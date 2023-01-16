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*WOLF HOFFMANN считает забавным, что UDO DIRKSCHNEIDER продол... 205
*SABATON — новая жертва культуры отмены? 48
*Новое видео VICTOR SMOLSKI 35
*Вокалистка ARCH ENEMY — об отношениях с DOYLE'ом 33
*Лидер BEHEMOTH: «99 % современных металл-альбомов звучат роб... 26
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Poison

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16 янв 2023 : 		 Барабанщик POISON: «7 лет без рака — здорово!»

3 янв 2023 : 		 Вокалист POISON о жизни с диабетом

18 дек 2022 : 		 Вокалист POISON: «Наша главная удача в том, что права на записи оставались у нас»

8 ноя 2022 : 		 Барабанщик POISON: «Социальные сети — новая пропагандистская машина»

13 сен 2022 : 		 Барабанщик POISON считает, что рок-н-ролл не умер

29 авг 2022 : 		 BRET MICHAELS хотел бы записать песню с POISON

26 авг 2022 : 		 JOSEY SCOTT присоединился на сцене к POISON

1 июл 2022 : 		 POISON отменили концерт в Нэшвилле

26 июн 2022 : 		 Барабанщик POISON: «Я понятия не имел, что Tommy что-то сломал»

23 июн 2022 : 		 Видео с выступления POISON

17 июн 2022 : 		 Видео с выступления POISON

11 июн 2022 : 		 POISON репетируют перед туром

26 апр 2022 : 		 Барабанщик POISON встал на сторону Майка Тайсона

4 окт 2021 : 		 Вскрытие от барабанщика POISON

28 июл 2021 : 		 Барабанщик POISON: «Рака нет!»

17 июл 2021 : 		 Барабанщик POISON заразился COVID-19

1 июл 2021 : 		 Бывший продюсер POISON, MÖTLEY CRÜE и TWISTED SISTER продал свои права на треки

8 апр 2021 : 		 RICHIE KOTZEN — о POISON: «Мы разобрались с этим дерьмом»

19 мар 2021 : 		 Барабанщик POISON получил дозу

24 ноя 2020 : 		 Барабанщик POISON: «Говорил и буду говорить!»

16 июл 2020 : 		 Барабанщик POISON: «Мы, может быть, добавим дат»

21 июн 2020 : 		 Вокалист POISON о сожалениях

7 июн 2020 : 		 Барабанщик POISON принял участие в протестах

22 май 2020 : 		 Вокалист POISON о будущем туров

21 май 2020 : 		 Вокалист POISON: «Мы не знаем про стадионный тур»

13 май 2020 : 		 Вокалист POISON: «Решение по туру еще не принято»
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Барабанщик POISON: «7 лет без рака — здорово!»



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Rikki Rockett надысь поделился информацией о своём здоровье:

«Почти 7 лет без рака благодаря лучшему доктору в мире Эзре Коэну. Сегодня хороший день!!! Спасибо Богу и современной медицине!»






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16 янв 2023
A
Aiming High
Еше как здорово!

просмотров: 360

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