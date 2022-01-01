Вокалист POISON: «Наша главная удача в том, что права на записи оставались у нас»

|
|
|
все новости группы
|
США
13 апр 2020 :
|
Барабанщик POISON: «Подойдёте — стукну!»
10 апр 2020 :
|
Барабанщик POISON о туре: «Не знаю, будет или нет»
31 мар 2020 :
|
POISON в CENTRAL PENNSYLVANIA MUSIC HALL OF FAME
4 мар 2020 :
|
Вокалист POISON хотел бы выпустить одну песню
26 дек 2019 :
|
BRET MICHAELS из POISON's «ждёт не дождётся» стадионного тура с MÖTLEY CRUE и DEF LEPPARD
12 дек 2019 :
|
Вокалист POISON: «Пора бы нам выпустить одну/две новые песни»
3 дек 2019 :
|
Лидер POISON: «Тур с MÖTLEY CRÜE и DEF LEPPARD? Это слухи!»
30 апр 2019 :
|
BRET MICHAELS «польщён» тем, что COREY TAYLOR исполняет классику POISON
26 фев 2019 :
|
Надежды барабанщика POISON
29 янв 2019 :
|
Барабанщик POISON о новом диске
27 дек 2018 :
|
BRET MICHAELS заявил, что POISON вернутся в 2020 году с новыми песнями
25 июн 2018 :
|
POISON посвятили шоу Винни Полу
8 май 2018 :
|
Выходит винил POISON
2 сен 2017 :
|
Новое видео POISON
30 авг 2017 :
|
Видео из тура POISON
10 май 2017 :
|
BRET MICHAELS о новом материале POISON
12 апр 2017 :
|
Видео с выступления POISON
10 апр 2017 :
|
POISON открыли тур
30 мар 2017 :
|
Первое фото POISON 2017 года
24 мар 2017 :
|
RIKKI ROCKETT: «SLASH был очень недоволен, что не попал в POISON»
30 янв 2017 :
|
Вокалист POISON хочет поехать в тур в 2018-м и записать альбом
10 янв 2017 :
|
BRET MICHAELS о туре POISON
27 окт 2016 :
|
Дебют POISON выйдет на виниле
6 окт 2016 :
|
Вокалист POISON всё ещё надеется на тур с DEF LEPPARD
26 сен 2016 :
|
Поедут ли POISON и DEF LEPPARD в совместный тур?
29 июл 2016 :
|
POISON и DEF LEPPARD поедут в тур в 2017 году
19 июл 2016 :
|
Барабанщик POISON хочет рассказать миру о своем излечении
16 июл 2016 :
|
Барабанщик POISON излечился от рака
20 апр 2016 :
|
Вокалист POISON: «Мы соберемся, 1000%»
10 апр 2016 :
|
Вокалист POISON уверен, что группа обязательно вернётся на сцену
18 дек 2015 :
|
RIKKI ROCKETT: «POISON нужно что-нибудь сделать!»
28 окт 2015 :
|
Вокалист POISON «уверен», что группа что-то сделает
23 июн 2015 :
|
Музыканты POISON исполнили композицию POISON
10 дек 2014 :
|
BRET MICHAELS о будущем POISON: "Вас ждёт самый громкий реюнион всех времён!"
6 ноя 2014 :
|
RIKKI ROCKETT не знает, поедет ли POISON в тур
26 окт 2014 :
|
POISON собрались для корпоратива
16 сен 2014 :
|
BRET MICHAELS: «Похоже, что POISON поедут в тур в 2015-м»
2 мар 2014 :
|
Один человек мешает туру POISON
4 мар 2013 :
|
У барабанщика POISON родился второй ребенок
23 сен 2012 :
|
У POISON нет конкретных планов по выпуску альбома
6 сен 2012 :
|
BRET MICHAELS: Почему SLASH не стал тем гитаристом, которого искали POISON
26 май 2011 :
|
POISON открыли юбилейный тур
28 мар 2011 :
|
Обложка нового сборника POISON
19 мар 2011 :
|
Вокалист POISON комментирует сборник "Double Dose"
10 ноя 2010 :
|
Новый сборник POISON дсотупен для прослушивания
25 май 2010 :
|
BRET MICHAELS выиграл конкурс "Celebrity Apprentice"
5 май 2010 :
|
BRET MICHAELS: "Мне повезло, что я выжил"
28 апр 2010 :
|
Новости о здоровье BRET'а MICHAELS'а
26 апр 2010 :
|
BRET MICHAELS остаётся в критическом состоянии
24 апр 2010 :
|
BRET MICHAELS очнулся после кровоизлияния в мозг
13 апр 2010 :
|
BRET MICHAELS перенёс экстренную операцию
29 янв 2010 :
|
Выход нового сингла BRET'а MICHAELS'а отложен
6 янв 2010 :
|
Новый сингл BRET'a MICHAELS'a выйдет в феврале
24 дек 2009 :
|
Демо-версия песни BRET'а MICHAELS'а
30 янв 2009 :
|
Фронтмен POISON рассказал о своих отношениях с Pamela'ой Anderson
7 янв 2007 :
|
POISON запишут альбом каверов
21 апр 2006 :
|
Фронтмен POISON готовит фильм об истории своей жизни
|
|
|
сегодня
Вокалист POISON: «Наша главная удача в том, что права на записи оставались у нас»
Вокалист POISON Bret Michaels в недавнем интервью рассказал о стремлении к успеху на раннем этапе карьеры и вере в себя:
«Я старался. Есть такая штука внутри тебя, которую ты можешь найти. Есть очень много талантливых групп... Знаете, что останавливает многих людей? Я называю это стеной. Ты ударяешься о стену или дверь. И каждый раз, когда мы ударялись о дверь или стену, мы либо перелезали через неё, либо пробивали себе путь через неё, или же пинком открывали дверь. Мы находили способ. Это никогда не было именно так, как нам хотелось, но мы находили способ добиться своего. Например, собрать деньги, убедить людей, что у нас будет хитовая пластинка. Мы должны были поверить в это, прежде чем они поверили.
Я всегда говорил людям: независимо от того, чем вы хотите заниматься в жизни, делайте ставку на себя. Я должен поставить на себя, прежде чем кто-то другой поставит на меня. Так и случилось, мы начали записывать альбом "Look What the Cat Dragged In", и у нас было множество препятствий, поэтому мы решили, что у нас всё получится. Одним из самых больших благословений, которое мы получили в результате этого, стало то, что мы сохранили все наши издательские права. Я не знал, что это настоящее сокровище. Нам предлагали очень незначительные суммы, а мы думали: "Мы и так бедны. Давайте просто оставим всё себе и будем контролировать нашу карьеру". И я вспоминаю об этом сейчас. В итоге это оказалось самой большой удачей для POISON — мы сохранили все издательские права и заключили административное соглашение».
|
|
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет