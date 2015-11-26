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BRET MICHAELS «польщён» тем, что COREY TAYLOR исполняет классику POISON



Bret Michaels сказал, что для него «большая честь», что Corey Taylor исполняет песню POISON "Nothin' But A Good Time" на концертах.



Вокалист SLIPKNOT и STONE SOUR исполнял эту композицию на разных концертах в течение нескольких лет, включая сольное выступление, которое состоялось 13 апреля в Q Casino And Hotel (Дьюбук, Айова).



Michaels опубликовал в Facebook видео исполнения Taylor этой песни и снабдил её таким комментарием: «Как же круто и какая честь, что невероятный Corey Taylor из SLIPKNOT исполняет кавер на #NothingButAGoodTime! Corey и его группа просто потрясающие — зацените их в видео с шоу 13 апреля в Q Casino!»



Также на своих сольных концертах Taylor исполняет каверы таких артистов как GUNS N' ROSES и VAN HALEN.











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