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Poison

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Надежды барабанщика POISON



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Rikki Rockett выразил "надежду", что в 2020 POISON вернутся в Европу с новой музыкой:

«Это охренеть уже как давно было, очень давно» — сказал музыкант относительно последних концертов команды в Европе. «То, что нам надо, это взять свои задницы и довести их наконец-то до Европы, вот что нам, на, надо».

Также ударник добавил, что группа чуть не оказалась в Европе в 2018:

«В какой-то момент были переговоры с DEF LEPPARD о том, чтобы мы вместе поехали по Европе. Но я без, на, понятия, что там случилось, но я на это очень рассчитывал».

На вопрос когда и где группа выйдет на сцену, он ответил:

«Этого точно не будет в 2019, возможно в 2020. Мы не будем работать в этом году» и добавил, что новый материал может появиться также в 2020.



POISON Drummer Is 'Hopeful' For New Music And Return To Europe In 2020



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