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*В ближайшие 2-3 года концертов NIGHTWISH не будет 24
*RICHARD PATRICK: «Т-1000 очень верующий, а я атеист» 22
*Лидер DISTURBED: «Руки прочь от Тейлор Свифт!» 21
*DAVID LEE ROTH: «SAMMY HAGAR был подвергнут секс-зондировани... 21
*SHARON OSBOURNE: «Если жахнет ядрёна бомба, на Земле останут... 19
*Новое видео BRUCE DICKINSON 17
*Вокалистка LUCIFER: «Мы не будем менять название в угоду цер... 16
*Новое видео RAGE 15
*OZZY OSBOURNE попрощается с фанатами в Бирмингеме 13
*Гитарист DREAM THEATER: «Очень здорово, что Mike вернулся в ... 10
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*В ближайшие 2-3 года концертов NIGHTWISH не будет 24
*RICHARD PATRICK: «Т-1000 очень верующий, а я атеист» 22
*Лидер DISTURBED: «Руки прочь от Тейлор Свифт!» 21
*DAVID LEE ROTH: «SAMMY HAGAR был подвергнут секс-зондировани... 21
*SHARON OSBOURNE: «Если жахнет ядрёна бомба, на Земле останут... 19
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Poison

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30 янв 2024 : 		 чОрный пояс барабанщика POISON

2 окт 2023 : 		 Барабанщик POISON: «У Тейлор Свифт больше смелости, чем у большинства рок-групп»

23 июл 2023 : 		 POISON могут что-то выпустить в 2025 году

23 июн 2023 : 		 Барабанщик POISON: «Люди, чего вы такие злые?»

28 май 2023 : 		 Вокалист POISON: «Стадионный тур прошёл отлично»

28 апр 2023 : 		 POISON не развалится!

16 янв 2023 : 		 Барабанщик POISON: «7 лет без рака — здорово!»

3 янв 2023 : 		 Вокалист POISON о жизни с диабетом

18 дек 2022 : 		 Вокалист POISON: «Наша главная удача в том, что права на записи оставались у нас»

8 ноя 2022 : 		 Барабанщик POISON: «Социальные сети — новая пропагандистская машина»

13 сен 2022 : 		 Барабанщик POISON считает, что рок-н-ролл не умер

29 авг 2022 : 		 BRET MICHAELS хотел бы записать песню с POISON

26 авг 2022 : 		 JOSEY SCOTT присоединился на сцене к POISON

1 июл 2022 : 		 POISON отменили концерт в Нэшвилле

26 июн 2022 : 		 Барабанщик POISON: «Я понятия не имел, что Tommy что-то сломал»

23 июн 2022 : 		 Видео с выступления POISON

17 июн 2022 : 		 Видео с выступления POISON

11 июн 2022 : 		 POISON репетируют перед туром

26 апр 2022 : 		 Барабанщик POISON встал на сторону Майка Тайсона

4 окт 2021 : 		 Вскрытие от барабанщика POISON

28 июл 2021 : 		 Барабанщик POISON: «Рака нет!»

17 июл 2021 : 		 Барабанщик POISON заразился COVID-19

1 июл 2021 : 		 Бывший продюсер POISON, MÖTLEY CRÜE и TWISTED SISTER продал свои права на треки

8 апр 2021 : 		 RICHIE KOTZEN — о POISON: «Мы разобрались с этим дерьмом»

19 мар 2021 : 		 Барабанщик POISON получил дозу

24 ноя 2020 : 		 Барабанщик POISON: «Говорил и буду говорить!»
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чОрный пояс барабанщика POISON



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RIKKI ROCKETT поделился следующей информацией:

«Это случилось... 4-ый дан. В нескольких словах... Я восхищен этим событием. Поздравляю моих братьев по Джиу-Джитсу и огромное спасибо @renatomagno.streetsports! @streetsportsbjj @bjjc_streetsports @originusa»




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