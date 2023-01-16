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Барабанщик POISON: «7 лет без рака — здорово!»



Rikki Rockett надысь поделился информацией о своём здоровье:



«Почти 7 лет без рака благодаря лучшему доктору в мире Эзре Коэну. Сегодня хороший день!!! Спасибо Богу и современной медицине!»











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