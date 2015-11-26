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Надежды барабанщика POISON



Rikki Rockett выразил "надежду", что в 2020 POISON вернутся в Европу с новой музыкой:



«Это охренеть уже как давно было, очень давно» — сказал музыкант относительно последних концертов команды в Европе. «То, что нам надо, это взять свои задницы и довести их наконец-то до Европы, вот что нам, на, надо».



Также ударник добавил, что группа чуть не оказалась в Европе в 2018:



«В какой-то момент были переговоры с DEF LEPPARD о том, чтобы мы вместе поехали по Европе. Но я без, на, понятия, что там случилось, но я на это очень рассчитывал».



На вопрос когда и где группа выйдет на сцену, он ответил:



«Этого точно не будет в 2019, возможно в 2020. Мы не будем работать в этом году» и добавил, что новый материал может появиться также в 2020.











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