







+0 -0



просмотров: 223